İftarlık tarifler: Fırın pidesi

Fırın pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayının sembolü ve iftar sofralarının baştacı olan fırın pidesini evde de kolaylıkla yapabiliriz.

Tarif defterimden;

Dışı gevrek, içi yumuşacık fırın pidesi elde etmek için püf noktalarına dikkat ederek elinizdeki malzemelerle nefis pideler hazırlayabilirsiniz.

1-Aşağıdaki hamur ölçüsünde 7 gram instant kuru maya kullandım, yaş maya ile yapacaksanız 21 gram yaş maya yeterli olur.

2- Hamur ekmek hamurundan daha yumuşak ve ele yapışan kıvamda olmalı!

3- Hazırladığım hamurun toplam ağırlığı 700 gr, ortalama fırın pidesi ölçüsüyle iki pide oluyor. Bizim evde pidenin kenarları tercih edildiğinden hamuru dörde bölerek minik pideler yapıyorum.

4- Pideleri pişirmeye başlamadan 15 dakika önce fırını 220 derecede ısıtmaya başlayın, fırına verirken ısıyı 200 dereceye düşürün. Pideler sıcak fırında kurumadan gayet kıvamında pişiyor.

5- Fırının alt katına yani tabanına ısıya dayanıklı kapta su koyarsanız pidelerinizin kenarları çıtır çıtır gevrek, içleri yumuşacık olacaktır.

Fırın pidesi için malzemeler:

1,5 su bardağı ılık su, 300 ml

1 tatlı kaşığı instant kuru maya, 7 gr

1 tatlı kaşığı bal

3 + 1/3 su bardağı un, 400 gr

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ, mayalama kabına sürmek için

2 yemek kaşığı mısır unu veya yulaf kepeği

Üzerine;

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu





Fırın pidesi yapılışı:

Ilık su, maya ve balı karıştırıp kabın üzerini streç film ile kapatın, maya çözülüp kabarcıklar oluşana kadar yaklaşık 7-8 dakika kenarda bekletin (1 ve 2 no lu fotoğraflar). Maya hazır olana kadar un ve tuzu harmanlayıp eleyerek karıştırma kabına alın. Ortasını havuz gibi açarak yavaş yavaş mayalı karışımı eklerken bir yandan elde yoğurmaya başlayın. Stand mikser kullanacaksanız hamur karıştırma aparatanı takarak toparlanana kadar karıştırın (elde veya mikserle hamur toparlanana kadar yoğurmak veya karıştırmak yeterli olacaktır). Ellerinizi una bulayarak hamuru yuvarlayın, mayalama kabının her tarafına zeytinyağı veya sıvı yağ sürerek yuvarladığınız hamuru kaba aktarın, üzerini streç film ve temiz bir mutfak havlusuyla örtün, hamur iki katı hacime ulaşana kadar hava almayan bir yerde yaklaşık 50 dakika mayalandırın(4 ve 5 no lu fotoğraflar). İki fırın tepsisine fırın kağıdı serip üzerlerine mısır unu veya yulaf kepeği serperek hazırda bekletin. Üzerine sürmek için yumurta sarısı, süt, su ve unu karıştırarak kenarda bekletin. Fırını 220 derecede 15 dakika ısıtın ve alt katına ısıya dayanıklı bir kaba su yerleştirin (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır). Mayalanan hamurun ortasına yumruğunuzla bastırarak havasını çıkartın, temiz bir tezgah veya slikon mat üzerine alıp dört eşit parçaya ayırarak yuvarlayıp bezeler yapın. Elinizi her defasında suyla ıslatıp her bir bezeyi 15 cm çapında açarak fırın tepsisine geçirin. Açtığınız hamurların kenarlarına parmak uçlarınızla şekil verin, yumurtalı karışımdan birer yemek kaşığı pide hamurlarının üzerine sürün, parmak uçlarınızla bastırarak baklava dilimi veya dilediğiniz gibi şekil verin. Üzerlerine susam ve çörek otu serpin. Tepsileri fırına verirken fırın ısısını 200 dereceye düşürün, yaklaşık 25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…