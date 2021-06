Atiye 3. sezon

Pretty Little Liars - IMDb: 7.4 Sara Shepard'ın çok satan romanlarından uyarlanan dizi, lisede popüler olan bir genç kız grubunun en baskın karakteri Alison Dilaurentis'in ölümünü konu alıyor. Alison öldükten sonra polis ve dedektifler katili ararlarken, bizim kız grubuna da kendisini A. olarak tanıtan ve Alison'un dilinden konuşan numaradan gizemli mesajlar geliyor. Bu dizinin Türkiye'de Tatlı Küçük Yalancılar adıyla benzeri çekildi.

The OC - IMDb: 7.5 The Orange Country (The O.C.) gelmiş geçmiş en ünlü gençlik dizilerindendir. Türkiye'de Medcezir ismiyle benzeri çekilmiştir. Dizi Kaliforniya'nın zengin mahallelerinden olan Orange Country'de geçiyor. Tehlikeli bir mahallede oturan ve abisi yüzünden bir suça karışan Ryan, davasına bakan avukat tarafından evlatlık ediniliyor ce Orange Country'e yerleşmiştir. Buradaki yaşama ve insanlarına alışma sürecini konu alan dizi oldukça ilginç karakter ve hikayeler barındırıyor.