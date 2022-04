Ara tatilde gidilebilecek yerler ve ara tatil etkinlikleri

İnanılmaz selfieler çekmek için: Museum of Selfies

Selfie'nin aslında yüzyıllar öncesine dayanan tarihine ışık tutan Museum of Selfies "Sadece hayalini kurabildiğiniz mekanlarda akıllara durgunluk veren fotoğraflarınızı çekin" mottosuyla Trump AVM'de. Museum of Selfies, her yaştan ziyaretçisine dünyaya tersinden bakmak, altın banyosunda keyif yapmak, emoji havuzunda yüzmek, Game of Thrones tahtında oturmak gibi birçok eğlenceli selfie deneyimi vadediyor. Pazartesi kapalı olan mekân, diğer günler 12:00-20:00 arasında hizmet veriyor. Biletler gişeden temin ediliyor.