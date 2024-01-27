Grammy'de bir Türk: Esin Aydıngöz kimdir?

Esin Aydıngöz, Grammy ödüllerinde aday gösterildi. Netflix dizisi Wednesday'de yer alan ve the Rolling Stones bestesi olan "Paint it Black" parçasına yaptığı aranje ile ödüle aday olan Esin Aydıngöz kimdir? Grammy Ödülleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Grammy'de bir Türk: Esin Aydıngöz kimdir?
Yaşam
Giriş: 27 Ocak 2024 18:13 Güncelleme: 27 Ocak 2024 18:28
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Esin Aydıngöz, dünyanın en prestijli popüler müzik ödülleri arasında yer alan Grammy ödüllerinde aday gösterildi. Aydıngöz, Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi için aranje ettiği "Paint it Black" parçasıyla 66. Grammy Ödülleri'nde "En İyi Aranjman" kategorisinde yarışacak.


Grammy adayı Esin Aydıngöz kimdir?

Grammy adayı Türk müzisyen ve besteci Esin Aydıngöz, 4 yaşındayken dedesinin aldığı klavyeyi çalarak müziğe başladı. Müziğe olan ilgisini fark eden ailesinin yönlendirmesi ile konservatuvar sınavına giren Aydıngöz, örgün öğretimin yanı sıra MSGSÜ İDK yarı zamanlı piyano bölümünde okudu. 13 yaşında beste yapmaya başladı. Saint Joseph Lisesi'ni bitiren Esin Aydıngöz, üniversiteyi ABD'deki müzik okulu Berkeley College'da okudu. Film müziği besteciliği bölümünü anadal, müzikal tiyatro besteciliği bölümünü ise yan dal olarak bitirdi.


30 yaşında Grammy adayı olan Aydıngöz, Netflix yapımı Wednesday dizisinde yer alan ve Rolling Stones grubunun ünlü bestesinin aranjesi olan "Paint it Black" ile 2024 Grammy Ödülleri adayları arasında gösterildi.


2024 Grammy Ödülleri ne zaman?

Her yıl düzenlenen Grammy ödül töreni, bu yıl için 4 Şubat 2024 tarihinde ABD'nin Los Angeles kentinde Crypto.com Arena'da gerçekleşecek. Ödül töreninin ABD dışından izlemek isteyenler Grammy web sitesinin canlı yayın bağlantısını kullanabilecek.


Grammy adayları kimler?

Film sektörünün Oscar ödülleri bilinirken, müzik sektörünün Grammy ödülleri Oscarlardan bile daha prestijli olarak gösteriliyor. 2024 yılı Grammy adayları ise şöyle açıklandı;


Grammy 2024 yılın albümü ödülü için aday olan sanatçılar Jon Batiste, boygenius, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Janelle Monáe, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, and SZA.


Yılın şarkısı adayları ise A&W, Anti-Hero, Butterfly, Dance The Night (From Barbie The Album), Flowers, Kill Bill, Vampire ve Barbie filminden What Was I Made For?


Grammy ödüllerinde en iyi çıkış yapan sanatçı adayları ise Gracie Abrams, Fred again.., Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monét, The War And Treaty olarak açıklandı.


Grammy Ödülleri 11 ana kategoriye ve 90 alt kategoriye ayrılıyor. Dışarıdan halk oylamasına kapalı olan ve profesyonel müzisyenlerden oluşan Recording Academy tarafından oylama yapılan ödüllerde pop, elektronik, rock, alternatif ve klasik gibi birçok müzik türü ve bestecilik, prodüksiyon, kompozisyon ve arajman gibi birçok kategori yer alıyor.


Kaynak: https://www.grammy.com/news/2024-grammys-nominations-full-winners-nominees-list


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