Doğal kozmetik ürünlerini aşırı kullanmanın zararları

Doğal kozmetik ürünleri son zamanlarda oldukça revaçta. Güzellik endüstrisinin yüzde 33,5'ini doğal cilt bakım ürünleri, yüzde 33'ünü doğal saç ürünleri ve yüzde 41'ini de tüketicilerin aylık olarak kendisinin evde yaptığı doğal kozmetik ürünleri oluşturuyor. Bu ürünler çevre dostu olsa da güzellik rutinimizde kullanma konusunda dikkatli olmamızda kesinlikle fayda var.

İşte güzellik rutininize çok fazla dahil ettiğinizde zararlı hâle gelebilecek 8 ürün:

1- Şeker

Şekerli besinler tüketmek insana çok keyif verse de cildiniz için kullanmak o kadar da keyif verici olmayabilir. Eğer yüzünüz için şekeri scrub olarak kullanırsanız cildiniz zarar görebilir ve yıpranabilir. Ayrıca cildinizde yaralar oluşabilir ve bu yaralar da cildinizi kire ve çevreden gelecek zararlara karşı savunmasız hâle sokabilir.

2- Elma sirkesi

Çoğu insan akne ya da kepek tedavisinde ve hatta doğal deodorant olarak elma sirkesi kullanmaktadır. Ancak elma sirkesinin yüksek asidite özelliği, cildinizde ciddi kimyasal yanıklar oluşmasına yol açabilir. Elma sirkesini su ile seyrelterek kullanmak daha doğru bir yöntem olacaktır.

3- Yumurta akı

Yumurta akı genellikle yüzdeki gözenekleri sıkılaştırmak ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olmak için kullanılır. Ancak, yumurtalar salmonella adı verilen ve zehirlenmeye neden olan bir tür mikrobun taşıyıcısıdır. Dolayısıyla çiğ haldeyken ağzımızın yakınlarına sürmek tehlikeli olabilir.

4- Hindistancevizi yağı

Hindistancevizi yağını artık cilt bakımından saç onarımına her alanda görüyoruz. Fakat özellikle saç bakımı konusunda bilmeniz gereken şey, hindistancevizi yağının her saç tipi için uygun olmadığıdır. Az gözenekli saçlar için ince bir katman hindistancevizi yağı bile suyun saça nüfuz etmesini engelleyebilir. Bu da saçın ihtiyacı olan nemi elde edememesine ve kurumasına neden olur.

5- Tarçın

Tarçın akne karşıtı bir ürün olarak bilinmektedir. Çoğu insan yüz maskesine tarçın da ekler fakat bazıları alerji ve yanma hissi deneyimlediğini belirtir. Bu da tarçın kullanımının kontakt dermatitis denen ciltte kızarıklık, döküntü ve tahrişe yol açan bir medikal duruma neden olmasından kaynaklanır.

6- Limon suyu

Limon suyunun güçlü bir C Vitamini kaynağı ve antioksidan özelliğine sahip olduğu bir gerçek. Bu nedenle çoğu insan yaşlanma karşıtı etkilerden yararlanmak amacıyla kendi yaptığı yüz maskelerine limon suyu da ekliyor. Bilmeniz gereken şu ki limon suyu deri pigmentinin artmasına ve ciltte yanmaya neden olabilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

7- Yulaf ezmesi

Kaşıntı sorunu yaşıyan kişiler için yulaf ezmesi harika bir ilaç gibi görünebilir. Fakat yulaf ezmesiyle cildinizin bu kadar yakından temas etmesi, atopik dermatit adı verilen yoğun kaşıntı ve iltihaplanmaya neden olan bir hastalığa yol açabilir.

8- Karbonat

Ciltteki gerginliği azaltmaktan tutun da kan dolaşımını hızlandırmak için birçok durumda kullanılan karbonatın alkali seviyesi, cildinize zarar verebilir ve tahriş edebilir.

Peki siz cilt bakım rutininizde neler kullanıyorsunuz? Bu haberi okuduktan sonra herhangi bir değişiklik yapmayı düşündünüz mü? Bizimle paylaşın!

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Referans: BrightSide. What Happens if You Overuse 8 Natural Ingredients in Your Beauty Routine. https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/what-happens-if-you-overuse-8-natural-ingredients-in-your-beauty-routine-800034/