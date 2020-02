Stressiz bir düğün için 20 öneri

Düğün stresine karşı yapılması gerekenler nelerdir?

Düğün öncesi yaşanan gerginlikleri önlemenin yolları var. İşte düğün günü ve düğün öncesinde yaşanan gerilimi önleyecek 20 ipucu...

Stressiz bir düğün fikri kulağa fantezi gibi gelse de aslında imkânsız değildir. O büyük gün yaklaştıkça, ne kadar planlı programlı olursa olsun çıkabilecek aksilikler sizi tedirgin eder.

1- Çift olarak, ne istediğinize karar verin

Düğününüzü planlarken baş başa oturun ve nasıl bir organizasyon istediğinize karar verin. Resmi bir tören mi, plaj düğünü mü, canlı bir orkestra mı? Kararınızı birlikte verin ve daha sonra fikir değiştirmeyin.

2- Önce mekân seçin

Düğün planı yaparken nereden başlayacağınıza karar vermek zor olabilir. Bu nedenle mekân seçerek işe başlayın. Bütçenize ve düğün tarihinize uygun bir mekân bulmak, diğer seçimleri de bir ölçüde kolaylaştırır. Mekânı bulduktan sonra örneğin davetiyelerinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz.

3- Ayrıntıları kendinize saklayın

Her gün değişen planlarla, stressiz bir düğün organize edemezsiniz. Arkadaşlarla ve aile üyeleriyle konuşmak rahatlatıcı gelse de her kafadan bir ses çıkacağı ve aklınız karışacağı için her şeyi paylaşmamakta fayda var.

4- Az, çoktur

Düğün, pahalı bir olaydır ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu ve olmadığını belirlemek önemlidir. Hiç kimse, masa üzerindeki çiçekleri ve dekoru hatırlamaz. Akıllarda kalan, gelin, eğlence ve fotoğraflardır. Çiçeklere ve dekora çok fazla para harcamayın. Birkaç basit ama zevkli fikirle de harikalar yaratabilirsiniz.

5- Görev dağılımı yapın

Yani görevlendirin. Eğer her şeyi kendiniz üstlenirseniz, aile üyeleri bu duruma biraz bozulabilir. Konfetilerin zamanında geleceğini kontrol etmek için bile yakınlarınızı görevlendirebilirsiniz. Eğer görev dağılımı yaparsanız, sizin işinize karışan da çok olmayacaktır.

6- Kararları birlikte verin

Arkadaşlarla plan yapmak çok eğlenceli olsa da nişanlınızı devre dışı bırakmayın ve son kararı onunla birlikte verin. Karışmayacağını söylese de emin olun dahil olmak isteyecektir. Düğün, geline ve damada aittir ve bütün kararlar ikisine ait olmalıdır.

7- Düğünü düşünmeden bir gün geçirin

Düğün planlaması başladığı andan itibaren, yorucu bir maratona girersiniz. Düğün günü yaklaştığında, her şeyi bir kenara bırakın, telefonlarınızı kapatın ve 24 saat baş başa kalın. Ve bu süre içinde de düğünden değil aşkınızdan konuşun.

8- Bütçenize sadık kalın

İşler çok kolay çığırından çıkabilir özellikle de sonlara doğru ve evdeki hesap çarşıya uymaz. Düğün sonrasında pişman olacağınız harcamalar yapmamak için bütçenize kuruşu kuruşuna sadık kalın ve son dakika sürprizleri için belli bir miktar ayırın. Finansal olarak stressiz bir düğün, evlilik hayatına borçsuz başlayacağınız anlamına gelir.

9- Mutlu olmaya bakın

Pek çok aile bireyi, bütün bu telaşın siz ve sevgiliniz için olduğunu bir anda unutabilir. Bu nedenle en başından itibaren bencil olun ve hayır demesini öğrenin. Başka insanları mutlu etmek için yapacaklarınız sizi mutsuz edecektir. Sakın taviz vermeyin.

10- Düğün organizatörü tutun

Eğer altından kalkamayacağınızı hissederseniz bir düğün organizatörü tutun ve herkesi saf dışı bırakın. Duruma profesyonelce yaklaştıkları için ve duyguları bir kenara koyacakları için sizi ailenizin dramatik baskılarından koruyabilir. Hayalinizdeki düğünü gerçekleştirin ve hiçbir şeyi dert etmeyin. Stressiz bir düğün için son karar budur.

11- Dramaları boş verin

Organizatörünüz olsun olmasın eninde sonunda duygusal krizler çıkacaktır. Bütün aile bireyleri bir araya belli bir amaç için toplandığında duygusal anların veya ufak çapta dramaların yaşanması kaçınılmazdır. Bütün bunlara kulaklarınızı kapatın.

12- Başka bir ülkede evlenmek

Mükemmel stressiz düğün ancak böyle olur. Bunun pahalı bir seçenek olduğunu düşünebilirsiniz ancak uygun evlilik paketi seçenekleri mevcut ve sadece önemli insanlar düğününüze katılır. Böylece tasarruf edebilirsiniz. Başınız ağrımaz. Konuklar ayrıldıktan sonra balayına başlayabilirsiniz.

13- Neyle savaşacağınıza karar verin

Düğün planlama sırasında sinirler oldukça gerilir. İnsanlar sizi strese sokmaya başladığında sakinliğinizi koruyun, sadece başınızı sallayın ve bildiğinizi okuyun. Enerjinizi, sipariş verdiğiniz çiçeklerin yarısını gönderen çiçekçi için kullanın.

14- Önemsiz konulara kafa yormayın

Gerçekten de çiçeklerinizin, fildişi renginde değil de krem rengi olması çok mu önemli? Aslında büyük resme bakınca hiç de önemli değil. Gerçekten önemli olan nedir? Bu sizin düğününüz ve eğlenceli olması gerekir! Ufak tefek aksaklıklara kesinlikle kafa yormayın.

15- Ayaklarınız yere sağlam bassın

En mantıklı insanlar bile zaman zaman kontrolü kaybedebilir. İlk defa evleniyorsunuz ve profesyonel olmadığınızı unutmayın. Oldukça stresli bir durum olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Aklınıza kaosun hükmetmesine izin vermeyin ve esas konunun düğün değil, sevgilinizle adım atacağınız geleceğinizin kutlaması olarak düşünün.

16- Gerçekçi olun

Hava durumu, yanlış renkte gelen masa örtüleri, pastanın yere düşmesi, nedimelerinizden birinin o gün hastalanması gibi, kontrol edemeyeceğiniz durumlar olacaktır. Beklenmeyene karşı hazırlıklı olun. Panik yapmayın ve bazı şeylerin planlandığı gibi gitmeyebileceğinin farkında olun.

17- Son dakikaya iş bırakmayın

Bir liste yapın ve hiçbir şeyi son dakikaya bırakmayın. Böylece olası aksiliklere zamanında müdahale eder ve hiçbir şeyi atlamazsınız.

18- Evlilik öncesi danışmanlık

Uzun yıllar beraber olacaksınız, çoluk çocuğa karışacaksınız bu nedenle danışmana gitmeye gerek var mı? Bu birbirini yakından tanımayan genç insanlar için değil midir? Aslında değil. Pek çok çiftin evlilik hayatı ile ilgili beklentileri vardır ve bunu tartışmaya bile gerek duymaz. Bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmak, evlilik için önemli bir adımdır.

19- Rahatlayın

Eğer siz stresli olursanız, düğününüz nasıl stressiz olsun? Gelin ve damadın ruh hali, bütün düğünü etkiler. Eğer siz gergin olursanız, çevreniz de bundan etkilenir. Bu nedenle rahatlayın, derin bir nefes alın ve gülümseyin.

20- Keyfini çıkarın

Geriye dönüp baktıklarında insanların genellikle düğünleri ile ilgili hatırladıklar, stres, kaos, koşturmaca gibi önemsiz ayrıntılar olur. O günün, onların günü olduklarını unutur. Bu sizin gününüz ve ne olursa olsun keyifli olarak hatırlamak istersiniz. Tek önemli olan bu.

