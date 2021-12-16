Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021 Perşembe)

16 Aralık 2021 Perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
16 Aralık 2021 Perşembe

  • Önünüzdeki birkaç gün için daha yumuşak bir tempo tutturarak hayata daha yavaş yaklaşmanız isteniyor. Gün içinde özellikle ellerin kirlendiği yaratma işleri oldukça ön planda, verimli olmak bugüne ait önceliklerden birisi. Yine de, son zamanlarda zorlanan enerji seviyeleri sebebiyle, günün sonunu erken getirmek veya köşeye çekilmek gibi savunma mekanizmaları oluşabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Para ve kariyer konuları bugün ön planda ve merkezde ve güne profesyonel bir ayakla başlamak akıllıca olur. İşe erken gelmek, yolunuza çıkacak ve kariyer basamaklarını yükseltmek için önemli her an için hazır olmak isteyebilirsiniz. Patronlar ve önemli kişiler sizi izliyor olabilir, bu yüzden dikkatlerden kaçmayın! Şans arkanızda, bu yüzden harika bir şey başaramayacaksınız diye endişelenmenize gerek yok.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatın sayısız olasılığı vardır, ancak takılıp kalırsanız ve bir şeyler yapmanın başka yolları olduğunu unutursanız, bunları düşünmek ve hatta hepsini görmek zor olabilir. Bugün, farklı insanların meselelere nasıl yaklaştıklarını inceleyin ve onlardan bir şey öğrenip öğrenemeyeceğinizi görün! Yöntemleri, rutininizi yeni ve şaşırtıcı şekillerde sallamanıza yardımcı olabilir. Çok şey biliyorsunuz, ama bu her şeyi bildiğiniz anlamına gelmez. Gururun iyi bir öğrenme deneyiminin önüne geçmesine izin vermeyin.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ne kadar akıllı olursanız olun, büyüme zaman ve sabır ister. Bugün, arkanıza yaslanıp düşünmek, ortaya çıkan her olasılığı kovalamaktan daha iyi sonuçlar verebilir. Bir şeyler yapmak veya aktif olmak istiyorsanız, hayata normalden farklı yaklaşmak için çaba gösterin. Bir şey hakkındaki görüşünüzü değiştirdiğinizde, sonuçlar nelerdir? Herhangi bir özel çözüm bulma konusunda endişelenmeyin, çünkü zorlamayı bıraktığınızda ve zihninizin doğal olarak akmasına izin verdiğinizde oluşabilirler.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizde muhteşem bir ışık var! Bundan yararlanmanız ve mümkün olduğunca eğlenmeniz için çağrılıyorsunuz. Zor zamanlarda kenara çekilip kendi içinizde saklanmak kolay olsa da, şu anda yapmanız gereken bu değil. Bunun yerine, güzel bir yemek için birkaç arkadaşlarınızla buluşun ya da etrafınızdaki harika dünyaya daha bağlı hissetmenizi sağlayacak bazı manzaraları gezmek için dışarı çıkın.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda kendinizin en iyi versiyonunu sunmaya çalışıyor olabilirsiniz, ancak eksik olabileceğiniz birkaç alanı iyileştirmek için biraz daha fazla denerseniz, gerçekten etkileyici bir şey olabilirsiniz. Bugün kendinizi geliştirmenin yeni seçeneklerini ve yollarını araştırın. Zayıflığı kabul etmek, zayıf olduğunuz anlamına gelmez, bu sadece büyümeniz için yer olduğu anlamına gelir! Zirveye daha yakın olmak için ne yapmanız gerektiğini kendinize sorun.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bir şey ruhunuzu çekiyor olabilir, başka bir zamandan gelen bir rüzgar gibi, size daha önce hiç yaşamadığınız bir şeyi hatırlatıyor olabilir. Spirütal bir insan olsanız da olmasanız da, mantıklı biri tarafından bile kolayca açıklanamayan bazı garip ve olağandışı duygular ortaya çıkabilir. En azından bazı şeylerin imkansız olduğuna dair fikrinize sıkıca sarılmayı bırakın, imkanın bütün sınırlarına hakim olamazsınız.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Duvarların sizin için bir kapıya dönüşeceğini düşünmenin bir mantıklı tarafı yok. Bazen, özellikle çok istiyorsanız, bir şeyde ısrar etmek iyi bir fikir olabilir ancak bugün yaklaşımınızı değiştirmek daha akıllıca olur. Sürücü olmaya çalışmak yerine arka koltuğa oturursanız, asla bulmayı ummadığınız bir kapıyla karşılaştığınızı görebilirsiniz! Bırakın hayat sizi oraya götürsün.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevdikleriniz muhtemelen sadece sizin için en iyisini istiyor, bu nedenle şimdilik başkalarına güvenmenizde bir sakınca yok. Devam edin ve en derin düşüncelerinizi yakın olduğunuz biriyle paylaşın. Bu beraberlik harikalar yaratabilir. Hiç kimse bir ada gibi kıyısız değildir. Kendinizi bir yarımada olacak kadar ayırsanız bile, hala insanlığın geri kalanına bağlısınız.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün tam olarak olmanız gereken yere ulaşmanıza yardımcı olabilecek hoş bir verimlilik aşılıyor. En iyi durumda olmadığınızı hissediyorsanız, bir mola vererek tazelenmeyi deneyin. Daha yüksek bir kapasitede performans sergilemek için zihninizi kandırmanın yollarını bulabilirsiniz. Kusurlarınıza veya eksik hissettiğiniz alanlara odaklanmak yerine, tüm enerjinizi en iyi yaptığınız şeye harcayın ve herkesin çabalarınızın ne olduğunu görmesine izin verin.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda işi geride bırakmak ve kalbinizin istediğini yapmak iyi bir fikir olabilir. Özellikle kariyerinize verdiğiniz enerjiyi ilişkilerinizden çalıyorsanız, geri vermenin zamanı gelmiştir. Zihinsel olarak yaratıcı bir yerde olmanın getirdiği avantajları birçok farklı konuda kullanabilirsiniz. İşleri her zaman yaptığınız gibi yapmayın, hayatınızı değiştirmeyi ve ne olduğunu görmeyi deneyin!

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Doğanın ritmine uyum sağladığınız huzurlu bir zaman dilimi yaratmak iç dünyanızdaki sorunları dindirmeye çok faydalı olabilir. Mümkünse bugün doğada birkaç saat geçirmeye çalışın ve dünyadan neler öğrenebileceğinizi görün. Köklerinizle ve sizi dünyaya bağlayan hayatın gerçekleriyle tekrar temasa geçmek, inanılmaz derecede toparlayıcı ve besleyici bir deneyim olabilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazen farkına bile varmadan bir topluluğa bağlanmak çok kolaydır ve onlarla bir zamanlar düşündüğünüz kadar ortak noktanız olmadığı ortaya çıkabilir. Sosyal hayatınız daha da hareketlenirken, birlikte vakit geçirdiğiniz insanlara ve gruplara yeni bir göz atın. Kendinizde ve arkadaşlıklarınızda daha güvende hissetmek için özel niteliklerinizi daha iyi takdir eden insanları aramak isteyebilirsiniz.

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