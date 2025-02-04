Aşırı korumacı olmaktan nasıl kaçınılır?

Çocuğunuzu gereğinden fazla korumaya çalışıyor olabilir misiniz? Dahası bunun ona zarar verdiğini biliyor musunuz? Eğer öyleyse aşırı korumacı ebeveyn olmaktan kaçınmakta fayda var. Peki, aşırı korumacı ebeveyn olmaktan nasıl kaçınılır? İşte yanıtı.

Aşırı korumacı olmaktan nasıl kaçınılır?
Anne - Baba
Giriş: 04 Şubat 2025 13:36
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Hepimiz çocuklarımızı zarardan korumak isteriz. Ancak çocuğunuzu çok fazla korumak başta iyi hissettirse de çocukların uyum sağlamasına yardımcı olmaz. Ebeveynler çok fazla korumacı olduğunda, çocukların gelişmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine izin vermezler. Ve çocuklar bir şeyleri kendi başına başarmanın ve bağımsızlık duygusunun tadını çıkaramayabilirler.


Aşırı korumacılık birçok şekilde olabilir. Bazı ebeveynler çocukları için her görevi ve işi kendileri yaparlar ya da bazı ebeveynler çocuklarına sınır ve kural konusunda katı olamayabilirler. Bunları ara sıra yapmak aşırı koruyucu olduğunuz anlamına gelmez. Ancak bunlar sizin vazgeçilmez hareketleriniz haline gelirse, aşırı koruyucu davranış örüntüsüne dönüşebilirler. Peki bundan nasıl kaçınılır? İşte 5 öneri:


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1- “İlklerden” korkmayın

İlk adımlardan ilk okul dansına kadar çocuğunuz birçok yeni şey deneyecektir. Ancak çocuklarınızın farklı öğrenmesi ve düşünmesi, sizin veya onların yeni ve heyecan verici bir şeyi denemek için bu ilk şanslardan korkmanız gerektiği anlamına gelmez. Kendi endişelerinizin çocuğunuzun sahip olabileceği korkuları körüklemesine izin vermeyin . Çocuğunuzu geri tutmadan endişeyle başa çıkmak için planlar yapın.


2- Herkesin endişelerini kabul edin

Çocuğunuz yatılı kampa gittiğinde veya siz olmadan bir buluşma ayarladığında ikiniz de kaygılı hissedebilirsiniz. Bu kaygıları küçümsemeye meyilli olabilirsiniz ya da belki başa çıkılamayacak kadar fazlaymış gibi hissedersiniz ve çocuğunuzu evde tutmak istersiniz. Bunun yerine, endişelerinizi birlikte konuşmayı deneyin. Bu, çocukların endişelenmenin normal olduğunu anlamalarına yardımcı olur — ancak bu, onları yeni şeyler denemekten alıkoymamalıdır. Sonra, bu sorunları gidermenin yollarını bulun ve birlikte yedek planlar oluşturun. Çocuklar yeni aktiviteler denerken daha rahat olmanın yollarını bulduklarında, yetenekli ve güçlü olduklarını öğrenirler.


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3- Beklentileri belirleyin ve bunlara sadık kalın

Çocuğunuz asabiliğe meyilliyse iyi davranış için kurallar koymaktansa, onun bu davranışlarını görmezden gelmenin daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Günlük beklentiler konusunda net olmak, çocukların eylemlerinden sorumlu tutulmasına yardımcı olur. Ayrıca, uygun şekilde davranabileceklerine inandığınızı gösterir. Çocuğunuzla birlikte bazı makul kurallar ve sınırlar belirleyerek işe başlayın. Bunu bir çalışma ortaklığı olarak düşünün. Çocuğunuzdan ne beklediğinizi açıklayın. Buna karşılık, çocuğunuz da sizden beklentisini söyleyebilir. Söyledikleri konusunda şüphe kalmaması için her şeyi yazın. Belirli bir davranış üzerinde çalışmanız gerekiyorsa, bir davranış sözleşmesi yapmayı düşünün.


4- Çocuğunuzun hata yapmasına izin verin

Çocuklar okulda sorunlarla karşılaştığında veya ilk görevlerinde zorluk çektiğinde, ebeveynler atılıp yardım etme isteği duyabilir. Ancak çocuğunuz tehlikede değilse veya yıkıcı sonuçları olacak bir hata yapmayacaksa, kenara çekilmeyi düşünün. Çocuklara hata yapma alanı tanımak, onları başarısızlığa hazırladığınız anlamına gelmez. Onları sorunları çözmeye ve öz farkındalık becerisini öğrenmeye hazırladığınız anlamına gelir.


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5- Suçluluk duygusundan kurtulun

Farklı öğrenen ve düşünen çocukların birçok ebeveyni suçluluk ve utanç hisseder. Bu olumsuz duygular ailelerin bir çocuk için normalde yapacaklarından daha fazlasını yapmasına yol açabilir. Ve bu da bir çocuğun farklı hissetmesine veya zor olan şeylerden ekstra korumaya ihtiyaç duymasına neden olabilir. Bu suçluluk duygusundan kurtulmak, sadece kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaktan daha fazlasını yapar. Çocuğunuza zorlukların üstesinden gelmekten gelen güçlü yönleri keşfetme şansı vermenize yardımcı olur.


Çocuklara bağımsız olma yollarını öğretmek, onlar için bir şeyler yapmaktan daha zor olabilir. Ancak buna değecek bir zaman ve enerjidir. Zorluklarla yüzleşme becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar, zorlu durumlarla güvenle baş etmeye hazır olacaktır.


Referanslar

Amanda Morin. "How to avoid being overprotective of your child". Şuradan alındı: https://www.understood.org/en/articles/how-to-avoid-being-overprotective-of-your-child


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İyi bir ebeveyn olmak; destek olan, empati kuran, teşvik eden, sorumluluklarının bilincinde, iyi alışkanlıklara yönlendiren ve sağlıklı ilişkiler kurabilen bir kişilik oturtarak pozitif bir rol modeli olmaktır. İşte size daha iyi bir ebeveyn olmanıza yardımcı olabilecek 10 yol:
Ebeveynlik konuları üzerindeki anlaşmazlıklarınızı çocukların önünde yaşamayın. Partnerinizle anlaşın ya da anlaşmayın, ebeveynlik konularında çocuklarınızın önünde anlaşmazlık yaşamak, ebeveynlik otoritenize zarar vermenin en kolay yoludur. Kendinizi tutun ve partnerinizle çocuklar etrafta yokken, özel bir şekilde konuşun.
İltifat etmeyin, cesaretlendirin. Bir çocuğu cesaretlendirmekle ona iltifat etmek arasında dünya kadar fark vardır. Çocuğunuz iltifat duyduğunda bir sonraki seferde de aynı tepkiyi alabilmek adına sürekli başarılarını nasıl tekrar edebileceğini düşünmek zorunda kalır. Cesaretlendirmek belirli ve kesin, iltifatlar ise geneldir. Cesaretlendirmek, çocuğunuzun başarısını sağlam temellere dayandırabilmesini sağlar.
Ev kuralları koyun ve bunlara uyulmasını sağlayın. Çocuklar hayatlarında kurallara ve sınırlara ihtiyaç duyarlar. Kendi memnuniyetlerini ve hazlarını erteleyebilmeyi öğrenmek zorundadırlar - özellikle de her şeyin ani yaşandığı günümüz dünyasında. Ancak akıllıca hareket edin; çok fazla kural isyana yol açabilir.
Görevlendirin. Birçok ebeveynin düştüğü tuzak, ev işlerinde çocukları doğru bir şekilde görevlendirememektir. Görevlendirme, belirli işler, belirli çocukların sorumluluğu olacak şekilde yapılmalıdır. Çocuğunuz o gün herhangi bir sebepten dolayı işini yapamıyorsa eğer, yerine işini yapabilecek birini bulmalıdır. İşin kendi sorumlulukları olduğunu kabullendikleri an, hiçbir mazeret kabul edilmemelidir.
Çocuklar küçük yaşlardan itibaren rutinler konusunda teşvik edilmelidir. Çocuğunuza küçük yaşlardan itibaren rutinler ve iyi alışkanlıklar oluşturması için yardımcı olun. Çocuklar küçükken, diş fırçalama gibi belli kuralları rutine dönüştürmek kolaydır. Bu rutinler çocuklara hayatları boyunca yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda da güvende ve başarılı hissetmelerini sağlarlar.
Aile yemekleri için günler belirleyin. Yüz yüze temasın çok bağlayıcı ve samimi bir işlevi vardır. İş programınız çok yoğun olsa da belirli akşamları aile yemeklerine ayırın. Kalan günlerde de evde kim varsa onunla birlikte yemek yemeye çalışın.
Elektronik araçlarla geçirilen zamanı kısıtlayın. Yemekler ve aile gezintileri gibi teknolojiden uzak durulması gereken anlarda belirli kurallar koymak önemlidir. Teknolojinin olmadığı anlar yaşamak, çocuğunuza yüz yüze olduğu kişinin aracın diğer ucundaki kişiden çok daha önemli olduğunu öğretir.
Çocuklarınızın arkadaşlarını tanımaya çalışın. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, çocuğunuz arkadaşlarından önemli ölçüde etkilenir; işte bu yüzden onları tanımaya çalışmak çok önemlidir. Sessizliği ve huzuru tercih de etseniz çocuğunuza eve arkadaşlarını çağırabileceğini söylediğinizden emin olun. Yalnızca konuşan ve yemek yiyen bir grup çocuğun etrafında olarak bile çocuğunuzun arkadaşlarının kim oldukları hakkında fikir edinebilirsiniz.
Şikâyet etmeyin, talep edin. Bir konuda şikâyet ettiğimizde gerçekten istediğimiz aslında bir şeylerin değişmesidir. Çocuğunuz mutfakta bulaşık bıraktı ve siz bunun bir daha olmasını istemiyorsunuz. "Yine kirli bulaşık bıraktığına gerçekten inanamıyorum!" demek yerine "Bir dahakine tabak kullandığında yıkayıp bırakırsan gerçekten mutlu olurum. Teşekkürler." demeyi deneyin.
Dinleyin. Dikkatlice dinlemek, günümüzde az bulunan bir şey haline geldi. Artık dinlerken zamanımızın çoğunu vereceğimiz yanıtları formüle etmekle geçiriyoruz. Ve böyle yaparak muhabbetin bir kısmını kaçırmış oluyoruz. Karşınızdakini merakla dinleyin. Sorular sorun. Bu şekilde davranarak çocuğunuz hakkında öğreneceğiniz şeylere siz bile şaşırabilirsiniz.


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