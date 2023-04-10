Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2023 Salı

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşleri hafife almak bazen tembellik olarak görülebilir ama şu anda yapılacak en akıllıca şey bu gibi duruyor. Kontrol edemeyeceğiniz şeyler üzerine üzülerek vaktinizi ve enerjinizi boşun harcamak yerine onları küçümsemeyi deneyin. Önünüzde upuzun bir hayat var ve bir süre sonra hafızanızdan çıkacak olan insanlar sizi ruhsal olarak yıpratamamalı. Gün, sizi zihinsel sağlığınızla ilgilenmeye ve başka bir maceraya atılmadan önce her şeyin yolunda olduğundan emin olmaya teşvik ediyorlar. Bazı insanları gereğinden fazla tolere ediyorsanız şimdi bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.