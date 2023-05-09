Günlük burç yorumları: 11 Mayıs 2023 Perşembe

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayırı cevap olarak kabul etmeyin çünkü hayatınızdaki bu zihinsel, duygusal, fiziksel veya başka herhangi bir biçimde ortaya çıkan çatışma çok yakın bir zamanda sizin için en uygun şekilde çözülecek. Çarklar sizin lehinize dönüyor, bu yüzden evrenin işini yapmasına izin verirken arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Olayları farklı bir ışık altında görüyorsunuz ve bu yeni işleyiş tarzı, sizi her şey hakkında çok farklı düşünmeye sevk ediyor. Somut bir eylemde bulunmak için doğru gün olmayabilir ama kimse sizi hayal kurmaktan alıkoyamaz, değil mi? Her şey istediğiniz gibi olsaydı, tam olarak nasıl bir hayatınız olurdu?