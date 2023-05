Günlük burç yorumları: 11 Mayıs 2023 Perşembe

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geriye dönüp nereden başladığınıza bakın ve bugün bulunduğunuz yerle son derece gurur duyacaksınız. İleriye doğru yeni bir yolculuğa karar vermeden önce bir dakikanızı ayırın ve şimdiye dek edindiğiniz her şeyin kokusunu içinize çekin. Önsezileriniz doğru, o yüzden hayalinizi yaşıyormuş gibi hissettiğiniz her an kendinizi çimdiklemeyi bırakın. Size şans eseri geldiğini hissetseniz bile, aslında her şeyi yarattığınız sağlam temel üzerine inşa ettiniz. Hiçbir şey tesadüf değildir ve her şey ilahi bir şekilde zamanlanmıştır. Bu yüzden sürece güvenin. Her şeyin bir zamanı var ve gittikçe yaklaşıyor!