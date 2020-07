Daha iyi bir adet döngüsü için neler yapılabilir?

Çoğunlukla bir sonraki adet tarihimizi ve kanamanın öncesinde ve sonrasında nasıl hissettiğimizi aşağı yukarı biliriz. Peki iki adet kanaması arasındaki haftalarda neler olur? Rahmi olan kişiler, tekrarlayan bir döngü şeklinde gerçekleşen adet döngülerine sahiptirler. Her ay, yumurtalıklarda yumurta üretilmesi ve bırakılmasını içeren bir yumurtlama sürecinden geçeriz, adet kanamaları yaşarız ve bedenimizde döngünün evrelerine bağlı olarak da, hormonal değişimler meydana gelir. Hayatımızın önemli bir kısmını, modumuzu ve enerjimizi doğrudan etkileyen döngüsel bir ritim içerisinde geçiririz. Bu döngülerin farkında olarak yaşamak bize birçok avantaj sağlar.

Döngü farkındalığı nedir?

Döngü farkındalığı, kişinin kendi menstrual döngülerinin, bu döngülere bağlı değişimlerin farkında olarak yaşaması şeklinde ifade edilir. Bu farkındalığın amacı, döngülerin evreleri boyunca ne yaşadığımızı, bedenimizde neler olduğunu, nelere ihtiyaç duyduğumuzu ve en önemlisi, neden ihtiyaç duyduğumuzu anlamaktır. Kendi döngülerimizi biliyor olmak kendi iyilik ve sağlık halimizi anlamamıza yardımcı olur. Döngülerle uyumlu olarak yaşamak, bedeni ve bedende meydana gelen değişimleri anlayıp kabul ederek bu değişimlerle ve kendi döngümüzle uyum içerisinde yaşamamızı sağlar.

Döngü farkındalığı için 4 soru

Küçük bir günlük tutarak ve her gün kendinizi duygusal ve fiziksel olarak nasıl hissettiğinizi not ederek döngünüzü takip edebilir ve farkındalığınızı artırabilirsiniz. Bedenlerimiz oldukça etkileyici ve karmaşık yapılardır, bu nedenle aşağıdakilere benzer soruları kendimize sorup bedenimizde ve zihnimizde meydana gelen değişimleri not etmek, ilginç örüntüler keşfetmemizi sağlayabilir:

1- Duygusal olarak nasılsın?

Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Neler hakkında düşünüyorsun? İhtiyaçların neler?

2- Fiziksel olarak nasılsın?

Ne kadar enerjin var, canın neler yapmak istiyor? Fiziksel olarak aktif misin? Sindirim sistemin nasıl çalışıyor?

3- Sıradışı bir şey var mı?

Uzun bir seyahat ya da bir iş değişikliği gibi rutinin dışında gerçekleşen herhangi bir özel durum var mı?

4- Döngünün neresindesin?

Adet döngüsü günlüğü tutarken, günlüğünüze tarihle birlikte o gün döngünüzün kaçıncı günü olduğunu da yazmak gerekir. Kanamanızın başladığı gün, döngünüzün ilk günüdür. Adet günlerinizi not etmek, sonradan notlarınızı karşılaştırmanıza ve döngünün hangi gününde ne durumda olduğunuza bakarak döngüsel örüntülerinizi fark etmeye yarayacaktır.

Bedenimizle ilişkimizi beslemek

Adet döngüsü farkındalığını geliştirebilmek için birkaç döngü boyunca günlük tutmak ve değişimleri her gün not etmek önemlidir. Ancak bu şekilde size özel ihtiyaçlarınızı anlamanız mümkün olacaktır. Kendi notlarınıza bakarak sonraki aylar için daha sağlıklı ve bilinçli seçimler yapabilir ve ne zaman nasıl hissedeceğinize dair bir anlayış kazanabilirsiniz. Döngülerle uyumlu şekilde yaşamak ve hayatımızı kendi hislerimize, ruh hallerimize ve içsel mevsimlerimize göremek düzenlemek, bir gecede öğrenilen bir şey değildir. Süreç yavaşça ilerleyebilir ancak bir kez takip etmeye başladığımızda, gün geçtikçe döngülerimiz hakkında daha fazla fikir sahibi olmaya ve döngülere uyumlanmaya başlarız. Örneğin döngü farkındalığı sayesinde seyahatlerinizi döngünün uygun günlerine denk gelecek şekilde planlayabilir, enerjinizin hangi günler daha yüksek, ne zaman çok daha az olacağını önceden kestirebilirsiniz.

Sorun ataerkil bir dünyada yaşamamız!

Erkeğin egemen olduğu ve performansa dayalı bir kültürde yaşıyoruz ve bu kültürde döngüsel yaşam pek de kabul görmüyor. Çok uzun zamandır hayatımız gündelik yaşama göre belirleniyor, iş ve sorumluluklar bize özel enerjimizi esnek bir şekilde organize etmemizi neredeyse imkansızlaştırıyor. Her gün, döngümüzün hangi gününde olduğuna bakılmaksızın, işlevsel halde olmamız gerekiyor. Çoğunlukla sabitlenmiş bazı yapılara bağlı halde yaşıyoruz. Yüzyıllardır, menstruasyon kısıtlamalar ve zayıflıklarla ilişkilendirildi ve kanamalar arasında kalan döngünün diğer haftaları hep görmezden gelindi. Çünkü günümüzde her şey eşit bir şekilde işlev görecek şekilde tasarlandı ancak adet gören birisi için işler bu şekilde saat gibi ilerlemediği için, bu du çelişki, adet sancıları ve PMS gibi çeşitli adet döngüsü problemlerine yol açabiliyor.

Döngülerle uyumlu yaşamanın ne faydası var?

Kim olduğumuzu bilirsek, kendi doğamızla uyum içinde olabiliriz. Döngü farkındalığı sürecinde kendi içsel sesimizi dinlemeyi ve sezgilerimize güvenmeyi yeniden öğreniriz. Bu da bize özgüven ve kararlılık getirir. Döngülerle uyumlu yaşamak, aynı zamanda bizi güçlendirir de çünkü kendi vüut ritimlerimize göre yaşadığımızda enerjimizi doğru kullanırız. Döngülerimiz git gide daha sahici ve istikrarlı hale gelir, ayın her günü mükemmel bir şekilde işlev görmek için kendimizi yormaktan kurtuluruz.

Döngü farkındalığı, bize farkı ihtiyaçlarımız ve kimliklerimiz için de alan açar, çünkü artık ayın farklı zamanlarında farklı hissetmenin normal olduğunu kabul ederiz. Kendi kendimizle uyum içinde olmak hayal edemediğimiz ihtimalleri ve gerçek potansiyelimizi de yüzeye getirmemize yardımcı olur. Çünkü menstrual döngülere bağlı olarak gelişen enerjimizdeki doğal değişimler bir dezavantaj değil, harika bir kaynaktır. Tıpkı mevsimler gibi. Her dönem kendi büyüsü ve özellikleriyle gelir.

