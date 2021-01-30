Doğal kozmetik ürünlerini aşırı kullanmanın zararları

Hindistancevizi yağı, elma sirkesi, tarçın ve yumurta akı gibi birçok doğal ürünü cilt bakım rutinimize dahil ediyoruz. Peki bunu yapmamız ne kadar doğru?

Doğal kozmetik ürünlerini aşırı kullanmanın zararları
Güzellik
30 Ocak 2021 Cumartesi

Doğal kozmetik ürünleri son zamanlarda oldukça revaçta. Güzellik endüstrisinin yüzde 33,5'ini doğal cilt bakım ürünleri, yüzde 33'ünü doğal saç ürünleri ve yüzde 41'ini de tüketicilerin aylık olarak kendisinin evde yaptığı doğal kozmetik ürünleri oluşturuyor. Bu ürünler çevre dostu olsa da güzellik rutinimizde kullanma konusunda dikkatli olmamızda kesinlikle fayda var.

İşte güzellik rutininize çok fazla dahil ettiğinizde zararlı hâle gelebilecek 8 ürün:

1- Şeker

Şekerli besinler tüketmek insana çok keyif verse de cildiniz için kullanmak o kadar da keyif verici olmayabilir. Eğer yüzünüz için şekeri scrub olarak kullanırsanız cildiniz zarar görebilir ve yıpranabilir. Ayrıca cildinizde yaralar oluşabilir ve bu yaralar da cildinizi kire ve çevreden gelecek zararlara karşı savunmasız hâle sokabilir.

2- Elma sirkesi

Çoğu insan akne ya da kepek tedavisinde ve hatta doğal deodorant olarak elma sirkesi kullanmaktadır. Ancak elma sirkesinin yüksek asidite özelliği, cildinizde ciddi kimyasal yanıklar oluşmasına yol açabilir. Elma sirkesini su ile seyrelterek kullanmak daha doğru bir yöntem olacaktır.

3- Yumurta akı

Yumurta akı genellikle yüzdeki gözenekleri sıkılaştırmak ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olmak için kullanılır. Ancak, yumurtalar salmonella adı verilen ve zehirlenmeye neden olan bir tür mikrobun taşıyıcısıdır. Dolayısıyla çiğ haldeyken ağzımızın yakınlarına sürmek tehlikeli olabilir.

4- Hindistancevizi yağı

Hindistancevizi yağını artık cilt bakımından saç onarımına her alanda görüyoruz. Fakat özellikle saç bakımı konusunda bilmeniz gereken şey, hindistancevizi yağının her saç tipi için uygun olmadığıdır. Az gözenekli saçlar için ince bir katman hindistancevizi yağı bile suyun saça nüfuz etmesini engelleyebilir. Bu da saçın ihtiyacı olan nemi elde edememesine ve kurumasına neden olur.


Hindistan cevizi yağı söylendiği kadar sağlıklı mı?
Hindistan cevizi yağı söylendiği kadar sağlıklı mı?

5- Tarçın

Tarçın akne karşıtı bir ürün olarak bilinmektedir. Çoğu insan yüz maskesine tarçın da ekler fakat bazıları alerji ve yanma hissi deneyimlediğini belirtir. Bu da tarçın kullanımının kontakt dermatitis denen ciltte kızarıklık, döküntü ve tahrişe yol açan bir medikal duruma neden olmasından kaynaklanır.


6- Limon suyu

Limon suyunun güçlü bir C Vitamini kaynağı ve antioksidan özelliğine sahip olduğu bir gerçek. Bu nedenle çoğu insan yaşlanma karşıtı etkilerden yararlanmak amacıyla kendi yaptığı yüz maskelerine limon suyu da ekliyor. Bilmeniz gereken şu ki limon suyu deri pigmentinin artmasına ve ciltte yanmaya neden olabilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

7- Yulaf ezmesi

Kaşıntı sorunu yaşıyan kişiler için yulaf ezmesi harika bir ilaç gibi görünebilir. Fakat yulaf ezmesiyle cildinizin bu kadar yakından temas etmesi, atopik dermatit adı verilen yoğun kaşıntı ve iltihaplanmaya neden olan bir hastalığa yol açabilir.

8- Karbonat

Ciltteki gerginliği azaltmaktan tutun da kan dolaşımını hızlandırmak için birçok durumda kullanılan karbonatın alkali seviyesi, cildinize zarar verebilir ve tahriş edebilir.

Peki siz cilt bakım rutininizde neler kullanıyorsunuz? Bu haberi okuduktan sonra herhangi bir değişiklik yapmayı düşündünüz mü? Bizimle paylaşın!

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Referans: BrightSide. What Happens if You Overuse 8 Natural Ingredients in Your Beauty Routine. https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/what-happens-if-you-overuse-8-natural-ingredients-in-your-beauty-routine-800034/


Doğadan gelen güzellik: Cilt temizleyen sabun tarifleri

Doğal ürünlerle, güzellik sabunları hazırlayabilir, cilt tipinize uygun sabun tercihleri ile ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz.

4
Havuç sabunu Havuç içerisinde beta-karoten barındırır. Beta karoten maddesi cildin yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cildin nem dengesini korur. Havuç sabunu, akne oluşumunu engeller. Kuru bir cilt yapısına sahipseniz bu sabunu kullanabilirsiniz. Havuç sabunu için malzemeler: 300 ml Hindistan cevizi yağı 400 ml zeytinyağı 100 ml badem yağı 200 ml su 200 gram pişmiş havuç 1 yemek kaşığı işlenmemiş bal 20 damla havuç özü yağı 110 gram sodyumhidroksit Hazırlanışı: Dilimlenmiş havuçları yumuşayıncaya kadar kaynatın. Çatal yardımıyla havuçları püre haline getirin. Püre haline getirdiğiniz havuçları, sodyum hidroksit ile karıştırın. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı, sabun kalıbında bir gün boyunca bekletin.
Lavanta sabunu Lavanta, cilt dokusunda meydana gelen yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Antibakteriyel bir özelliğe sahiptir. Lavanta sabunu için malzemeler: Kurutulmuş lavanta çiçeği Lavanta yağı 65 ml saf su 300 gram kostik soda 210 gram zeytinyağı Önemli bir ayrıntı: Kostiksoda kullanırken eldiven ve gözlük kullanmayı ihmal etmeyin. Hazırlanışı: Sabun kalıbının içerisine lavanta çiçeklerini yerleştirin. Cam bir kasenin içerisine kostiksodayı koyun. Kostiksodanın içerisine yavaş yavaş saf suyu ekleyin. Karışımın soğuması için 10 dakika bekleyin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Isınan yağın içerisine kostiksodayı ekleyin. Karışımı blender yardımıyla yavaş yavaş kıvam alana kadar karıştırın. Içerisine lavanta yağını ve lavanta çiçeğini ekleyin. Karışımı üstü kapalı bir şekilde 24 saat bekletin. Karışım, soğuyana kadar yerinden hareket ettirmeyin. Karışım soğuduktan sabun kalıbına koyun. Lavanta sabununun olgunlaşması için bir ay boyunca buzdolabında saklayın.
Kahveli sabun Kahve sabunu, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Kahve sabununu vücut bakımı için de kullanabilirsiniz. Kahve sabunu için malzemeler: 1 su bardağı sabun bazı 3 yemek kaşığı kırılmış kahve çekirdeği 2 yemek kaşığı süt Bir miktar kolonya Hazırlanışı: Sabun bazını benmari usulü eritin. Kahve çekirdeğini,süt ile karıştırın. Sabun bazını içerisine, hazırladığınız kahve ve süt karışımını ekleyerek karıştırın. Sabun kalıbının içerisine bir miktar kolonya dökün. Hazırladığınız karışımı sabun kalıbına ekleyin. Kahveli sabunu sertleşene kadar buzdolabında bekletin.
Ballı sabun Ballı sabun, nemlendirici bir özelliğe sahiptir. Cilt dokusunu gençleştirir. Cildin yağ dengesini düzenler. Ballı sabun için malzemeler: 1 su bardağı sabun bazı 2 yemek kaşığı vanilya yağı 3 yemek kaşığı işlenmemiş bal Bal peteği Bir miktar kolonya Hazırlanışı: Sabun bazını benmari usulü eritin. Sırasıyla bütün malzemeleri sabun bazanın içine ekleyerek karıştırın. Kalıbının dibine bir miktar kolonya ekleyin. Bal peteğini sabun kalıbının dibine yerleştirin. Hazırladığınız karışımı sabun kalıbının içerisine ekleyin. Ballı sabun, sertleşene kadar buzdolabında bekletin.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.