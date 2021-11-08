Belirsizlikle nasıl başa çıkılır?

Belirsiz bir durumla karşı karşıya kalmak çoğu insan için stres sebebidir fakat bu durumla başa çıkmak için bazı önerileri uygulayabilirsiniz.

Belirsizlikle nasıl başa çıkılır?
Sağlık
08 Kasım 2021 Pazartesi

İnsanlar alışkanlıklar ve rutinlerle yaşar. İşler planlandığı gibi gittiğinde, kontrolün bizde olduğunu hissederiz. Ancak hayat bir sürpriz yaptığında endişe ve stres kendini gösterebilir. Araştırmalar, insanların belirsizliğe farklı tepkiler verdiğini ve belirsizliğe karşı daha hoşgörüsüz olanların daha düşük ruh hali, olumsuz ya da kötü duygular ile kaygıya daha yatkın olabileceğini gösteriyor. Beklenmeyenden kimse kaçamaz. Ancak bazı basit adımlar, hayatın belirsizlikleriyle daha iyi yüzleşmenize yardımcı olabilir.


Belirsizlik stresiyle başa çıkmak için 10 ipucu


1- Kendinize iyi davranın

Bazı insanlar belirsizliklerle başa çıkmakta diğerlerinden daha iyidir, bu nedenle öngörülemezliğe karşı toleransınız bir arkadaşınızınkinden düşükse kendinizi hırpalamayın. Stresli durumun çözülmesinin zaman alabileceğini kendinize hatırlatın ve bu arada kendinize karşı sabırlı olun.


2- Geçmişteki başarıları düşünün

Muhtemelen geçmişteki stresli olayların üstesinden geldiniz ve hayatta kaldınız! Kendinize biraz kredi verin. Bu etkinlik sırasında nelerin yararlı olduğunu ve bu sefer neleri farklı yapmak isteyebileceğinizi düşünün.


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3- Yeni beceriler geliştirin

Hayat nispeten sakin olduğunda, konfor alanınızın dışındaki şeyleri denemeye çalışın. Zor bir patrona karşı durmaktan yeni bir sporu denemeye kadar, risk almak, hayat yolundan çıktığında işe yarayan güven ve becerileri geliştirmenize yardımcı olur.


4- Haberlere maruz kalmayı sınırlayın

Bir şey hakkında stresli olduğunuzda, uzağa bakmak zor olabilir. Ancak olumsuz haberleri sürekli olarak kontrol etmek sizi sadece yaralar. Göz atma sıklığınızı sınırlamaya çalışın ve günün hassas saatlerinde, örneğin yatmadan hemen önce, haberlerden kaçının.


5- Kontrol edemediğiniz şeyler üzerinde durmaktan kaçının

Belirsizlik baş gösterdiğinde, birçok insan hemen en kötü senaryoları hayal eder. Olumsuz olaylar üzerine kafa yorma alışkanlığından kurtulun.


6- Kendinizden tavsiye alın

Kendinize sorun: Bir arkadaşım bana bu endişeyle gelse ona ne söylerdim? Durumunuzu dışarıdan hayal etmek, genellikle farklı bir bakış açısı ve taze fikirler sağlayabilir.


7- Kişisel bakımınıza dikkat edin

Stresin sağlıklı rutinlerinizi rayından çıkarmasına izin vermeyin. İyi beslenmek, egzersiz yapmak ve yeterince uyumak için çaba gösterin. Birçok insan yoga ve meditasyon gibi uygulamalarda stres atabiliyor.


8- Güvendiğiniz kişilerden destek alın

Birçok insan stresli veya endişeli olduklarında kendilerini izole eder. Ancak sosyal destek önemlidir, bu nedenle ailenize ve arkadaşlarınıza ulaşın.


9- Yapabileceklerinizi kontrol edin

Haftalık yemek planlaması veya stresli bir günden önceki gece kıyafetlerinizi hazırlamak kadar basit olsa bile, kontrolünüz altındaki şeylere odaklanın. Günlerinize ve haftalarınıza biraz rahatlatıcı bir yapı kazandırmak için rutinler oluşturun.


10- Yardım isteyin

Stresi yönetmekte ve belirsizlikle kendi başınıza başa çıkmakta sorun yaşıyorsanız, yardım isteyin. Bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşmek, anlık krizi atlatmanıza ve ilerisi için sağlıklı düşünce kalıpları edinmenize sebep olabilir.


Referanslar:

"The great unknown: 10 tips for dealing with the stress of uncertainty". Şuradan alındı: https://www.apa.org/topics/stress/uncertainty (26.10.2021).


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