Düşük yaptıktan sonra hamile kalınır mı?

Hamileliklerin %10 ila %15’i, ilk üç aylık dönemde kendiliğinden sonlanarak düşükle sonuçlanıyor. Bazı durumlarda kadınlar farkında bile olmadan düşük yapmış olabiliyor. Ayrıca toplumda çok sık konuşulan ve hatta çoğunlukla tabu sayılan bir konu olduğu için, düşükler hakkında pek konuşmuyoruz ve aslında ne kadar yaygın olduğu da herkes tarafından bilinmiyor. Oysaki toplamda hamileliklerin yaklaşık %20’si, düşükle sonuçlanıyor.

Bebekteki kromozom bozuklukları, rahimde ya da rahim ağzında meydana gelen bozukluklar, annenin bağışıklık sistemi ya da hormonal dengesi ile ilgili sorunlar ya da bazı enfeksiyon hastalıkları da düşüklere neden olabiliyor.

Düşükten sonra vücudun kendini iyileştirmesi ve rahmin normal çalışma dengesine geri dönmesi birkaç hafta ya da bazı durumlarda birkaç ay sürebiliyor. En çok merak edilen konulardan biri ise, düşük yaptıktan sonra ne zaman tekrar hamile kalınabileceği.

Düşükten sonra ne zaman hamile kalınır?

Düşük yaptıktan sonra kadın bedeni, çoğunlukla hemen tekrar hamile kalabileceği şekilde kendini dengelemeye başlar. Birçok kişi düşük sonrasında uzunca bir süre hamile kalamayacağını düşünse de, aslında düşükten sonra hemen tekrar yumurtlamaya başlayabilir.

Yapılan araştırmalar, düşük yaptıktan sonraki 1 ila 3 ay içerisinde tekrar hamile kalınabileceğini gösteriyor. Yine de her kadında durum farklı bir şekilde gelişebileceğinden, sizin için en doğru tanıyı doktorunuzun söylemesi en uygunu olacaktır. Ancak düşük yaptıktan sonra uzun bir süre hamile kalınamayacağını düşünerek doğum kontrolünü bırakmak, özellikle hemen tekrar hamile kalmaya hazır hissetmiyorsanız, istenmeyen gebeliğe neden olabilir. Kendinizi duygusal ve fiziksel olarak tekrar hamile kalmaya hazır hissettiğinizde rutin bir kadın sağlığı muayenesinden geçmeniz, doktorunuzun önereceği testleri yaptırmanız en doğru planlama olacaktır.

Tekrarlayan düşük riskine dikkat edilmeli

Her gebelikte %20 düşük yapma ihtimali bulunduğu göz önüne alındığında, düşükten sonraki hamileliğinizde de yine düşük ihtimali bulunduğunu hatırlamak gerekir. Araştırmalar, 100 kadının 1’inde üst üste iki düşük görülebileceğini söylüyor. Özellikle kanda pıhtılaşma sorunu bulunanlar, belirli otoimmün rahatsızlıkları, yüksek kan şekeri veya polikistik over sendromu (PKOS) olanlarda tekrarlayan düşük görülmesinin daha yaygın olduğu biliniyor. Bu yüzden ACOG (Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Koleji) önerisine göre üst üste üç ya da daha fazla düşük yapan kişilerin mutlaka bu hastalıkların olup olmadığına dair test yaptırması gerekiyor.

