Çilekli süt tırnaklar

Birçok farklı tırnak ve nail art trendine bir yenisi daha eklendi. Bu en son trend, en sevdiğiniz çocukluk içeceklerinden olan çilekli sütü çağrıştırıyor. Çilekli süt manikürü her tırnağa pastel pembe bir oje sürmek kadar basit görünse de, temiz bir görünüm için biraz daha hazırlık gerekiyor. Rus manikürü bu hazırlığın temel unsuur. TikTok'ta trend ve tırnak etlerini mümkün olduğunca geriye itmeyi ve ardından zımparalamayı gerektiren bir teknik. Rus manikürü, çilekli süt manikürüyle mükemmel bir şekilde eşleşen kusursuz ve uzun bir tırnak yatağı sunar.