Guatrojen gıda nedir?

Guatrojen nedir?

Guatrojenler, tiroid bezinin normal işlevine müdahale eden bileşiklerdir. Basitçe söylemek gerekirse, tiroidin vücudunuzun normal metabolik fonksiyon için ihtiyaç duyduğu hormonları üretmesini zorlaştırırlar.

Guatrojen ne demektir?

Bitkilerde bulunan üç ana guatrojen türü vardır; guatrinler, tiyosiyanatlar ve flavonoidler. Goitrinler ve tiyosiyanatlar, bitkiler parçalandığında, örneğin dilimlendikleri veya çiğnendikleri zaman üretilir. Flavonoidler doğal olarak çok çeşitli gıdalarda bulunur. kırmızı şaraptaki resveratrol ve yeşil çaydaki kateşinler bu gruba örnek olarak gösterilebilir. Bu bileşikler genellikle sağlıklı antioksidanlar olarak kabul edilir, ancak bazıları bağırsak bakterilerimiz tarafından guatrojenik bileşiklere dönüştürülebilir.

Guatrojen besinler zararlı mı?

Tiroid sorunları olan kişiler için yüksek miktarda guatrojen alımı tiroid fonksiyonlarını bozabilir. Tiroid fonksiyonu bozulduğunda, metabolizmanızı düzenleyen hormonları üretmekte zorlanır. Bu, vücut ısısını, kalp atış hızını, protein üretimini, kandaki kalsiyum seviyelerini ve vücudunuzun yağları ve karbonhidratları nasıl kullandığını kontrol etmede sorunlara yol açabilir.

Vücut, tiroid hormonu üretimindeki düşüşü, tiroidi daha fazla hormon üretmeye iten daha fazla TSH salgılayarak telafi edebilir. Bununla birlikte, hatalı çalışan bir tiroid, TSH'ye yanıt vermez. Tiroid, daha fazla hücre büyüterek telafi eder, yani büyür ve guatr tablosu oluşur.

Guatr boğazınızda sıkışma hissi, öksürme, ses kısıklığı yaratabilir ve nefes almayı ve yutmayı zorlaştırabilir. Guatrojenler, tiroidin vücudunuzun normal çalışması için ihtiyaç duyduğu hormonları üretme yeteneğini azaltabilir. Zaten tiroid fonksiyonu zayıf olan hasta insanları olumsuz etkilemeleri daha olasıdır. Yeterli hormon üretemeyen bir tiroid, zihinsel kapasitede düşüş, kalp rahatsızlıkları, kilo alımı, kemik kırılmaları gibi birçok soruna yol açabilir.

Guatrojen besinler nelerdir?

Brokoli

Brüksel lahanası

Lahana

Karnabahar

Kara lahana

Ispanak

Şalgam

Mısır

Şeftali

Yer fıstığı

Armut

Çam fıstığı

Çilek

Tatlı patates

Soya sütü

Gibi gıdalar, guatrojen içerikleriyle tiroit bezindeki büyümeyi artırabilirler. Guatr gibi bir tiroit rahatsızlığı olmayan insanlar, bu gıdalardaki guatrojen tüketimini sağlıklı bir şekilde tolere edebilirler. Bununla beraber, guatr hastalığınız varsa ilerlemesinin önüne geçmek adına bu gıdaların tüketimini sınırlamanız gerekebilir.

Referanslar:

Alina Petre. "Are Goitrogens in Foods Harmful?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/goitrogens-in-foods (17.06.2017).