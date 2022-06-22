Emzirirken ısıran bebeklere ne yapılır?

Emzirirken bebeğin memeyi ısırması, emzirmenin cilvelerinden biri… Bebeklerin ısırma davranışı, emziren anneler için oldukça can yakıcı bir durum olabiliyor. İşte bebeğin emzirirken ısırması durumunda alabileceğiniz önlemler…

Emzirmek anne için büyüleyici bir deneyimdir. Ancak her zaman sorunsuz gitmeyebilir. Emziren annelerin karşılaştığı sorunlar arasında bir tanesi vardır ki oldukça acı vericidir. Bazı bebekler emme esnasında annenin göğüs uçlarını ısırabilir. Bu esnada verilecek ani tepkiler bebeğin meme reddine kadar gidebilir. Olumsuz sonuçlara yol açmadan bu durumla baş etmenin bazı yolları vardır. "Emzirirken memenin acımaması için ayrıca bu bilgilere göz atabilirsiniz.

Bebekler emzirme esnasında neden ısırır?

Bazı emzirme danışmanları, bebeklerin emzirmenin sonlarına doğru can sıkıntısından ısırmaya başlayabileceğini söylüyor. Evet, yanlış duymadınız. Bazı bebekler sadece bir çeşit oyun olarak ısırırlar! Bebeğin artık doyduğunu ve oyalandığını fark ederseniz, ısırma denemeleri yapmaya başlamadan önce onu “yakalamanız” mümkün hale gelebilir. Bu sebeple emzirme esnasında TV izlemek gibi sıkılmanızı önleyici faaliyetleriniz varsa, bebeğinizle göz teması kurarak emzirme deneyimini bir etkileşim halinde tutmanız daha faydalı olacaktır. Böylece ısırmak yerine başka şakacı hamleler yapmasına da teşvik etmiş olursunuz. Göz teması ayrıca bebeğinizin beyin gelişimi için de önemlidir.

İşin önemli bir yanı da şudur ki; emzirme esnasında bebeğin tüm ağız ve çene kasları faaliyet halindedir. Anneden süt emmek bebeğin ağız-çene gelişimi için oldukça faydalıdır. Isırmak da bu gelişimin bir parçasıdır. Bebek ısırma hareketini yaparken bir keşifte bulunur. Emziren anne bunu baştan kabul etmeli ve tüm şaşkınlığına rağmen bebeğine ani tepki vermemeye çalışmalıdır.

Emzirirken ısıran bebeğe ne yapılır?

Bazı bebekler emzirme esnasında ısırır. Bu durumu değiştirmek başlarda kolay gibi görünmese de bebeği bundan vazgeçirmenin bazı yolları vardır.

Emzirme danışmanı Leigh Anne O’Connor, emzirirken bebeğin anne memesini ısırması konusunda şunları öneriyor;

“Bebeğiniz ısırdığı zaman çok büyük bir tepki vermemeye çalışın. Dramatik bir tepki göstermeniz onları korkutur ve bu da emzirmeyi daha zor bir hale getirir. Verdiğiniz tepkinin sert olmasından kaçınsanız bile tepkinizin hoşgörülü ama yüksek perdeden olması onların bu durumu bir oyun gibi algılamasına da sebep olabilir. İhtiyacı kadar emdiğinden eminseniz dikkatini bir oyuncağa veya kitaba yönlendirebilirsiniz.

Bebeğin emzirirken ısırması karşısında ne yapılmalı?

Bebekler diş çıkarma döneminde ne yazık ki diş etlerini kaşımak için anne memesini ısırmaya daha fazla eğilimli olurlar. Bu durum emzirmeyi devam ettirmeyi imkânsız hale getiriyorsa silikondan yapılmış göğüs ucu koruyucu kullanmak geçici bir çözüm olabilir. Bebeğin bu aparatı daha fazla ısırmaya da başlaması da mümkündür. Ancak bunun geçici bir dönem olduğunu unutmayın ve sabretmeye çalışın. Diş çıkarma dönemiyle ilgili olarak "Diş çıkaran bebeği ne rahatlatır?" içeriğine de göz atabilirsiniz.

Bebeğiniz emzirme esnasında ısırdığında yapacağınız en temel şey, bebeği memeden yavaşça ayırıp sakin bir ses tonuyla ona “Hayır, hayır, hayır” demektir. Bunu yaparken onları korkutmaktan kaçınmalısınız. Bu şekilde söyledikten sonra ve emzirmeye devam edin. Bebek tekrar ısırırsa bebeğinizi güvenli bir yere bırakın ve 1 dakika kadar oradan uzaklaşın. Geri dönerek bebeğinizle konuşun. Ne kadar küçük olursa olsun ona bunu kısa cümlelerle ifade edin. “Isırdın. Sen ısırınca canım acıyor. Canım acıyınca sana meme veremem.” diyebilirsiniz. Bunu tutarlılıkla uygulayın. İyice anlaşılana kadar tekrar tekrar söylemek zorunda kalabilirsiniz. Davranışı değiştirmek için farklı odaya geçebilir ve orada emzirmeye devam edebilirsiniz. Böylece dikkati başka şeylere çekilir.

Minik eller de iş başındaysa…

Bebeğiniz emzirme esnasında tırnakları ile göğüslerinizi çiziyor da olabilir. Bu tarz durumlar için eldiven kullanılması uzmanlarca önerilmiyor. Bebeklerin çevrelerini keşfetmeleri ve duyu-motor becerilerini geliştirmeleri için ellerini kullanmaya ihtiyaçları vardır. Farklı dokulara temas etmek bebeğin beynine farklı tür uyaranlar gönderir. Bu açıdan eldivenler uzun vadede önerilmez. Yine de başka çare yoksa, sadece emzirme esnasında bebek eldiveni kullanmak çare olabilir. Bebeklerin tırnaklarını fazla uzamadan düzgünce kesmek, emzirme esnasında ellerini nazikçe tutarak okşamak da birer çözüm olarak önerilir.