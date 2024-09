Nottingham Trent Üniversitesi ve Edinburg Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan ve Nature adlı bilim dergisinde yayınlanan bir araştırma, diyet yapmadan kilo vermenin yollarına dair umut veren bir keşfe imza attı. Araştırmaya göre, ‘PHD2’ adlı genin yağ dokusundan çıkarılması vücudun daha fazla kalori yakmasını sağlıyor. Elde edilen bulgu, diyet yapmadan kilo vermenin kolay yolu olarak yorumlandı.

Diyet yapmadan nasıl kilo verilir?

Nottingham Trent Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen araştırmanın, tip 2 diyabet gibi sıklıkla obeziteyle birlikte gelen metabolik hastalıklara karşı korunmanın önünü açmasına yardımcı olabileceği umuluyor.

Çalışma, soğuk havalarda bizi sıcak tutmaya yardımcı olmak için aktive olan bir tür vücut yağı olan kahverengi yağ dokusunda yüksek seviyelerde bulunan 'PHD2' genine odaklandı. Kahverengi yağ dokusu; vücudun kalori yakmasına, kan şekerini ve yağ moleküllerini parçalayarak ısı yaratmasına ve vücut ısısını korumasına yardımcı olması ile biliniyor.

Araştırma, havanın daha serin ve oksijenin az olduğu yüksek rakımlarda insanların sıklıkla kilo verdikleri ve metabolizma hızlarının daha hızlı olduğu fikrinden yola çıktı. Ekip, çalışmalarını vücutta oksijen sensörü görevi gören ve kahverengi yağın düzenlenmesinde önemli rol oynayan PHD2 üzerine yoğunlaştırdı. Araştırmacılar, farelerin kahverengi yağındaki geni çıkararak, yağ üzerindeki yüksek irtifa etkisini taklit edebildiklerini ve dokuya daha düşük oksijen seviyeleri ulaştığında bunun "hipoksik" olduğuna inanmasını sağlayabildiklerini keşfettiler. Daha da önemlisi, araştırmacılar bu etkiyi sıcak bir ortamda, normalde kahverengi yağın bastırıldığı koşullar altında elde edebildiler.

Yağ yakan doku: Kahverengi yağ

Çalışma, önemli ölçüde daha fazla yemelerine rağmen, geni olmayan farelerin, geni taşıyan farelere göre ağırlıklı olarak daha fazla yağ ve %60 daha fazla kalori yaktığını gösterdi. Araştırmacılar ayrıca, gen olmayan farelerde tipik olarak fazla kiloyla ilişkili zayıf metabolik sağlık belirtilerinin bulunmadığını da gözlemledi.

Araştırmanın bir parçası olarak ekip ayrıca 5.000'den fazla katılımcının kanını analiz etti ve mide çevresinde daha fazla yağ taşıyanlarda PHD2 proteini düzeylerinin daha yüksek olduğunu ve genin artan metabolik hastalık riskiyle ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Ekip, oksijeni algılayan genin engellenmesinin vücuttaki tip 2 diyabet ve diğer metabolik bozukluklardan korunmasına yardımcı olabileceğini savunuyor.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme yöntemi

Nottingham Trent Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Okulu'nda araştırmacı olan başyazar Dr. Zoi Michailidou, "Kahverengi yağ, insanlarda soğuk havaya maruz kaldıklarında daha aktif olan özel bir tür kalori yakan dokudur" dedi. Şöyle dedi: "Yağ hücrelerinin oksijeni algılamasını sağlayan bir proteini kaldırarak, farelerde ve insan hücrelerinde, soğuk havaya maruz kalmadıklarında bile kalori yakımının gerçekleşebileceğini göstermeyi başardık.

"Bu proteinin etkisini azaltmak aşırı kiloluluk ile tip 2 diyabet arasındaki bağlantıyı koparabilir, bu da bulgularımızın bu hastalığa yakalanma riski yüksek olan kişiler için önemli olabileceği anlamına gelir.

"Henüz erken olmasına ve insanlarda daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu önemli proteini hedeflemek, metabolizmayı hızlandırarak ve sürekli diyet yapmaya gerek kalmadan kilo kaybını sürdürmek için yeni stratejiler ortaya çıkarabilir."

Referans: Nottingham Trent University. Removing gene from fat tissue tricks body into burning more calories, study suggests (2024) Şuradan alındı: https://www.ntu.ac.uk/about-us/news/news-articles/2024/09/removing-gene-from-fat-tissue-tricks-body-into-burning-more-calories,-study-suggests