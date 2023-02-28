Gözlerinizi olduğundan küçük gösterecek makyaj hataları

Büyük gözler neredeyse tüm zamanlarda bir güzellik trendi olmuştur. Hemen hemen her güzellik kategorisinde gözlerinizi nasıl daha büyük göstermek isteyeceğinize dair tavsiyeler bulabilirsiniz. Gözlerini olduğundan küçük ve çekik göstermek isteyenlerin haricinde gözlerinizi büyük göstermek isterken yanlış makyaj teknikleriyle küçük gösteriyor olabilirsiniz.

1- Mat göz farı

Mat göz farı uygulamanın ardındaki mantık oldukça basittir. Işıltılı göz farı ışığı yansıtarak gözleri daha büyük ve daha geniş gösterirken, mat göz farı ışığı yansıtmaz. Mat göz farıyla yaratabileceğiniz gölgeler, gözleri çekiyormuş gibi gösterebilir.

2- Göz tipinize uymayan eyeliner uygulaması

Her göz tipine uygun bir eyeliner şekli vardır. İster kedi gözü, ister grafik eyeliner, isterseniz de ince bir çizgi şeklinde yapın; eyelinerınızın göz şeklinize uygun olmaması durumunda gözleriniz olduğundan daha küçük görünecektir.

3- Kaş

Kaşlarınızı çok fazla inceltmek gözlerinizin olduğundan küçük görünmesine sebep olur. Ayrıca yine saç diplerinizle farklı renkte bir kaş rengi tercih etmek de gözlerinizin küçük görünmesine sebep olabilir.

4- Bol takma kirpik

Günlük hayatta veya özel bir günde takma kirpik kullanıyor olabilirsiniz. Takacağınız takma kirpiklerin doğal bir görünüm sağlaması için tekli olanlarını kullanmanızda fayda var. Bu sayede çok yoğun olan ve gözlerinizin boyutunu küçük gösterip aşağı düşmeye meyilli tam kirpiklere gerek kalmamış olur.

5- Siyah göz kalemi

Siyah göz kalemi gözleri buğulu göstermek için özellikle dumanlı göz makyajında başvurulan bir makyaj ürünü. Gözlerinizi olduğundan daha çekik ve küçük gösteren bu teknikten uzak durmalısınız. Bunun yerine özellikle gözlerinizin alt kısmındaki hatta beyaz kalem çekmek gözünüzün beyaz kısmını olduğundan daha büyük göstererek gözünüzün büyük görünmesini sağlar.