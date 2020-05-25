Dior bu yaz ilk kez Bodrum’a" Merhaba" diyor

Dior, size bahsettiğim gibi tatlı bir yaz sürprizi yaparak, Temmuz ayında, özel bir yaz mağazasıyla Bodrum’a, Yalıkavak Marina’da merhaba diyecek.

Dior bu yaz ilk kez Bodrum’a" Merhaba" diyor
Moda
25 Mayıs 2020 Pazartesi

Dünyanın en özel tatil destinasyonları arasında kabul edilen Bodrum Yarımadası’nın büyülü güzelliği 2020 yazında, Dior’a ev sahipliği yapıyor. Deniz tatili için dünyadaki en özel noktalarda açılan Dior’un yazlık mağazaları arasında yer alacak Dioriviera Bodrum mağazası, Yalıkavak Marina’da konumlanıyor. Dioriviera 2020 Koleksiyonu’yla birlikte bu mağazaya özel olarak seçilen ürünlerin yanı sıra Bodrum baskılı çanta, mayo, bluz ve bileklik gibi Bodrumseverler için özel üretilen modeller, mağazadaki yerini alacak.


Sonsuz bir yaz vaat edercesine, zamansız bir sıcak mevsim gardırobu hayal edilerek tasarlanan Dioriviera, ilhamını Maria Grazia Chiuri’nin Dior için hazırladığı koleksiyonlardan alıyor. Deniz kıyısına yapılacak tatlı kaçamaklar için seyahat düşleri kurduran bu özel tasarımlarda, renk oyunları desenlere eşlik ediyor. Her durakta bir deniz kenarına varmak üzere çıkılan bu yolculuk “Toile de Jouy” deseni ile başlıyor. Bir Dior klasiğine dönüşen bu motif, Dioriviera için birçok farklı şekilde yeniden yorumlanıyor. Tropik havada yola çıkılmasının ardından rota önce pastel griye, sonra maviye ve pembeye dönüyor. Güneşli limanlar için denizci çizgileri seriye katılıyor. İtalyan sanatçı Pietro Ruffo’nun Maria Grazia Chiuri’ye eşlik etmeye başlamasıyla “Dior Around the World” isimli kapsül koleksiyon ortaya çıkıyor.


Bol güneşli destinasyonlar için tasarlanan mayolar, pareolar, espadriller, Christian Dior yazılı terlikler ve D-Connect sneaker’lara ek olarak; Dior Book Tote, Saddle ve Diorcamp çantalar yeni rotaların eşlikçisi olacakları hayaliyle koleksiyona dahil ediliyor. Her detayı heyecanla keşfedilecek bir dünya sunan Dioriviera, Amerikan servislerden şezlonga varan geniş bir Dior Maison seçkisiyle tamamlanıyor.


Her biri kendine özgü ayrıcalıklar sunan yazlık destinasyonlar için tasarlanan Dioriviera Koleksiyonu, bu noktalara yapılacak seyahatleri unutulmaz kılacak nedenlerden biri olmak üzere, tüm dünyada aynı anda mağazalardaki yerini alıyor. Forte dei Marmi, Ibiza, Capri ve Cortina’da açılan pop up’larla birlikte Saint Tropez, Cannes, Portofino, Porto Cervo ve Marbella’daki yazlık mağazalar, yaz gardıropları için çok özel bir atmosferde seçim yapmak isteyenler için alışverişe müthiş bir heyecan getiriyor.

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