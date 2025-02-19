Dijital Minimalizm

Yazar Cal Newport, bir bilgisayar bilimci olarak, dijital dünyanın gelişimine sunduğu katkıyla yaşamını sürdürdüğünü ve tekno-geleceğin gebe olduğu imkânların kendisini de heyecanlandırdığını söylüyor.

Dijital Minimalizm
Yaşam
Giriş: 19 Şubat 2025 09:36 Güncelleme: 19 Şubat 2025 09:40
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"Ekran Bağımlılığı ve teknoloji yorgunluğu sarmalından kurtulmak için bir yol haritası"


Cal Newport, Dijital Minimalizm adlı kitabında, dijital minimalizmi; dijital araçlarla kurduğumuz ilişkide azın çok olabileceği inancına dayanan bir kavram olarak tanımlıyor ve dijital araçlarla kurduğumuz ilişkide tam teşekküllü bir teknoloji kullanımı felsefesine ihtiyacımız olduğunu belirtiyor.


"Uzun vadeli anlamı, kısa vadeli tatmine yeğleyen bir felsefe."


"Çevrimiçi vaktinizi, değer verdiğiniz şeylere faydası dokunan, titizlikle belirleyip optimize ettiğiniz az sayıdaki faaliyete odaklı halde geçirmenizi ve geri kalan her şeye gönül rahatlığıyla sırt çevirmenizi öngören bir teknoloji kullanımı felsefesi."


Bu teknolojilerin iyi yanlarından faydalanırken, kötü yanlarından da kaçınmamız gerektiğini vurgulayan Newport, dijital minimalizm felsefesi aracılığıyla gündelik hayatımızın kontrolünü yeniden kendi ideallerimize ve değerlerimize teslim edebileceğimize değiniyor.


"Mesele bu araçların işe yarayıp yaramaması değil, mesele özerkliğimiz" diyen Newport; bizi esas rahatsız eden şeyin kontrolümüzü kaybetme duygusu olduğunu belirtiyor. "Ve gün içinde onlarca kez, mesela çocuğumuzla ilgilenmemiz gereken bir vakitte kendimizi telefona kaptırdığımızda veya sanal bir kitleye ulaştırmak gibi garip dürtülere kapılmadan güzel bir anın tadını çıkarma yetimizi kaybettiğimizde, tekrar tekrar yaşadığımız bir duygu bu" diyor.





Kitabın uygulamalar adlı bölümünde; kendi başınıza vakit geçirin, telefonunuzu evde bırakın, uzun yürüyüşlere çıkın, kendinize mektup yazın, beğen butonuna basmayın gibi alt başlıklarla okuyucuya bir yol haritası sunuluyor. Herhangi bir konuda okuyucuya maddeler halinde sunulan yol haritaları ve çözüm önerileri bana gerçekçi ve etkili gelmese de; bu kitap ve teması dolayısıyla bu durum beni çok da rahatsız etmedi. Ve analog bir insan olarak, çok da aktif olarak içinde yer almadığım dijital dünyadan bir süreliğine de olsa, tamamen uzaklaşmak istediğim bir dönemde bu kitap bana genel olarak iyi hissettirdi diyebilirim.


Yazar Cal Newport, bir bilgisayar bilimci olarak, dijital dünyanın gelişimine sunduğu katkıyla yaşamını sürdürdüğünü ve tekno-geleceğin gebe olduğu imkânların kendisini de heyecanlandırdığını söylüyor.


Sunmuş olduğu dijital minimalizm felsefesinin, dijital statükoya bağlı olanlar tarafından teknoloji karşıtı olarak damgalanabileceğini fakat bu felsefenin reddettiği şeyin internet çağının yenilikleri olmadığını, hâlihazırda pek çok insanın bu araçlarla kurduğu ilişkinin biçimi olduğunu söylüyor.


Kitabında, Thoreau’nun; "Bir şeyin maliyeti, o şey karşılığında hemen ya da uzun vadede verilmesi gereken ömür miktarıdır" aksiyomuna da değinen Cal Newport, Thoreau bugünleri görseydi size şu soruyu sorardı diyor:"Twitter’ı aktif olarak kullanarak ara sıra edindiğiniz bağlantıların ve bilgilerin sağladığı ufak karları elde edebilmek için zamanınızın ve dikkatinizin ne kadarını feda edebilirsiniz?"


Yani ömrünüzün?..


Yazı: Sinem Uslu





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