Aşırı korumacı olmaktan nasıl kaçınılır?

Hepimiz çocuklarımızı zarardan korumak isteriz. Ancak çocuğunuzu çok fazla korumak başta iyi hissettirse de çocukların uyum sağlamasına yardımcı olmaz. Ebeveynler çok fazla korumacı olduğunda, çocukların gelişmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine izin vermezler. Ve çocuklar bir şeyleri kendi başına başarmanın ve bağımsızlık duygusunun tadını çıkaramayabilirler.

Aşırı korumacılık birçok şekilde olabilir. Bazı ebeveynler çocukları için her görevi ve işi kendileri yaparlar ya da bazı ebeveynler çocuklarına sınır ve kural konusunda katı olamayabilirler. Bunları ara sıra yapmak aşırı koruyucu olduğunuz anlamına gelmez. Ancak bunlar sizin vazgeçilmez hareketleriniz haline gelirse, aşırı koruyucu davranış örüntüsüne dönüşebilirler. Peki bundan nasıl kaçınılır? İşte 5 öneri:

İlginizi çekebilir: Aşırı korumacı ebeveynlik çocukları nasıl etkiler?

1- “İlklerden” korkmayın

İlk adımlardan ilk okul dansına kadar çocuğunuz birçok yeni şey deneyecektir. Ancak çocuklarınızın farklı öğrenmesi ve düşünmesi, sizin veya onların yeni ve heyecan verici bir şeyi denemek için bu ilk şanslardan korkmanız gerektiği anlamına gelmez. Kendi endişelerinizin çocuğunuzun sahip olabileceği korkuları körüklemesine izin vermeyin . Çocuğunuzu geri tutmadan endişeyle başa çıkmak için planlar yapın.

2- Herkesin endişelerini kabul edin

Çocuğunuz yatılı kampa gittiğinde veya siz olmadan bir buluşma ayarladığında ikiniz de kaygılı hissedebilirsiniz. Bu kaygıları küçümsemeye meyilli olabilirsiniz ya da belki başa çıkılamayacak kadar fazlaymış gibi hissedersiniz ve çocuğunuzu evde tutmak istersiniz. Bunun yerine, endişelerinizi birlikte konuşmayı deneyin. Bu, çocukların endişelenmenin normal olduğunu anlamalarına yardımcı olur — ancak bu, onları yeni şeyler denemekten alıkoymamalıdır. Sonra, bu sorunları gidermenin yollarını bulun ve birlikte yedek planlar oluşturun. Çocuklar yeni aktiviteler denerken daha rahat olmanın yollarını bulduklarında, yetenekli ve güçlü olduklarını öğrenirler.

3- Beklentileri belirleyin ve bunlara sadık kalın

Çocuğunuz asabiliğe meyilliyse iyi davranış için kurallar koymaktansa, onun bu davranışlarını görmezden gelmenin daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Günlük beklentiler konusunda net olmak, çocukların eylemlerinden sorumlu tutulmasına yardımcı olur. Ayrıca, uygun şekilde davranabileceklerine inandığınızı gösterir. Çocuğunuzla birlikte bazı makul kurallar ve sınırlar belirleyerek işe başlayın. Bunu bir çalışma ortaklığı olarak düşünün. Çocuğunuzdan ne beklediğinizi açıklayın. Buna karşılık, çocuğunuz da sizden beklentisini söyleyebilir. Söyledikleri konusunda şüphe kalmaması için her şeyi yazın. Belirli bir davranış üzerinde çalışmanız gerekiyorsa, bir davranış sözleşmesi yapmayı düşünün.

4- Çocuğunuzun hata yapmasına izin verin

Çocuklar okulda sorunlarla karşılaştığında veya ilk görevlerinde zorluk çektiğinde, ebeveynler atılıp yardım etme isteği duyabilir. Ancak çocuğunuz tehlikede değilse veya yıkıcı sonuçları olacak bir hata yapmayacaksa, kenara çekilmeyi düşünün. Çocuklara hata yapma alanı tanımak, onları başarısızlığa hazırladığınız anlamına gelmez. Onları sorunları çözmeye ve öz farkındalık becerisini öğrenmeye hazırladığınız anlamına gelir.

5- Suçluluk duygusundan kurtulun

Farklı öğrenen ve düşünen çocukların birçok ebeveyni suçluluk ve utanç hisseder. Bu olumsuz duygular ailelerin bir çocuk için normalde yapacaklarından daha fazlasını yapmasına yol açabilir. Ve bu da bir çocuğun farklı hissetmesine veya zor olan şeylerden ekstra korumaya ihtiyaç duymasına neden olabilir. Bu suçluluk duygusundan kurtulmak, sadece kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaktan daha fazlasını yapar. Çocuğunuza zorlukların üstesinden gelmekten gelen güçlü yönleri keşfetme şansı vermenize yardımcı olur.

Çocuklara bağımsız olma yollarını öğretmek, onlar için bir şeyler yapmaktan daha zor olabilir. Ancak buna değecek bir zaman ve enerjidir. Zorluklarla yüzleşme becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar, zorlu durumlarla güvenle baş etmeye hazır olacaktır.

Referanslar

Amanda Morin. "How to avoid being overprotective of your child". Şuradan alındı: https://www.understood.org/en/articles/how-to-avoid-being-overprotective-of-your-child