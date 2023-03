Egzersiz yapmanın mental sağlığa faydaları

Egzersizin mental sağlık üzerindeki etkileri üzerinde çalışan Güney Avustralya Üniversitesi’nden araştırmacılar, egzersizi temel alan bir depresyon tedavisi anlayışı için çağrıda bulundular.

British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan araştırma, 97 inceleme, 1039 araştırma ve toplamda 128.119 katılımcıyı kapsayan bugüne kadarki en kapsamlı bilimsel inceleme niteliğinde. İnceleme sonucunda varılan net sonuç, 12 hafta veya daha kısa süreli egzersiz yapmanın mental hastalık semptomlarını azaltmanın en etkili yolu olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada her 8 kişiden biri, yani yaklaşık 970 milyon dünyalı, ruhsal hastalık yaşıyor.

Türkiye’deki durumu istatistikle değil de tarihle açıklayacak olursak, Sağlık Bakanlığımızın ilk Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planını 2010’lu yıllarda hazırlamaya başladığını belirtmek yeterli olabilir. Yine de istatistik isteyen olursa, ruh sağlığı çalışanlarına dair oranlar şöyle:

2011 yılında 100 bin kişiye düşen psikolog sayısı 1,85 iken 2020 yılında 5,04’e yükseldi,

2011 yılında 100 bin kişiye düşen sosyal hizmetler çalışanı sayısı 0,92 iken 2020 yılında bu oran 2,64 seviyesindeydi.

Depresyonu ve diğer mental rahatsızlıkları tedavi etmek bir yana, henüz teşhis etmekte bile yetersiz olduğumuz düşünülürse, egzersizin iyi bir tedavi olması bizim için de iyi haber.

“Her türlü fiziksel aktivite faydalı”

Araştırma bulgularına göre, fiziksel aktivite tüm klinik tablolarda depresyon ve anksiyete semptomlarının önemli ölçüde azaltılmasında etkili. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Singh, “fiziksel hareketin ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğunu biliyorduk ancak tüm kanıtlara rağmen egzersizin, tercih edilecek ilk tedavi olarak önerilmesi hala benimsenmedi.” diyor ve ekliyor: “Daha yüksek yoğunluklu egzersizin depresyon ve anksiyete için daha fazla iyileşme sağladığını gördük. Üstelik daha uzun süre egzersiz yapmak yerine, kısa ama yoğun egzersizlerin daha etkili olduğu açık.”

Fiziksel aktivitenin mental sağlığa yararlı olması için, belirli bir türde de yapılması gerekmiyor. Araştırma sonuçlarına göre yürümek, direnç antrenmanı, pilates ve yoga gibi aerobik egzersizlerin hepsi ruh sağlığına faydalı.

