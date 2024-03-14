Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, küçük ama yine de sinir bozucu gecikmeler günün bir parçası olabilir. Geçmişteki hatalar ortaya çıkabilir veya yerine getirmediğiniz bir sorumluluktan dolayı belli belirsiz suçluluk hissedebilirsiniz. Kendinizi strese sokmak yerine, yaptığınız şeyi yeniden değerlendirmeyi hedefleyin. Düzeltilmesi gereken bir hata veya tutarsızlık bulabilirsiniz. Aksi halde değiştiremeyeceğiniz bir şey için kendinizi affedin. Enerjisel olarak konuşursak, gün biraz dağınık olabilir ancak gün sonuna kadar yaptıklarınızı toplarsanız, düşündüğünüzden daha fazlasını başardığınızı fark edeceksiniz.
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