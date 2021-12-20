D Vitamini eksikliği doğurganlığı ve hamileliği etkiler mi?

Vücudumuzda birçok önemli işlevden sorumlu olan D vitamini, doğurganlık tedavilerinde ve hamilelik takibinde de önemli faktörlerden biri.

D Vitamini eksikliği doğurganlığı ve hamileliği etkiler mi?
Sağlık
20 Aralık 2021 Pazartesi

D vitamini, vücudumuzda kalsiyum ve fosfor minerallerinin işlenmesini sağlayan bir bileşen olduğundan dolayı, genel sağlığımız için oldukça önemli vitaminlerden biridir. Bazı gıdalarla ve takviyelerle alınabiliyor olsa da, metabolizmamızın D vitaminini işlemesini sağlayan şey aslında gün ışığıdır. Yeterince güneşe maruz kaldığımızda, genellikle ihtiyacımız olan D vitaminini üretebiliriz ancak birçok kişi, yeterince güneşe maruz kalamadığından D vitamini eksikliği de çok yaygın olarak görülür.


Hamile kalabilmek için D vitamini seviyeleri nasıl olmalı?

Doğurganlık söz konusu olduğunda, D vitamini seviyeleri ayrıca önem kazanır. Yapılan araştırmalar, düşük D vitamini seviyelerinin erkeklerde sperm sayısını azaltarak, kadınlarda da embriyo emplantasyonunu olumsuz etkileyerek doğurganlık sorunlarına neden olabildiğini göstermiştir. D vitamininin 30 ng/mL değerinde veya daha yüksek olması, doğurganlık tedavilerinde daha yüksek hamilelik oranı ile ilişkilendirilmiştir.


D vitamini seviyeleri 24 ng/mL’den az olan kadınların, doktor önerisi ile günde 4000 IU kadar D vitamini alması öneriliyor. Ölçümlerinde 24-30 ng/mL D vitamini tespit edilenlerin ise, günde 2000 IU D vitamini alması genellikle yeterli oluyor. Kan değerleri takip edilerek kullanılan takviyeye ne şekilde devam edileceğine elbette bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanının karar vermesi gerekiyor.


Tüp bebek tedavisi sürecinde D vitamini takibi özellikle önem kazanır. Foliküler sıvılardaki yüksek D vitamini seviyeleri, embriyo implantasyonunu (embriyonun yerleşmesini) daha mümkün hale getirir ve tüp bebek tedavisi sonucu gebe kalma şansını önemli ölçüde artırır. Birçok araştırma, D vitamininin normal seviyelerde olmasının tüp bebek başarı şansını ve sağlıklı doğum olasılığını artırdığını doğrular.


D vitamini nedir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
D vitamini nedir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

Erkeklerde D vitamininin doğurganlığa etkisi

Yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de doğurganlık söz konusu olduğunda D vitamini seviyeleri önem kazanır. Konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, yeterince D vitamini bulunmasının spermlerin hareketliliğini ve kalitesini olumlu etkilediğini kanıtlıyor. Dolayısıyla hamilelik planlayan ya da tüp bebek tedavisi gören çiftlerde her iki tarafın da D vitamini seviyelerinin kontrol edilmesi önemlidir.


D vitamini ve hamilelik

Hamilelikte D vitamini eksikliğinin anne ve bebek sağlığını doğrudan etkilediği de araştırmalar tarafından doğrulanıyor. Yeterince D vitamini sentezlenememesi erken doğum, gestasyonel diyabet (gebelik şekeri), preeklampsi ve bakteriyel vajinozis gibi durumlarla ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda uzmanlar, D vitamininin yeterli seviyelerde olmasının doğumdan sonra bebekte vitamin eksikliği görülmemesi bakımından da önemli olduğunu açıklıyor.


Referanslar:

Eric A. Widra. "How Vitamin D Affects Your Fertility". Şuradan alındı: https://www.shadygrovefertility.com/article/how-vitamin-d-affects-your-fertility/ (17.11.2020)

"Vitamin D and Fertility: 5 Critical Things to Know". Şuradan alındı: https://blog.theralogix.com/vitamin-d-and-fertility/


Sen neymişsin D vitamini?
Sen neymişsin D vitamini?

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