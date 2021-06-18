Atiye, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisidir. Dizi, yazar Şengül Boybaş'ın 'Dünyanın Uyanışı' adlı eserinden uyarlanmıştır.
Atiye 3. sezon ne zaman gelecek?
Atiye 3. sezonunu 17 Haziran Perşembe gününden itibaren Netflix platformundan izleyebilirsiniz.
Atiye 3. sezon fragmanı...
Atiye dizisinin konusu ne?
Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.
Atiye dizisinin oyuncuları kimler?
Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.
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