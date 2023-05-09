Günlük burç yorumları: 11 Mayıs 2023 Perşembe

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Neyin yeniden düzenlenmesi gerekiyor? Çalışmaya devam edin ve dağınıklığı giderin, artık kullanmadığınız şeyleri verin, yolunda gitmeyen ilişkilerden kendinizi sessizce kurtarın, kendinizden ve yaptığınız her şeyden övgüyle bahsedin, kalbinizde yalnızca sevgiyle kendinizi düşünün ve hayatın ne kadar iyi hissettirdiğini fark edin. Her zaman savaş ya da kaç modunda olmanıza gerek yok. Bazen, yere sağlam bir şekilde basarken de ilerleyebilirsiniz. Birisi veya bir şey hoşunuza gittiyse, bu konuda sezginizin ne söyleyeceğine güvenin. Eğer kafanız karışırsa, kafanızda duyduklarınızla mantıksal olarak çelişmeyi seçen sizsiniz. Hayat, içinde sıkıştığınızı hissettiğiniz şeyden daha fazlası!
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