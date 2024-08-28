Doğu at ensefaliti virüsü

Şimdi de Doğu at ensefaliti virüsü gündemde! Doğu at ensefaliti nedir, nasıl bulaşır? Korunma yolları, aşı ve diğer detaylar neler? Doğu at ensefaliti virüsü hakkında bilmeniz gerekenler...

Doğu at ensefaliti virüsü
Sağlık
Giriş: 28 Ağustos 2024 01:22 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 01:22
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ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı uyarı yapıldı. Washington Post gazetesinin haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, sivrisinekler aracılığıyla yayılan doğu at ensefaliti virüsüyle ilgili açıklama yaptı. Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü basın açıklamasında doğruladı. Goldstein bunun, bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu dile getirdi ve virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirtti. (AA)


Doğu at ensefaliti virüsü nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yalnızca birkaç vaka ile rapor edilen doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsü, enfekte bir sivrisinek ısırığıyla insanlara yayılır. Çoğu vaka ABD'nin doğu veya körfez kıyısı eyaletlerinde görülür.


Nadir olmasına rağmen doğu at ensefaliti çok ciddidir. Doğu at ensefaliti olan kişilerin yaklaşık %30'u hayatını kaybeder ve hayatta kalanların çoğunda kalıcı nörolojik sorunlar oluşur. Doğu at ensefalitinin belirtileri ateş, baş ağrısı, kusma, ishal, nöbetler, davranış değişiklikleri ve uyuşukluğu içerebilir.


Doğu at ensefalitini önleyecek aşı veya tedavi edecek ilaç yoktur. Sivrisinek ısırıklarını önlemek, doğu at ensefaliti virüsü ile enfeksiyon riskinizi azaltmanın bir yoludur.


Doğu at ensefaliti nasıl bulaşır?

Hastalık, Kuzey Amerika ve Karayipler'de bulunan bir virüsten kaynaklanır. Yakından ilişkili bir virüs olan Madariaga virüsü (eskiden Güney Amerika doğu at ensefaliti virüsü olarak biliniyordu), öncelikle Orta ve Güney Amerika'daki atlarda hastalığa neden olmaktadır.


Nasıl yayılır?

Doğu at ensefaliti virüsü, tipik olarak tatlı su sert ağaç bataklıklarında bulunan sivrisinekler ve kuşlar arasındaki ortamda dolaşır. İnsanlar ve diğer bazı hayvanlar (örneğin atlar), hem kuşları hem de hayvanları besleyen farklı sivrisineklerden (köprü vektörleri olarak bilinir) sıklıkla enfekte olurlar. İnsanlar ve atlar "çıkmaz" konakçılar olarak kabul edilir. Bu, hastalansalar bile virüsü kendilerini ısıran sivrisineklere yaymadıkları anlamına gelir.


Doğu at ensefaliti önleme ipuçları

Doğu at ensefaliti virüsü, enfekte bir sivrisinek ısırığı yoluyla insanlara yayılır. Sivrisinekler gece ve gündüz ısırırlar. Doğu at ensefaliti virüsü enfeksiyonunun meydana geldiği bir yerde vakit geçiren herkes risk altındadır. Doğu at ensefalitini önleyecek insan aşısı veya ilacı yoktur. Doğu at ensefalitini önlemenin en iyi yolu kendinizi sivrisinek ısırıklarından korumaktır.


Virüsün görüldüğü bölgelere seyahat edecekseniz;


  • Sinek kovucu kullanın

  • Uzun kollu gömlek ve pantolon giyin

  • Giysi ve teçhizatlarınızı inceleyin tedavi edin



Kaynak: CDC. "Eastern equine encephalitis virus" (2024). Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/eastern-equine-encephalitis/about/index.html


Sivrisinek ile bulaşıyor: Batı Nil Virüsü
Sivrisinek ile bulaşıyor: Batı Nil Virüsü

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