Filmekimi 4 Ekim'de başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 23. kez düzenlenecek Filmekimi bu yıl 4 - 13 Ekim'de İstanbul, 10 - 13 Ekim'de Diyarbakır, 17 - 20 Ekim'de Ankara ve 24 - 27 Ekim'de İzmir'de yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımlar, sinemaseverlerle Filmekimi’nde buluşacak. Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'ne ek olarak bu yıl Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da gösterilecek. Filmler Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara’da Kült Kavaklıdere, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izleyicilerle buluşacak.

77. Cannes Film Festivali'nden ödülle dönen filmler bu yıl Filmekimi kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde Büyük Ödül'ü alan All We Imagine As Light, Miguel Gomes'e En İyi Yönetmen Ödülü'nü getiren Grand Tour, senarist ve yönetmen Coralie Fargeat'ın En İyi Senaryo Ödülü'nü alan filmi The Substance (Cevher), Palm Dog'a layık görülen Dog On Trial (Köpek Davası), En İyi İlk Film Ödülü'nü alan Armand ve festivalden Özel Ödül'le dönen The Seed of the Sacred Fig Filmekimi programından açıklanan ilk filmler oldu.

Filmekimi 2024 filmleri

1. All We Imagine As Light / Payal Kapadia

2. Grand Tour / Miguel Gomes

3. The Substance / Coralie Fargeat

4. Dog On Trial/ Laetitia Dosch

5. Armand/Halfdan Ullmann Tøndel

6. The Seed of the Sacred Fig / Mohammad Rasoulof

Filmekimi 2024 biletleri 27 Eylül’de satışa çıkıyor

Biletler İKSV Lale Kart üyeleri için 24 Eylül Salı günü 10.30’da başlayacak, indirimli ön satış döneminin ardından 27 Eylül Cuma 10.30’da genel satışa çıkacak.

