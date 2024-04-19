Balon etekler yeniden trend oluyor

Mini etek, uzun etek ve elbise formundaki balon etekler 90'l\u0131 y\u0131llar ve 2000'lerin ba\u015f\u0131nda olduk\u00e7a modayd\u0131. Bir\u00e7ok kombinin en "tatl\u0131" par\u00e7as\u0131 say\u0131labilecek bu etekler genelde bol par\u00e7alarla kombinlenebiliyor.. Bahar mevsiminin so\u011fuk havalar\u0131nda kazaklar\u0131n\u0131zla tercih edebilece\u011finiz kombinler yapabilirsiniz. Topuklu ayakkab\u0131larla tercih edebilece\u011finiz gibi sonraki g\u00f6rseldeki \u015fekilde spor ayakkab\u0131larla da tercih edebilirsiniz.. Biraz daha sala\u015f ve g\u00fcnl\u00fck bir stilde kombinler yapmak i\u00e7in yine bahar aylar\u0131n\u0131n habercisi olan par\u00e7alardan kot ceketlerden ve rahatl\u0131k i\u00e7in spor ayakkab\u0131lardan yana kullanabilirsiniz tercihinizi.. Blazer ceketler spor ve klasik bir\u00e7ok stille uyum sa\u011flayabilen par\u00e7alar. Olduk\u00e7a haval\u0131 duran bu par\u00e7alarla balon etekleri tercih etmek haval\u0131 ve bir o kadar da zarif bir kombin elde etmenizi sa\u011flar.. Bu etekler layering trendiyle tercih edilip i\u00e7ine giyilen g\u00f6mleklerle tercih edilebilir. Son olarak en fazla beyaz renkteki eteklerin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6yleyebiliriz. Beyaz b\u00fct\u00fcn renk ve desenlerle uyum sa\u011flayaca\u011f\u0131 i\u00e7in rahatl\u0131kla kullanabilirsiniz..
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