Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2025 Perşembe

Venüs Koç burcuna geçiyor ve 6 Haziran'a kadar bu burçta ilerleyecek. Venüs, 4 Şubat'tan 27 Mart'a kadar da Koç burcundaydı ancak retro nedeniyle geçişini tamamlayamamıştı. Önümüzdeki haftalarda Venüs Koç burcundayken, Koç'a özgü etkinliklere, zevklere, uğraşlara ve ilgi alanlarına yönelme eğiliminde olacağız. Zevklerimiz harekete, yeni girişimlere, fetihlere ve cesur ya da atılgan davranışlara kayabilir. Para harcama, sevgimizi ifade etme veya eğlence seçimlerimiz konusunda biraz dürtüsel olabiliriz. Bu dönem parayı elde tutmak için en iyi zaman olmayabilir. Kaynaklarımızı yeni girişimlere veya projelere çok hızlı bir şekilde aktarabiliriz ancak bu şeylerden aynı hızla sıkılabiliriz. Bugünkü İkizler burcu Ay'ı ve öğle saatlerinde Jüpiter ile yaptığı kavuşum sayesinde özellikle mutlu, öğrenmeye, paylaşmaya ve bağlantı kurmaya istekliyiz. Bilgimizi ve zamanımızı cömertçe paylaşıyoruz. Ancak Ay'ın bu gece Satürn ile yaptığı kare açı kısıtlayıcı hissettirebilir. Fazla şey paylaştığımızdan endişe edebiliriz. Bununla birlikte, gün ilerledikçe etkili olmaya başlayan Merkür-Plüton beşlik açısı, belirli bir proje veya fikre özel ilgi göstermeye ve onu daha ayrıntılı şekilde geliştirmeye yöneltiyor. Şu anda keyifli bir şekilde kendimizi adıyor ya da dikkat gösteriyoruz.