Dualarına cevap mı bekliyorsun?

Allah bilir..!

Ben ise bilemem.

Biz her şeyin en iyisini en doğrusunu bildiğimizi düşünürken, aslında Allah her şeyin en iyisini bizim için tasarlıyor, yaratıyor, olduruyor… Rabbimin en özel ve güzel sanatının eseri olan "İnsan" için yapıyor bunları… O koskoca güneşi bile senin hizmetine doğduruyor Allah...

"İşlerimin iyiye gitmesi harika!" diye düşünüyoruz,

"Şu işe sahip olursam benim için en iyisidir." diye düşünüyoruz.

"Eğer başımdan şu mesele kalkarsa benim için en hayırlısı budur." diye düşünüyoruz…

Ancak Allah benim bildiğimden daha iyi biliyor…

Benim bildiğimden kat be kat daha iyi biliyor.

Kendimiz için en iyisi olduğunu düşündüğümüz şey hakkında dua ederiz, dilekte bulunuruz, el açarız, belki yürekten gözyaşı dökeriz, hak kapısına sığınırız ve bir insan olarak elimizden gelip de yapabildiğimiz budur çünkü…

Allah’a sadece bu yönde yakarabiliriz, bu yönden isteklerimizi sunabiliriz.

Ama şükür ki O sizden, benden ve herkesten daha iyi biliyor ve dualara verdiği yanıt da mükemmel bir ilimle oluyor…

Ve hatta, belki de bize hemen cevap vermemesi, istediğimiz şeyi anında göndermemesi bizim hakkımızda en hayırlısı olanıdır…

Bizler birer yaratılanız. Her eserin bir sanatçısı, her resmin bir ressamı olduğu gibi, her yaratılanında bir yaradanı olduğunu bilirsen buna göre yaşar, buna göre seni yaradana yaslanırsan, her işini olmuş bil, olumsuz bile olsa o işinin gerçekten senin lehine olmuşluğunu bil ve içini ferah tut, olur mu?

Sevgiyle kal…

***

