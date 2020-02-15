15 Şubat cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
15 Şubat 2020 Cumartesi
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Çevrenizde uzun zamandır davranışlarınızı gözlemleyen birisi var. Sizden çok etkilenmiş olsa da konuşmayı başlatacak ilk adımı atmaya çekiniyor. Bugün siz ona yaklaşmayı deneyebilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçgüdülerinize bu aralar güvenmelisiniz çünkü ne karar almanız gerektiği konusunda size çok önemli ipuçları veriyorlar. Siz yine de çok aceleci davranmayın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanların sizi fark etmemesinden şikâyetçisiniz ancak şunu bilmelisiniz ki siz kendinizi göstermeden fark edilmeniz biraz zor. İşinizi iyi yapın ve insanlara karşı her zaman nazik olun. İşte o zaman fark edileceksiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınızla bugün ufak çatışmalar yaşamanız aslında sizin yaratıcı tarafınız için sağlıklı olacak. Bu çatışmalar sonucunda kendinizi geliştirmeniz gerektiğini anlayacaksınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğer amacınız sadece kendi çıkarlarınızın uğruna hareket etmekse başkalarına yardım etmenizin hiçbir anlamı yok. Bencil olmamaya özen gösterin.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok önem verdiğiniz bir dostunuzun daha iyi bir gelecek için planlar yapması sizi mutlu ediyor. Maddi ve manevi olarak onu her aşamada desteklemeye devam edin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda çok fazla değişiklik oluyor fakat siz kendinize bu değişikliklere adapte olmak için asla zaman tanımıyorsunuz. Bugün biraz buna zaman ayırmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Boş zamanınızın fazla olması ve birlikte eğlenebileceğiniz çok fazla arkadaşınızın olması bu aralar çok güzel günler geçireceğiniz anlamına geliyor. Uzun zamandır yapmak istediğiniz çılgınlıkları yapmanın tam vakti!
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinizde patronunuzla sorunlar yaşıyorsanız biraz sesinizi yükseltip kendinizi savunmalısınız. Karşınızdaki kişi patronunuz bile olsa sizi ezmeye hakkı yoktur, bunu unutmayın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizi genişletip yeni insanlarla tanışmak istiyorsanız bugün şanslı gününüzdesiniz! Bugün karşınıza sosyal çevrenizi genişletmek için birçok fırsat çıkabilir, iyi değerlendirin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlardaki korkularınızın aksine bu aralar tüm işleriniz yolunda. Tüm parçalar birbirine uyuyor ve hatta yakında bu konuyla ilgili çok büyük bir kutlama yapacaksınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birinden uzun zamandır hoşlanmanıza rağmen bu kişiye karşı duygularınız konusunda hiçbir zaman dürüst olamadınız. Bugün cesaretinizi toplayıp büyük konuşmayı yapma zamanı.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fikirlerinize siz ne kadar güvenseniz de çevrenizdeki herkes sizinle ortak noktada buluşmayabilir. Bu aralar fikirlerinizi sadece kendinize saklamanız ve başkalarıyla paylaşmamanız daha doğru olabilir.
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