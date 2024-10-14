Günlük burç yorumları: 15 Ekim 2024 Salı

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugünkü geçişlerle, çok fazla şeyi çok çabuk istemek oldukça kolay olabilir; ancak sabırsızlık seni bugün zorlayabilir. Bir yere yerleşme arzun, daha fazla bağımsızlık ihtiyacıyla çatışıyor. Mars, burcunda Güneş ile çatışırken, iç huzursuzluğun o kadar belirgin olabilir ki, bunu saklamaya çalışsan bile başkaları bunu hisseder ve bu da çevrendeki herkesin gergin olmasına katkıda bulunabilir. Aile ya da sana yakın olanlar seninle aynı fikirde olmayabilir, bu yüzden, her ne kadar zor olsa da, işleri kişisel almamak en iyisi. Dürüst ve doğrudan olmak harika olsa da, gün ekstra hassasiyet gerektiriyor. Bir başka geçiş de devrede: Venüs, Uranüs'e karşıt açı yapıyor ve bu da sosyal hayatına dengesiz enerjiler getiriyor. Eğer bir rutine takıldıysan, bu enerjiler yaratıcı enerjini serbest bırakmana yardımcı olabilir, ancak seni geçici olarak dengesizleştirebilir. Bir yanın deney yapma isteğinde olabilir ya da duygularını pek dikkate almadan kendi işlerini yapan insanlarla başa çıkmak zorunda kalabilirsin. Aslında, birine yakın olmak ya da biraz mesafe istemek konusunda ne yapacağını bilmeyebilirsin. Bugünün enerjileri bir yandan heyecan verici, diğer yandan belki de aşırı uyarıcı olabilir. Fazla enerjiyi, gerçekten sana fayda sağlayacak bir şeye yönlendirmeyi hedefle. Sorumluluklarını yerine getirmek için acele etmeden önce, işleri yavaşlatmak akıllıca olur.