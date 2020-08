Bir şefkat öğretisi: Sevgili kendim

Kuytularında yer aç bana…

Karanlığımda nefes alamadığımda, ışığını yeteri kadar açamadığımda, olduğum halimle, tüm güçsüzlüğümle de hayatta var olabileceğimi, var oluşumun en kıymetli hallerinden birinin "kendimin her hali" olabileceğini idrak etmemi sağla.

Nasıl bir ceylan vahşi doğada tüm naifliği ile yaşayabiliyor ise, hayatın beni tüm naifligime rağmen koruduğunu hatırlat.

Sana ve bedenime değer vermediğim tüm zamanlar için beni affet.

Sana kurduğum tüm sevimsiz cümleler için de…

Yaşadığım hayal kırıklıkları yüzünden hayal kurmayı bıraktığım her an için, kendimin en iyi versiyonuna ulaşmamı engelleyen tüm her şeye vakit harcadığım her an için beni bağışla...

Sonra bana hatırlat; geçmişte yaşadıklarım olmadan benim şu anki ben olamayacağımı, her şeyin beni ince ipliklerle şimdiye hazırladığını… Hatırlat ki pişmanlıklarıma yenilmeyeyim…

Yalnızlığın soğuk iklimine yakaladığımda, soğuk rüzgar her bir hücremde soğuk soğu kestiğinde aslında hiç de öyle yalnız olmadığımı, sevginin, şefkatın, sıcaklığın hep yanı başımda olduğunu hatırlat bana.

Olur da bir gün ilüzyon rüzgarına kapılıp, ihtiyacım olanı dışarıda aramaya kalkarsam, aradıklarımın tam da en içeride kalbimin derinliklerinde olduğunu şefkatle fısılda kulağıma...

Derinliğimin girdapları beni aşağı çektiğinde, yine aynı derinliğin kuyusunun beni yükseltmesine izin ver. Sahip olduğum her şeye saygı ve şefkat duymayı öğret bana.

Bir ağaç gibi köklerimi dünyaya salmama izin ver... İzin ver ki, neşe ve keyifle aktarabileyim ben de olanı başkalarına.

Başkalarına yardım etmenin aslında kendine yardım olduğunu bana hep hatırlat.

Yargılandığımda, etiketlendigimde, kabul görmediğimde, varlığım başkaları tarafından onurlandırılmadığında bana kendindeki engüzel köşeyi ayır ki, her şeye rağmen tam ve bütün halimle akabileyim yaşama rağmenlere rağmen…

Ve öyle bir idrak ile uyandır ki beni her güne, yaşamın her an kıymetli olduğunu görebileyim sayende..."

Teşekkür ederim, seni seviyorum.