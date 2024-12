Çocuklarla evde kalınca yapılabilecek etkinlikler...

Kostüm partisi

Eğer daha önce kostüm kutunuzda bazı kıyafetler varsa ya da onların giymek istediği kıyafetleri giydiriyorsanız, bir tema seçip kostüm partisi yapabilirsiniz! Örneğin, şık bir çay partisi, plajda olduğunuzu hayal ederek mayo giymek, ya da tamamen saçma sapan bir kategori seçip birbirinden alakasız kıyafetler giymek gibi. Çeşitli maske setleri de kostüm partisi için eğlenceli olabilir ve aynı zamanda bir el işi projesi olduğu için iki kat keyif sunar. Ya da "Kolay Süper Kahraman Pelerin" yapmayı da deneyebilirsiniz!

