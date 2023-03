Bebek için alınması gereken eşyalar neler?

Yenidoğan heyecanı tüm aileleri gereğinden fazla bir şeyler almaya sürüklüyor olabilir. “Hiçbir şey eksik kalmasın” düşüncesi ile hareket ettiğimizde gereğinden fazla birçok şey almış olabiliyoruz. Peki, ne yapmalı? Çok fazla kullanmayacağınız eşyaların olmadığı bir yenidoğan alışverişi yapmak istiyorsanız bu önerilerimize kulak verin!

Öncelikle bilinmelidir ki bebek bezi, ıslak mendiller ve giysiler dışında gerçekten sadece 3 şeye ihtiyacınız var. Bunlar:

Bebeğin uyuması için güvenli bir yer.

Bebeği taşımanın güvenli bir yolu.

Bebeği beslemenin bir yolu.

İhtiyaç 1: Uyku alanı

İlk sorumuz tabii ki “bebek nerede uyuyacak?” olduğu için ona bir alan ayarlamamız gerekir. Bunun için anne yanı, park yatak, beşik gibi seçenekleriniz bulunsa da birden fazla kullanım imkanı sağlayan eşyalar tercih etmeniz pratik bir çözüm olabilir. Örneğin hem anne yanı olan hem de sonrasında beşik olarak kullanabileceğiniz yataklar oldukça tasarruflu bir seçenek. Buna ek olarak park yataklar da işlevselliği açısından birçok annenin gözde parçaları arasında!

İhtiyaç 2: Bebeği taşımak için bir araç

Minimalist alışveriş anlayışında genellikle tek kullanımlık ürünlere yer yoktur. Bu nedenle hem puset hem araba koltuğu olan taşıma araçları uzun süreli işinizi görecektir. Buna ek olarak bebek arabası şeklinde kullanılan pusetler de oldukça iyi bir seçim olabilir. İlk bakışta maddi olarak büyük bir bütçe gibi görünebilir ancak ayrı ayrı parçalara ayrı ayrı ödemeler yapmaktansa hepsini tek seferde aradan çıkarmak iyi bir alternatif.

İhtiyaç 3: Bebeği beslemenin bir yolu

Bazen sadece emzirmek yeterli gelmez bu nedenle sağmak makinesi kullanmak durumunda kalabiliriz ya da doktorumuzun önerisiyle mamaya başvurabiliriz. Bunlardan ziyade emzirmek de istemeyebiliriz. Böyle durumlar için süt sağma makinesi, biberon, kaşık biberon gibi araçların elinizin altında olmasında fayda var. Ancak çok fazla çeşit almamanızı tavsiye ederiz çünkü bebeğinizin yalnızca 1 veya 2 modelden hoşlanacak ve gerisi kullanılmayacak…

Kıyafet, ıslak mendil ve bebek bezi alışverişine dair bilmeniz gereken şeyler…

Bebek bezi alırken stok yapmamanızda fayda var çünkü siz ne kadar iyisini aldığınızı düşünseniz de bebeğinizin cildi buna tepki verebilir ve başka bir markayı denemek durumunda kalabilirsiniz.

Islak mendil alırken hassas ciltleri nedeniyle saf su ve pamuk içerek ıslak mendilleri tercih etmeniz oldukça önemlidir.

Bebek kıyafetleri oldukça sevimli olsa da ihtiyaca göre alışveriş yapmanızda fayda var. Çok hızlı büyüdükleri için kullanamadan kaldıracağınız kıyafetlerin olması oldukça olası.

Bebeğinizi kundaklamayı düşünüyorsanız bir dizi muslin almakta fayda var. Çünkü bebeğiniz kundaklanmayı sevmeyebilir bu nedenle yalnızca kundak alıp çöpe atmaktansa muslin bezi alın kundak için kullanmasanız araba koltuğu kılıfı veya bakım kılıfı olarak kullanabilirsiniz.

Pişik kremi, ateş ölçer ve daha birçok ihtiyacın olduğunun farkındayız ancak bunları almak için acele etmeyin. Hastane de size bir bakım kiti verebilir, unutmayın. Buna ek olarak çevrenizden çok sayıda eşya gelebilir bunları da göz ardı etmeyin.

