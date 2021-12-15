Günlük burç yorumları (15 Aralık 2021 Çarşamba)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir ilişki veya partnerle ilgili düşünürseniz, aslında onları değil de o ilişkideki yansımanızı istediğinizi görebilirsiniz. Bu arayış, ilişki bölümünde ya da sosyal hayatınızda çok fazla hareketliliğe yol açabilir. Geri bildirim için başkalarına başvurmak veya yükü paylaşmak faydalı olabilir. Hayatınızdaki insanlar, özellikle de size en yakın olanlar, ne yöne gitmeniz gerektiğine dair faydalı fikirlere sahip olabilir. İlişkilerde rekabetçi bir his olabilir, ancak rekabet etmek yerine işbirliği yapmaya karar verirseniz, bu, işleri halletmek için biriyle eşleşmek için harika bir zaman olabilir.