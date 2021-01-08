"Buy Nothing" hareketi dünyaya yayılıyor

İnsanlar arasında para kullanmadan alışveriş yapılmasını hedefleyen "Buy Nothing" hareketi şu anda 27 ülkede uygulanıyor.

"Buy Nothing" hareketi dünyaya yayılıyor
Yaşam
08 Ocak 2021 Cuma

Avustralya’da mobilyadan mutfak gereçlerine kadar birçok eşyayı birbirleriyle paylaşmak için insanlar Facebook grupları kuruyor. Bu süreçteki en önemli kural para kullanmamak! Para kullanmak ya da bunu teklif etmek bile gruptan atılmanıza neden oluyor.

İnsanların çevreye verdiği zararları azaltmayı hedeflerken daha az az atığın olduğu ve yeni sosyal bağların kurulabileceği bir ortam yaratma amaçlı sosyal hareket ilk kez 2017 yılının Kasım ayında başladı ve olumlu sonuçlar alındı.

"Buy Nothing" hareketi gereksiz harcamalardan kaçınan ve daha az atık oluşturan bilinçli bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Bu hareket şu anda Avustralya’yı aşıp dünyaya yayılmış durumda. Facebook'ta şu anda aktif olarak 27 ülkenin "Buy Nothing" grubu bulunuyor. Burada amaç yerel gruplar sayesinde ücretsiz bir şekilde paylaşmayı, değiş tokuş yapmayı ve ödünç vermeyi sağlamak. Şu anda Türkiye için özel bir "Buy Nothing" grubu bulunmasa da uluslararası "Buy Nothing Universal" grubunu inceleyebilirsiniz.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Transition Australia. Buy Nothing Groups. Şuradan alınmıştır: https://transitionaustralia.net/resource-library/waste-and-consumption/buy-nothing

Buy Nothing Project. Şuradan alınmıştır: https://buynothingproject.org/

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.