Cildinizi makyajla koruyun!

Makyajınızın cildinizi yorduğu ve zarar verdiğine dair efsaneleri siz de duydunuz mu? Duyduklarınızı unutabilirsiniz çünkü doğru yapılmış bir makyaj cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir!

Cildinizi makyajla koruyun!
Güzellik
28 Temmuz 2022 11:08
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‘Makyaj yapmayı bırak da cildin biraz nefes alsın!’ Siz de bu cümleyi daha önce duyanlardan mısınız? Kulağa mantıklı gelse de aslında durum pek öyle değil. Doğru ürünleri kullanarak yaptığınız ve günün sonunda iyice temizlediğiniz bir makyaj cildinize faydalı bile olabilir.


Makyaj yapmak cildinizi iyileştirebilir

Makyajın cildinize faydalı bir hale gelmesi aslında çok temel bir cilt bakım kuralına dayanır. Güneş koruması! Cildinizi sağlıklı tutmak ve cilt bariyerinizi korumak için güneş kremini gerekli olsa da yeterli olmayabilir. Hiçbir ürün güneşten tam anlamıyla koruma sağlayamaz ancak bunu mümkün olan en yüksek seviyede tutmak için makyajdan yardım alabilirsiniz.


Güneşle oluşan veya güneş ışınlarına temasla kötüleşen kahverengi lekeler ve sivilce izleri gibi cilt sorunları daha özel bir güneş koruması gerektirir. Güneş kreminiz size eksiksiz bir koruma sağlayamayacağından, çeşitli ten ürünleriyle sorunlu bölgeyi örtmek burada fiziksel bir bariyer oluşturarak güneş maruziyetini azaltır ve iyileşme sürecine katkıda bulunur.


Lekelerinizi nasıl kapatabilirsiniz?

Eğer amacınız güneşten korumayı arttırmaksa güneş kreminizin üzerine ister bölgesel olarak, ister tüm yüzünüzü eşitleyecek ten ürünleri kullanabilirsiniz. Önemli olan seçeceğiniz ten ürünün fondöten veya BB kremi olması değil, formülünde nelerin bulunduğudur. Amaç güneş korumasını güçlendirmek olduğundan, ışığı yansıtıcı içeriklere yönelmek gerekir. Mineral güneş koruyucu kremlere benzer olarak, demir oksit içerikli bir ten ürünü kullanmak lekeli bölgenin güneşle temasını en aza indirgeyebilir. Buna ek olarak demir oksit, bilgisayar ve telefon gibi ekranlardan gelen mavi ışığa karşı da etkili olabilir.


Bu hataya düşmeyin!

Bazı makyaj ürünleri içerisinde SPF koruması bulundurabilir. Bir taşla iki kuş vurduğumuzu düşündürten bu durum aslında bir yanılgının ötesine geçemez. Ürünler, SPF içeriyor olabilir ancak aynı zamanda makyaj ürünü olduğu ve bu sebeple belirli bir miktarın üzerinde kullanmak mümkün olmadığı için size yeterli korumayı sağlaması mümkün değildir. Güneş kreminizin üzerine güneşten koruyucu etkisi de bulunan makyaj ürünleri kullanarak, koruyuculuğunu arttırabilirsiniz.


Referans:

Emilia Benton. “Is Makeup With SPF Really Enough To Prevent Sun Spots?” Şuradan alındı: https://www.prevention.com/beauty/a20508215/spf-makeup-sun-spots/ (28.10.2017).

“Think Makeup Is Bad for Your Skin? We Asked Skin Professionals to Find Out” Şuradan alındı: https://verilymag.com/2016/12/double-cleansing-is-makeup-bad-for-your-skin-makeup-free-skincare-routines (22.11.2016).

Macaela Mackenzi. “Wearing More Makeup Might Actually Be Good For Your Skin”. Şuradan alındı: https://www.allure.com/story/makeup-as-sun-protection (20.05.2022).


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Güneşten korunmayı biliyor musunuz?

1. Güneş ışınlarının en tehlikeli olduğu saat aralığı hangisi?
7-12
12- 16
16-20
2. İlk güneşlendiğiniz gün güneş çarpması doğaldır.
Doğru
Yanlış
3. 15 gün koruyucu kremlerle cildiniz bronzlaştı. Artık koruyucu krem kullanmanıza gerek yok.
Doğru
Yanlış
4. Güneş ışınları 25 yaşından sonra cildi kırıştırmaya başlar.
Doğru
Yanlış
5. Siperlikli şapka kullanmak yüzünüzü güneşin zararlı ışınlarından korumaz.
Doğru
Yanlış
6. Cildiniz güçlü ve kızgın güneş altında güneşlenseniz bile zarar görmüyor. Güneş kremi kullanmasanız da olur:
Doğru
Yanlış
7. Cildiniz için güneşten koruyucu kullanıyorsunuz ama saçlarınız için koruyucuya ihtiyaç duymuyorsunuz, çünkü saçlar güneşten zarar görmezler.
Doğru
Yanlış
8. Eğer susamadıysanız çok sıcak günlerde su içmenize gerek yok.
Doğru
Yanlış
9. Gölgedeyseniz sorun yok. Güneş betondan, sudan, kumdan yansıyıp yakmaz.
Doğru
Yanlış


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