Geç yaşta anne olan kadınların çocukları daha zeki

Yapılan araştırmalara göre 35 yaşından sonra çocuk sahibi olan kadınların çocukları daha zeki.

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Geç yaşta anne olan kadınların çocukları daha zeki

Geç yaşta anne olan kadınlarla ilgili yapılan araştırmaların çoğu hem anne hem de çocuğu kapsayan risklerden bahseder. Peki bir kadının anne olduğu yaşla çocuğunun zekası arasında bağlantı var mıdır? Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi'nde yer alan verilere göre var. Dergide yer alan rapora göre 35 yaşından sonra çocuk sahibi olan annelerin ilk çocuklarının bilişsel yetenekleri, bu yaştan önce çocuk sahibi olan annelerin çocuklarına kıyasla daha iyi durumda.

 

Geçmiş yıllarda durum tam tersiymiş

1958-1970 yllları arasında yapılan araştırmalarda genç annelerin çocukları bilişsel yetenek gerektiren testlerde daha başarılı olurken 2001 yılına doğru durum tersine dönmüş ve 30 yaşından sonra anne olan kadınların çocuklarının daha başarılı olduğu görülmüş. Londra Üniversitesi akademisi profesörlerinden olan Alice Goisis ise bu konunun kadınların karakterlerinin yıllar içinde değişmesiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor. 

 

Anne adayının hayatının rayına oturmuş olması olumlu bir etken

Araştırmacılar 35 yaşından sonra olan hamileliklerin çoğunlukla planlı olmasının da bu durumda önemli bir etken olduğunu belirtiyor. Ayrıca 35'inden sonra anne olan kadınların eğitimlerini tamamlamış, kariyerlerinde bir noktaya gelmiş ve ekonomik durumlarının da belirli bir seviyede olmasının da bu duruma olumlu bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Annenin düzenli bir gelirinin olmasının çocuğunu yetiştirirken maddi kaynak konusunda zorlanmamasını sağlayacağını belirten ABD'li jinekolog Dr. Nicole Scott, bu durumun çocuğun gelişiminde önemli bir etkisi olduğunu ifade ediyor.

 

Annenin yaşının çocuğun kelime dağarcığına da etkisi var 

Yaşı daha büyük olan annelerin üniversite mezunu olma olasılığının yüksek olduğu göz önünde bulundurulunca annenin kelime haznesinin daha geniş olduğu düşünülüyor. Bu da çocukların küçük yaşlardan itibaren kelime dağarcıklarını genişletiyor ve dillerini daha iyi bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

 

40 yaşından sonra anne olmak tehlikeli

Fakat 40 yaşından sonra çocuk sahibi olmak anne ve bebek için risk teşkil etmeye devam ediyor. Hamilelik süresince ortaya çıkabilecek sorunlar, doğum kusurları, çocuğun ilerleyen yaşlarda diyabetinin olması ve yüksek tansiyon olasılığı da 40'tan sonraki hamileliklerde daha olası olarak ifade ediliyor.

 

GEÇ YAŞTA ANNE OLMAK BEYNİ GÜÇLENDİRİYOR

 

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Bright Side. (2019). Your Children Can Be Smarter if You Have Them After 30, Study Finds. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/your-children-can-be-smarter-if-you-have-them-after-30-study-finds-784960/

Pelley, Virginia. (2017). New Study Says Older Moms May Have Smarter Kids. Şuradan alınmıştır: https://www.rileychildrens.org/connections/new-study-says-older-moms-may-have-smarter-kids

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