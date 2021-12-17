Guatrojen gıda nedir?

Ülkemizde oldukça yağın bir halk sağlığı sorunu olan guatrı tetikleyen guatrojen besinleri bilmeniz, sağlığınızı korumanız için oldukça önemli olabilir…

Guatrojen gıda nedir?
Sağlık
17 Aralık 2021 Cuma

Guatrojen nedir?

Guatrojenler, tiroid bezinin normal işlevine müdahale eden bileşiklerdir. Basitçe söylemek gerekirse, tiroidin vücudunuzun normal metabolik fonksiyon için ihtiyaç duyduğu hormonları üretmesini zorlaştırırlar.


Guatrojen ne demektir?

Bitkilerde bulunan üç ana guatrojen türü vardır; guatrinler, tiyosiyanatlar ve flavonoidler. Goitrinler ve tiyosiyanatlar, bitkiler parçalandığında, örneğin dilimlendikleri veya çiğnendikleri zaman üretilir. Flavonoidler doğal olarak çok çeşitli gıdalarda bulunur. kırmızı şaraptaki resveratrol ve yeşil çaydaki kateşinler bu gruba örnek olarak gösterilebilir. Bu bileşikler genellikle sağlıklı antioksidanlar olarak kabul edilir, ancak bazıları bağırsak bakterilerimiz tarafından guatrojenik bileşiklere dönüştürülebilir.


Guatrojen besinler zararlı mı?

Tiroid sorunları olan kişiler için yüksek miktarda guatrojen alımı tiroid fonksiyonlarını bozabilir. Tiroid fonksiyonu bozulduğunda, metabolizmanızı düzenleyen hormonları üretmekte zorlanır. Bu, vücut ısısını, kalp atış hızını, protein üretimini, kandaki kalsiyum seviyelerini ve vücudunuzun yağları ve karbonhidratları nasıl kullandığını kontrol etmede sorunlara yol açabilir.


Vücut, tiroid hormonu üretimindeki düşüşü, tiroidi daha fazla hormon üretmeye iten daha fazla TSH salgılayarak telafi edebilir. Bununla birlikte, hatalı çalışan bir tiroid, TSH'ye yanıt vermez. Tiroid, daha fazla hücre büyüterek telafi eder, yani büyür ve guatr tablosu oluşur.


Guatr boğazınızda sıkışma hissi, öksürme, ses kısıklığı yaratabilir ve nefes almayı ve yutmayı zorlaştırabilir. Guatrojenler, tiroidin vücudunuzun normal çalışması için ihtiyaç duyduğu hormonları üretme yeteneğini azaltabilir. Zaten tiroid fonksiyonu zayıf olan hasta insanları olumsuz etkilemeleri daha olasıdır. Yeterli hormon üretemeyen bir tiroid, zihinsel kapasitede düşüş, kalp rahatsızlıkları, kilo alımı, kemik kırılmaları gibi birçok soruna yol açabilir.


Özellikle yutkunmayla çok artıyorsa…
Özellikle yutkunmayla çok artıyorsa…

Guatrojen besinler nelerdir?

  • Brokoli

  • Brüksel lahanası

  • Lahana

  • Karnabahar

  • Kara lahana

  • Ispanak

  • Şalgam

  • Mısır

  • Şeftali

  • Yer fıstığı

  • Armut

  • Çam fıstığı

  • Çilek

  • Tatlı patates

  • Soya sütü

Gibi gıdalar, guatrojen içerikleriyle tiroit bezindeki büyümeyi artırabilirler. Guatr gibi bir tiroit rahatsızlığı olmayan insanlar, bu gıdalardaki guatrojen tüketimini sağlıklı bir şekilde tolere edebilirler. Bununla beraber, guatr hastalığınız varsa ilerlemesinin önüne geçmek adına bu gıdaların tüketimini sınırlamanız gerekebilir.


Referanslar:

Alina Petre. "Are Goitrogens in Foods Harmful?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/goitrogens-in-foods (17.06.2017).


Gıdalar bizi hasta eder mi?
Gıdalar bizi hasta eder mi?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.