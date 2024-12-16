Çocuklarla evde kalınca yapılabilecek etkinlikler...

Çocuklarla evde olduğumuzda çoğumuzla birlikte yapılabilecek şeyler bulmakta zorlanabiliyoruz. İşte evde sıkıldığınızda çocuklarla yapabileceğiniz fikirler...

Anne - Baba
Giriş: 16 Aralık 2024 12:14 Güncelleme: 16 Aralık 2024 12:53
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  • Etiket kitapları

    Etiket (sticker) kitapları çocuklar için oldukça eğlenceli ve epey ilgilendikleri şeyler. Ayrıca hayvan temalı versiyonları da çok sevimli ve genellikle araba yolculukları için çok kullanışlı; tekrar kullanılabilir sticker setleri ve kitapları da mevcut.

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  • Yoga yapmak

    Eğlenceli bir çocuk yoga videosu eşliğinde, yoga yapabilirsiniz. Şu ana kadar, küçük çocuklar için tasarlanmış çiftlik ve orman temalı videoları sıkça tercih etseler de; konuyla ilgili birçok alternatif mevcut.

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  • Hazine avı yürüyüşü

    Eğer mümkünse dışarı çıkın! Yürüyüşe çıkarken, yanınıza görsellerini önceden bastırdığınız, bir liste alın ve bulabildiğiniz tüm öğeleri işaretleyin!

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  • İlgi alanlarına yönelik hobi setleri

    İlgi alanlarına yönelik pek çok hobi seti bulmak mümkün, bu yüzden bazen yeni bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda birkaç tane sipariş vermek iyi bir fikir olabilir. Setlerin güzel yanı, farklı yaş gruplarına hitap etmeleri, böylece hem küçükler hem de daha büyük çocuklar için gelişim seviyelerine uygun şeyler bulabiliyorsunuz. Takı seti mi? Dinozor seti mi? Pek çok seçeneğiniz var!

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  • Arkadaşlar/özlediği kişiler için kart yapın

    Çocuğunuzun uzun zamandır görmediği ve özlediği yakınları ya da arkadaşları için bir kart hazırlayabilirsiniz. Kartı göndererek arkadaşlarının onu düşündüğünü bilmesi, onun için güzel bir etkileşim olacaktır.

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  • Zihin geliştirici yapbozlar

    Yapbozlara meraklı bir çocuğunuz varsa, birkaç ucuz yapboz paketi sipariş edebilirsiniz. Yapbozlar ayrıca farklı zorluk seviyelerinde bulunabildiği için daha büyük çocuklar için daha zor yapbozlar saklayabilirsiniz.

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  • Duyu kutuları

    Duyusal aktivitelere aslına hepimizin ihtiyacı var. Kuru pirinç ya da bakliyatlar alıp kutulara, balonlara ya da büyük kaselere koyabilirsiniz, birkaç kaşık, kum kürekleri, kepçeler, küçük arabalar ya da hayvan figürleri ekleyip eğlenebilirsiniz! Özellikle balon gibi farklı dokuların içinde yer alan materyalleri, sadece dokunarak tahmin etmesini sağlayabilirsiniz.

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  • Doğa/gıda damgaları yapın

    Kaya, çiçek, odun vb. bulup bunları boyaya batırarak ne tür şekiller oluşturduğunu görmek için kullanabilirsiniz. Aynı şey kereviz, patates ve diğer sert sebzeler için de geçerli olacaktır.

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  • Dans partisi

    Bu, özellikle enerjilerini atması gereken küçük çocuklar için, oldukça önemli bir aktivite. Enerjisi tavan yaptığı zamanlarda, favori enerji dolu şarkılar eşliğinde dans partisi yapabilirsiniz ve bu dışarı çıkamıyorsanız enerjiyi atmanın harika bir yoludur!

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  • Yeni "arkadaş"ınızı davet edin

    Eğer çocuğunuz hala peluş hayvan aşamasındaysa, yeni bir peluş hayvan sipariş etmeyi deneyin ve yeni bir arkadaşın gelmesi/yaşaması için heyecan yaratın! Bu etkinliği günler ya da haftalarca uzatabilirsiniz ve yeni arkadaşın kapınıza kadar gelmesini bekleyebilirsiniz. Onun gelişine dekorasyonlar ve atıştırmalıklarla küçük bir parti bile düzenleyebilirsiniz!

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  • Yarış parkuru yapın

    Birkaç karton kutu ya da büyük kağıt levhalar alın ve kendi araba yollarınızı çizin! Köprüler ve rampa gibi tasarımlar yapmak için kartonları kullanabilir, geri dönüşüm kutusundan kağıt boru tüplerini de tünel yapmak için kullanabilirsiniz.

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  • Bir atıştırmalık yapın

    Çocuklarla mutfakta vakit geçirmek hepimizin yapabileceği en maliyetsiz etkinlik olabilir. Örneğin birlikte, kekler, kurabiyeler, küçük çaplı pastalar yapabilirsiniz. Yemek yapmak, çocukların sabrı ve yardım etmeyi öğrenmesine yardımcı olan harika bir aktivitedir. Çocuğunuz için kendisinin güvenle kullanabileceği bıçakları tercih edebilirsiniz.

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  • Aile sinema gecesi

    Patlamış mısır, atıştırmalıklar ve favori film... Üzerinize sıcak bir battaniye alın ve sadece rahatlayın! Küçük bedenlerle sarılın ve birkaç derin nefes alın. Hak ettiniz.

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  • Boyama

    Boyama sonrası, ortalık biraz dağınık olabilir, ama kabul edelim—tüm çocuklar boyamayı sever! Onun boyama ve çizim yapabileceği kağıt rulo aparatı bulunan bir masa, aynı zamanda bir tebeşir ve beyaz tahta tarafına da sahip, çok fonksiyonlu tahtalar hemen her yerde mevcut. Boya noktalama kalemleri, akrilik boyalar veya su bazlı renkler ve su geçirmez bir önlük gibi temizlik işini oldukça basit hale getiren şeyler kullanabilirsiniz. Eğer endişeli olduğunuz zeminleriniz varsa, yere bir mat da atabilirsiniz.

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  • Hayvan el sanatları

    Hayvan taklit etmek harika bir hayal gücü oyun seçeneğidir ve daha eğlenceli hale getirmek için maske ya da kostüm yapabilirsiniz. Ücretsiz hayvan maskeleri bulabileceğiniz birçok web sitesi var ve kesip biçmek için indirilip kesilebilir ya da dikişle maske yapabileceğiniz desenler de indirebilirsiniz.

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  • Dış mekan tebeşir ve baloncuklar

    Dışarıda olmak bir seçenekse ve hava da iyiyse, bir çocuk için yola veya kaldırımlara biraz tebeşir ve baloncuklarla yapılan etkinlikler neredeyse bir parti gibi olur!

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  • "Kütüphane" oyunu ve kitap okuma

    Kitaplıklarındaki kitaplarla kendi kütüphane istasyonlarını kurabilirler. Oyuncak ayılar veya diğer aile üyeleri gelip kitapları ödünç alabilir. Onlara bir damga verin , böylece ödünç aldıklarında kitabın içine damga vururlar ve her bir ödünç alan için kütüphane kartları yapabilirsiniz. Tüm görevler tamamlandıktan sonra, biraz oturup kitap okuyabilirsiniz!

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  • Sevilenlerle ve arkadaşlarla görüntülü sohbet

    2020'de yaşadığımız pandeminin en iyi yanı, görüntülü sohbet yeteneklerine sahip olmamız oldu! Bu fırsatı değerlendirip çocuklarınızın arkadaşlarıyla Skype oyun randevuları düzenleyebilir, büyükannelerine veya kuzenlerine aramalar yapabilirsiniz. Bu, onları özledikleri insanlarla bağlantıda hissettirebilir. Ayrıca, diğer insanlarla konuşmak da yalnız ve sıkıntılı hissetmenizi önleyebilir.

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  • Yeni bir beceri öğrenmek

    Çocuğunuzla birlikte planladığınız bir yeni beceri hedefiniz mi var? Belki şimdi tam zamanı! Eğer hazırsa tuvalet eğitimi, bisiklete binme, çevrimiçi müzik dersleri gibi yeni beceriler öğrenmek için iyi bir zaman olabilir. Bu tür etkinlikler hem zamanınızı doldurur hem de yeni bir beceri edinmenize yardımcı olur. Ancak, bu tür şeylerin sizin için heyecan verici olması gerektiğini ve sizi strese sokacak şeylerden kaçınmanız gerektiğini de unutmamak önemlidir!

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  • Kendin yap oyun hamuru

    Hazır alınmış olan oyun hamurlarını kullanabilirsiniz, ancak neden bu olayı eğlenceli hale getirmiyorsunuz? Kendiniz yapmak gerçekten eğlencelidir, çocuklar da yardım etmeyi sever ve istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. İnternette kolay yapılabilir oyun hamuru tarifleri bulabilirsiniz.

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  • Kostüm partisi

    Eğer daha önce kostüm kutunuzda bazı kıyafetler varsa ya da onların giymek istediği kıyafetleri giydiriyorsanız, bir tema seçip kostüm partisi yapabilirsiniz! Örneğin, şık bir çay partisi, plajda olduğunuzu hayal ederek mayo giymek, ya da tamamen saçma sapan bir kategori seçip birbirinden alakasız kıyafetler giymek gibi. Çeşitli maske setleri de kostüm partisi için eğlenceli olabilir ve aynı zamanda bir el işi projesi olduğu için iki kat keyif sunar. Ya da "Kolay Süper Kahraman Pelerin" yapmayı da deneyebilirsiniz!

    Referanslar

    Laura Gummerman, "25 Things To Do With Kids When Stuck At Home", https://abeautifulmess.com/25-things-to-do-with-kiddos-when-stuck-at-home/

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