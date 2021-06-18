Atiye 3. sezon

Netflix'in en çok takip edilen Türk dizilerinden biri olan Atiye, son zamanlarda da en çok konuşulan konuların başında yer alıyor. İlk iki sezonuyla oldukça ilgi gören dizinin 3. sezonu ne zaman başlayacak?

Atiye 3. sezon
Yaşam
18 Haziran 2021 Cuma

Atiye, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisidir. Dizi, yazar Şengül Boybaş'ın 'Dünyanın Uyanışı' adlı eserinden uyarlanmıştır.


Sen kimsin Atiye? Biz kimiz?
Sen kimsin Atiye? Biz kimiz?
Bilge Kadın'dan gelen bir işaret: Atiye

Atiye 3. sezon ne zaman gelecek?

Atiye 3. sezonunu 17 Haziran Perşembe gününden itibaren Netflix platformundan izleyebilirsiniz.


Atiye 3. sezon fragmanı...


Atiye dizisinin konusu ne?

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.


Atiye dizisinin oyuncuları kimler?

Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.


En iyi 10 gençlik dizisi

Entrikalardan, aşklardan, bilim kurgu ve esrarengiz olaylara kadar uzanan bu çeşitli gençlik dizilerini izlemelisiniz!

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Gossip Girl - IMDb: 7.4 2007'de yayınlanmaya başlayan ve zamanının en ünlü gençlik dizisi olmuş Gossip Girl, baş karakterler Blair ve Serena'nın okuduğu lisedeki entrikaları, maceraları ve aşkları konu alıyor. Dönemin modasında bile etki göstermiş olan bu dizinin bir benzeri de Türkiye'de Küçük Sırlar adıyla çekildi. Gizem, dram ve romantizm dolu bu diziyi severek izleyebilirsiniz.
Pretty Little Liars - IMDb: 7.4 Sara Shepard'ın çok satan romanlarından uyarlanan dizi, lisede popüler olan bir genç kız grubunun en baskın karakteri Alison Dilaurentis'in ölümünü konu alıyor. Alison öldükten sonra polis ve dedektifler katili ararlarken, bizim kız grubuna da kendisini A. olarak tanıtan ve Alison'un dilinden konuşan numaradan gizemli mesajlar geliyor. Bu dizinin Türkiye'de Tatlı Küçük Yalancılar adıyla benzeri çekildi.
The OC - IMDb: 7.5 The Orange Country (The O.C.) gelmiş geçmiş en ünlü gençlik dizilerindendir. Türkiye'de Medcezir ismiyle benzeri çekilmiştir. Dizi Kaliforniya'nın zengin mahallelerinden olan Orange Country'de geçiyor. Tehlikeli bir mahallede oturan ve abisi yüzünden bir suça karışan Ryan, davasına bakan avukat tarafından evlatlık ediniliyor ce Orange Country'e yerleşmiştir. Buradaki yaşama ve insanlarına alışma sürecini konu alan dizi oldukça ilginç karakter ve hikayeler barındırıyor.
The 100 - IMDb: 7.7 Kıyamet sonrasını anlatan bir bilim kurgu gençlik dizisi olan The 100, şiddetli bir radyasyondan sonra uzayda yaşamaya başlayan insanlardan seçilen 100 gencin Dünya'yı tekrar teftişe gelmesini konu ediniyor. Bu grupta bir kısım emirlere itaat etmekte kararlıyken bir kısım da isyankar tavırlar sergilemeye başlıyor.
13 Reasons Why - IMDb: 7.8 Netflix'in en iyi gençlik dizilerinden olan 13 Reasons Why, oldukça çarpıcı bir konuyu işliyor. Hannah Baker yeni başladığı lisede gördüğü baskı ve zorbalıklar yüzünden intihar eden ve geriye neden intihar ettiğini anlatan 13 kaset bırakıyor. Gerçek hayatta olan ve oldukça önemli olan konulara değinen bu dizinin senaristleri arasında Selena Gomez de yer alıyor.
The End Of The F***ing World - IMDb: 8.1 Kara mizah severlerin kesinlikle bayılacağı bu dizi, aileleriyle sorunlar yaşayan James ve Alyssa'nın tesadüfen bir araya gelmeleri ve bir yolculuğa çıkmalarını konu alıyor. Seyirci ve karakterler arasındaki bağı, karakterin iç dünyasını da göstererek kuran dizi bu konuda çok başarılı.
Skins - IMDb: 8.2 Dram ağırlıklı bu gençlik dizisi, her sezonunda başka bir jenerasyonun lisede son 2 senelerini nasıl geçirdiklerini, aileleriyle ilişkilerini ve aşk yaşantılarını uç bir senaryo ile anlatıyor. Çok acıklı olayları bile mizahla harmanlayarak gösteren Skins, BAFTA Ödülleri'nde En İyi Seyirci Ödülü'nün sahibi olmuştur.
Sex Education - IMDb: 8.3 Annesinin seks terapsiti olması sayesinde bu konuda bilgili olan Otis, liseden arkadaşı oaln Maeve ile bir işe kalkışırlar. Maeve lisedeki seks sorunları yaşayanları Otis'e getirir ve Otis de onlara tavsiyelerde bulunur.
Stranger Things - IMDb: 8.8 Nostaljik havasıyla izleyenleri hayran bırakan dizi, 80'li yıllarda küçük bir kasabada kaybolan bir çocuğun ardından yaşanan gizemli olayları anlatıyor. Çocuk oyuncuların performansları diziyi oldukça etkileyici hale getiriyor ve Winona Ryder gibi tanıdık yüzleri de görüyoruz.
Friends - IMDb: 8.9 Gelmiş geçmiş en iyi sitcom dizisi olan Friends, New York'ta yaşayan 6 gencin 20'li yaşlarından 30'larına kadarki zamanda yaşadıklarını anlatan, gülmekten karnımıza ağrılar sokan muhteşem yapıt! Dünyanın en çok izlenen 4. dizisidir ve birçok ödül almıştır. Monica, Ross, Chandler, Joey, Rachel ve Phoebe, komik ve duygusal arkadaşlık serüvenleriyle sizlere de izlerken arakadaş olacaklar.

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