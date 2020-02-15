Günlük burç yorumları! (15 Şubat 2020 Cumartesi)

15 Şubat cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Çevrenizde uzun zamandır davranışlarınızı gözlemleyen birisi var. Sizden çok etkilenmiş olsa da konuşmayı başlatacak ilk adımı atmaya çekiniyor. Bugün siz ona yaklaşmayı deneyebilirsiniz. 

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İçgüdülerinize bu aralar güvenmelisiniz çünkü ne karar almanız gerektiği konusunda size çok önemli ipuçları veriyorlar. Siz yine de çok aceleci davranmayın. 

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanların sizi fark etmemesinden şikâyetçisiniz ancak şunu bilmelisiniz ki siz kendinizi göstermeden fark edilmeniz biraz zor. İşinizi iyi yapın ve insanlara karşı her zaman nazik olun. İşte o zaman fark edileceksiniz.

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