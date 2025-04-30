Elektrik kesintisine karşı nasıl hazırlıklı olunur?

Avrupa’da yaşanan elektrik kesintisi sonrası bu kesintileri yaşama ihtimalimize karşı yapılması gereken şeyler var. İşte elektrik kesintisine karşı hazırlı olmanın yolları...

Elektrik kesintisine karşı nasıl hazırlıklı olunur?
Yaşam
Giriş: 30 Nisan 2025 13:59 Güncelleme: 30 Nisan 2025 14:02
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Elektrik kesintisine hazırlıksız yakalanmak istemeyiz. Bu nedenle, elektriğiniz varken, ihtiyacınız olabilecek her şeyi tek, kolay erişilebilir bir yerde bir araya getirmek iyi bir fikirdir. Ayrıca, elektrik kesintisine karşı şimdiden neler yapabileceğinizi ve elektrik kesintisi sırasında sizin ve ailenizin hayatını kolaylaştırmak için neler yapabileceğinizi bilmek de oldukça faydalı. İşte elektrik kesintisine hazırlıklı olmanızı sağlayacak ipuçlar…


Elinizde fener ve piller bulundurun

Elektrik kesintisi dışarıda karanlıkken olursa diye elinizin altında birkaç el feneri ve yedek pil bulundurduğunuzdan emin olun (cep telefonunuzun fenerini kullanmamanızda fayda var çünkü bu yöntem telefonunzun şarjının daha hızlı bitmesine neden olur). Evinizdeki herkesin bunların nerede saklandığını bilsin. Aydınlatma amacıyla mum veya başka açık alev kaynakları kullanılması tavsiye edilmez; bunlar yangın tehlikesi oluşturabilir. Tüm bunlara ek olarak güneş enerjili fenerleri de tercih etmenizde fayda var.


Cep telefonunuzun ve taşınabilir şarj cihazınızın şarjlı olduğundan emin olun

Mobil cihazınızın şarjının dolu olduğundan ve Wi-Fi bağlantısı kesildiğinde mobil verinizin olduğundan emin olmanız gerekir. Güvendiğiniz ekipmanlarınızı düzenli olarak şarj ettiğinizden emin olun; ayrıca bunlar için bir pil yedeği bulundurmayı da düşünebilirsiniz.


Buzdolabınızdaki ve dondurucunuzdaki yiyecekleri koruyun

Buzdolabınızı elektrik kesintisi sırasında mümkünce kapalı tutun. Böylece içerdeki soğuk havayı koruyacak, yiyeceklerinizi daha uzun süre muhafaza edebileceksiniz.


Isıtmak veya hazırlamak için elektrik gerektirmeyen yiyecek ve içecekler bulundurun

Elektrik kesintisi sırasında mutfak aletlerinizi kullanamayabilirsiniz, bu nedenle elektrik veya ısı gerektirmeyen bir şeyler depolamanızda fayda var


Elektrikli aletleri kapatın

Ocaklar, fırınlar, saç düzleştiriciler ve elektrikli ısıtıcılar gibi gözetimsiz çalışmak üzere tasarlanmamış tüm elektrikli aletleri kapatmak iyi bir fikirdir; böylece elektrik geri geldiğinde siz farkına varmadan çalışmaya başlamazlar. Ayrıca, elektrik geri geldiğinde bir dalgalanma olması durumunda hasar görmelerini önlemek için televizyonunuzun ve bilgisayarınızın fişini çekmek de iyi bir fikirdir.


Bir ışığı açık bırakın

Evde en az bir ışığı açık bırakın. Elektrik kesintisi gün ışığında gerçekleşirse, kesintinin akşama kadar devam etmesi durumunda bir ışığı açık bırakmak iyi bir fikirdir.


Sıcak ve güvende kalın

Ev halkını sıcak tutmak için hazırda birkaç battaniye ve kalın kıyafet bulundurmak ve kolayca erişebilmek iyi bir fikirdir. Kullanılmayan odaların kapılarını ve perdelerini kapatarak da ısı kaybını azaltabilirsiniz. Acil bir durum için bir ilk yardım çantası da bulundurun.


Çalışmanızı düzenli olarak kaydedin

Evden çalışıyorsanız, hiçbir şeyi kaybetmemek için çalışmanızı düzenli olarak kaydettiğinizden emin olun. Bilgisayarınızda otomatik kaydetme işlevi varsa, bunu etkinleştirip etkinleştirmediğinizi kontrol edin.


Arabanızı benzinle doldurun

Birçok benzin istasyonu elektrik kesintisi sırasında yakıt pompalayamaz, bu nedenle aracınızın yakıt deposunun en az yarısının daima dolu olduğundan emin olun.


Elektrik kesintilerine karşı acil durum çantası bulundurmanızda da fayda var. İşte bu acil durum çantasında bulundurmanız gerekenler:

  • Şişelenmiş su

  • Yemeye hazır, bozulmayan gıda

  • Stoklu ilk yardım çantası

  • Fener ve yedek piller

  • Şarjlı powerbanklar, şarj kabloları ve araç şarj cihazları

  • Bebek malzemeleri - bebek maması, mama, bez, ıslak mendil

  • Evcil hayvan maması

  • Tuvalet malzemeleri

  • Battaniye, sıcak giysiler

  • Radyo - bilgi ve güncellemeler genellikle radyo istasyonlarında yayınlanır

  • Tüm bunlara ek olarak önemli evraklarınızın nerede olduğunu bilin.

Kesinti sırasında yapılması gerekenler:

  • Evcil hayvanları içeride tutun

  • Yiyecek israfını önlemek için buzdolaplarını ve dondurucuları kapalı tutun

  • Elektrik geldiğinde devrelerin aşırı yüklenmesini önlemek için elektrikli cihazların fişini çekin veya kapatın

  • Elektrik geldiğinde sizi uyarması için bir lambayı açık bırakın

  • Mümkün olduğunca içeride kalın

Referanslar

“12 tips to prepare for a power cut”. Şuradan alındı: https://www.nationalgrid.com/power-cuts/tips-prepare-for-power-cut

“How to prepare your household for a power outage”. Şuradan alındı: https://www.rte.ie/lifestyle/living/2025/0430/1510240-how-to-prepare-your-household-for-a-power-outage/ (30.04.2025).


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