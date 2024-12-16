Çocuklarla evde kalınca yapılabilecek etkinlikler...

Yeni bir beceri öğrenmek

Çocuğunuzla birlikte planladığınız bir yeni beceri hedefiniz mi var? Belki şimdi tam zamanı! Eğer hazırsa tuvalet eğitimi, bisiklete binme, çevrimiçi müzik dersleri gibi yeni beceriler öğrenmek için iyi bir zaman olabilir. Bu tür etkinlikler hem zamanınızı doldurur hem de yeni bir beceri edinmenize yardımcı olur. Ancak, bu tür şeylerin sizin için heyecan verici olması gerektiğini ve sizi strese sokacak şeylerden kaçınmanız gerektiğini de unutmamak önemlidir!