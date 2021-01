Duygusal vampir nedir?

Duygusal vampir olarak tanımlanan insanlar her zaman kötü insanlar olmak zorunda değildir, hatta bazen çevrelerine nasıl zarar verdiklerinin farkında olmayabilirler bile. Bu yazıyı okuduktan sonra belki "Ben de duygusal vampirmişim." diyeceksiniz, olsun. Fark etmek baş etmenin yarısıdır!

Duygusal vampirler kimlerdir ve nerelerde bulunurlar?

Eğer hayatınızdaki biriyle iletişme-etkileşime geçtikten sonra kendinizi daha kaygılı, stresli, gergin ve hatta depresif hissediyorsanız, bir vampirle görüştüğünüzü söyleyebiliriz. Fantastik hikayelerin kan emicileri vampirlerin duygusal versiyonları, kanımızı emmek yerine mutluluğumuzu ve yaşam enerjimizi emerler ve bizdeki iyiliği tükettikten sonra başka bir kaynağa yönelmek üzere bizden uzaklaşırlar.

Duygusal vampirleri 8 belirgin özellikleri ile ayırt edebilirsiniz:

Yaptıkları ve sebep oldukları şeyler için asla sorumluluk kabul etmezler, sorun daima sizdedir.

Her zaman en iyisi onlardır.

Her şeyi eleştirirler.

Her zaman gündemlerinde bir çeşit dram vardır.

Suçluluk duygusunu daima kullanırlar.

Hep bir şeylerin kurbanıdırlar.

Sorunlarınızı küçümserler, oysa kendi sorunları daima hep önemlidir.

Sizi rahatsız eden acımasız yorumlar yaparlar.

5 duygusal vampir çeşidi ile nasıl baş edilir?

Öncelikle bilmemiz gereken şey, başka birinin bizi rahatsız eden davranışlarını değiştirmemizin mümkün olmadığıdır. İnsanlar kendi davranışlarından sorumludur ve kimseyi "düzeltmek" bizim sorumluluğumuz değildir. Bu tür zararlı kişilerle baş etmenin tek yolu ise onlardan usulca uzaklaşmak ve kendimizi korumak için onların bitmek tükenmek bilmeyen hikayelerine katılmamaktır. Yine de duygusal vampir çeşitlerini tanımak, onlarla baş etmek için bazı yöntemler geliştirmemize yardımcı olabilir.

1- Narsist vampir

Narsist, yani kendine aşık vampir türü, belki de en tehlikelilerinden biridir. Bu insanların empati yeteneği neredeyse hiç gelişmemiştir ve sizin duygularınızı umursamaları mümkün değildir. Bir narsistin duygusal olarak kısıtlı olduğunu ve sizin kadar duygulanmadığınız, sizin gibi hissetmediğini kabul etmek, onunla baş etmenin ilk adımıdır. Olmadıkları biri gibi davranmalarını beklemek, sadece bizi yorar.

2- Kurban vampir

Hepimizin hayatında başına hep kötü şeyler gelen, talihsiz bir vampir mutlaka vardır. Üstelik bu tür kötü şeyler sadece onların başına gelmektedir ve sadece onların canı böyle yanar. Onlara bazı çareler de önerseniz, yardım etmek de isteseniz; sorunlarına ve başlarına gelen kötü şeylere bağımlı hale gelmişlerdir ve aslında bu sorunları çözmekle ilgilenmezler. Daimi kurban rolü ile kendini özdeşleştirmiş birinden kendinizi korumanın en iyi yolu, sağlıklı sınırlar oluşturmaktır. Bitmek tükenmek bilmeyen trajedilerini dinleyip onlara alan açmak yerine, nazikçe ilginizi üzerlerinden çekmek, kurban vampirlerden korunmanızı sağlayacaktır.

3- Kontrolcü vampir

Adı üstünde, her şeyi kontrol etmeyi kendine hak gören bu vampir tipleri, ne yaptığınızı ve ne söylediğinizi kontrol etmekle başlar ve neticede kim olduğunuzun bile onun kontrolünde olmasını isteyebilir. Çünkü en iyisini onlar biliyordur ve aslında sizin iyiliğinizi istiyorlardır. Hayır, sizin için neyin iyi olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Usulca uzaklaşın.

4- Geveze vampir

Hayatınızın bir noktasında mutlaka konuşarak enerjinizi emen biriyle karşılaşmışsınızdır. Sürekli olarak kendisinden, yaşamından, geçmişinden, sorunlarından ve etrafındaki dramdan bahseden Geveze vampir, kendiniz hakkında konuşmaya başladığınızda ne hikmetse bir anda sohbete olan ilgisini yitirir. Çünkü özünde sizinle ya da duygularınızla ilgilenmiyordur, sizin açtığınız alandan faydalanarak içini döküyordur, böylece onaylanmış ve önemli hissedecektir. Geveze vampirler sohbeti değiştirme çabalarınıza yanıt vermeyeceğinden, onunla kibarca ve doğrudan konuşmayı denemelisiniz.

5- Yargıç vampir

Tipik bir vampir özelliği olarak "Her şeyi ben bilirim." tavrı, en çok "Yargıç vampir"de öne çıkar. Sürekli olarak başkalarını yargılayan bu tip insanlar, güven hissimizi de yerle bir ederler; herkesi böyle yargıladıklarına göre kim bilir bizi nasıl yargılıyorlardır? Elbette sohbete sizi de dahil eden ve kendi yargılarına katılmanız konusunda ısrar eden bir vampirle kısa bir sohbet bile, bütün gün enerjinizi toplayamamanıza neden olabilir.

