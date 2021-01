"Buy Nothing" hareketi dünyaya yayılıyor

Avustralya’da mobilyadan mutfak gereçlerine kadar birçok eşyayı birbirleriyle paylaşmak için insanlar Facebook grupları kuruyor. Bu süreçteki en önemli kural para kullanmamak! Para kullanmak ya da bunu teklif etmek bile gruptan atılmanıza neden oluyor.

İnsanların çevreye verdiği zararları azaltmayı hedeflerken daha az az atığın olduğu ve yeni sosyal bağların kurulabileceği bir ortam yaratma amaçlı sosyal hareket ilk kez 2017 yılının Kasım ayında başladı ve olumlu sonuçlar alındı.

"Buy Nothing" hareketi gereksiz harcamalardan kaçınan ve daha az atık oluşturan bilinçli bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Bu hareket şu anda Avustralya’yı aşıp dünyaya yayılmış durumda. Facebook'ta şu anda aktif olarak 27 ülkenin "Buy Nothing" grubu bulunuyor. Burada amaç yerel gruplar sayesinde ücretsiz bir şekilde paylaşmayı, değiş tokuş yapmayı ve ödünç vermeyi sağlamak. Şu anda Türkiye için özel bir "Buy Nothing" grubu bulunmasa da uluslararası "Buy Nothing Universal" grubunu inceleyebilirsiniz.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

