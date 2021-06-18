Atiye 3. sezon

Gossip Girl - IMDb: 7.4 2007'de yayınlanmaya başlayan ve zamanının en ünlü gençlik dizisi olmuş Gossip Girl, baş karakterler Blair ve Serena'nın okuduğu lisedeki entrikaları, maceraları ve aşkları konu alıyor. Dönemin modasında bile etki göstermiş olan bu dizinin bir benzeri de Türkiye'de Küçük Sırlar adıyla çekildi. Gizem, dram ve romantizm dolu bu diziyi severek izleyebilirsiniz.

Pretty Little Liars - IMDb: 7.4 Sara Shepard'ın çok satan romanlarından uyarlanan dizi, lisede popüler olan bir genç kız grubunun en baskın karakteri Alison Dilaurentis'in ölümünü konu alıyor. Alison öldükten sonra polis ve dedektifler katili ararlarken, bizim kız grubuna da kendisini A. olarak tanıtan ve Alison'un dilinden konuşan numaradan gizemli mesajlar geliyor. Bu dizinin Türkiye'de Tatlı Küçük Yalancılar adıyla benzeri çekildi.

The OC - IMDb: 7.5 The Orange Country (The O.C.) gelmiş geçmiş en ünlü gençlik dizilerindendir. Türkiye'de Medcezir ismiyle benzeri çekilmiştir. Dizi Kaliforniya'nın zengin mahallelerinden olan Orange Country'de geçiyor. Tehlikeli bir mahallede oturan ve abisi yüzünden bir suça karışan Ryan, davasına bakan avukat tarafından evlatlık ediniliyor ce Orange Country'e yerleşmiştir. Buradaki yaşama ve insanlarına alışma sürecini konu alan dizi oldukça ilginç karakter ve hikayeler barındırıyor.

The 100 - IMDb: 7.7 Kıyamet sonrasını anlatan bir bilim kurgu gençlik dizisi olan The 100, şiddetli bir radyasyondan sonra uzayda yaşamaya başlayan insanlardan seçilen 100 gencin Dünya'yı tekrar teftişe gelmesini konu ediniyor. Bu grupta bir kısım emirlere itaat etmekte kararlıyken bir kısım da isyankar tavırlar sergilemeye başlıyor.

13 Reasons Why - IMDb: 7.8 Netflix'in en iyi gençlik dizilerinden olan 13 Reasons Why, oldukça çarpıcı bir konuyu işliyor. Hannah Baker yeni başladığı lisede gördüğü baskı ve zorbalıklar yüzünden intihar eden ve geriye neden intihar ettiğini anlatan 13 kaset bırakıyor. Gerçek hayatta olan ve oldukça önemli olan konulara değinen bu dizinin senaristleri arasında Selena Gomez de yer alıyor.

The End Of The F***ing World - IMDb: 8.1 Kara mizah severlerin kesinlikle bayılacağı bu dizi, aileleriyle sorunlar yaşayan James ve Alyssa'nın tesadüfen bir araya gelmeleri ve bir yolculuğa çıkmalarını konu alıyor. Seyirci ve karakterler arasındaki bağı, karakterin iç dünyasını da göstererek kuran dizi bu konuda çok başarılı.

Skins - IMDb: 8.2 Dram ağırlıklı bu gençlik dizisi, her sezonunda başka bir jenerasyonun lisede son 2 senelerini nasıl geçirdiklerini, aileleriyle ilişkilerini ve aşk yaşantılarını uç bir senaryo ile anlatıyor. Çok acıklı olayları bile mizahla harmanlayarak gösteren Skins, BAFTA Ödülleri'nde En İyi Seyirci Ödülü'nün sahibi olmuştur.

Sex Education - IMDb: 8.3 Annesinin seks terapsiti olması sayesinde bu konuda bilgili olan Otis, liseden arkadaşı oaln Maeve ile bir işe kalkışırlar. Maeve lisedeki seks sorunları yaşayanları Otis'e getirir ve Otis de onlara tavsiyelerde bulunur.

Stranger Things - IMDb: 8.8 Nostaljik havasıyla izleyenleri hayran bırakan dizi, 80'li yıllarda küçük bir kasabada kaybolan bir çocuğun ardından yaşanan gizemli olayları anlatıyor. Çocuk oyuncuların performansları diziyi oldukça etkileyici hale getiriyor ve Winona Ryder gibi tanıdık yüzleri de görüyoruz.