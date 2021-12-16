Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021 Perşembe)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ne kadar akıllı olursanız olun, büyüme zaman ve sabır ister. Bugün, arkanıza yaslanıp düşünmek, ortaya çıkan her olasılığı kovalamaktan daha iyi sonuçlar verebilir. Bir şeyler yapmak veya aktif olmak istiyorsanız, hayata normalden farklı yaklaşmak için çaba gösterin. Bir şey hakkındaki görüşünüzü değiştirdiğinizde, sonuçlar nelerdir? Herhangi bir özel çözüm bulma konusunda endişelenmeyin, çünkü zorlamayı bıraktığınızda ve zihninizin doğal olarak akmasına izin verdiğinizde oluşabilirler.
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