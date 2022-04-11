Ara tatilde gidilebilecek yerler ve ara tatil etkinlikleri

Ara tatil başladı! Ara tatilde neler yapılır? Nereye gidilir? Etkinlikler neler? diye soruyorsanız, gençler ve çocuklar için atölye, gösteri, sergi, sinema ve ilginç deneyimlerden oluşan önerilerimize göz atın...

Anne - Baba
11 Nisan 2022 Pazartesi

  • Atölyeler, sergiler ve paten partisi

    Müze Gazhane'de her Pazar gerçekleşen ücretsiz masal atölyesi ile müzik ve origami atölyesi, ara tatilde de yapılacak. Müzik ve origami atölyesi 16 Nisan saat 14:00'te, masal atölyesi ise 17 Nisan 2022 saat 14:00'te, T Atölye tarafından düzenleniyor. Ara tatil etkinliği olarak ise "Gökyüzünde neler oluyor?", "Renklerin maceralı yolculuğu", "Çocuklarla felsefe ve yaratıcı yazarlık", "Çocuklar için atıksız yaşam", "Çocuklar için heykel atölyesi", "Ormanda parti atölyesi", "Sanatla eğleniyoruz" gibi farklı içeriklerde atölyeler 4-14 yaş aralığında farklı yaş grupları için 12:00, 13:00 ve 14:00 gibi farklı saatlerde düzenlenecek. Ücretsiz etkinlikler için kayıt yaptırmak gerekiyor.

    Karlar Kralı Norm 2, Süper Köpek ve Turbo Kedi, Maşa ile Koca Ayı 4, Kaptan Pengu ve Arkadaşları ise İstanbul Vakfı tarafından 5-10 yaş için sinema gösterimi olarak sunuluyor. Çocuklar için sinema gösterimleri 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

    Müze Gazhane'de 15 Nisan Cuma günü saat 16.00 - 18.00 arasında ise 5-18 yaş için Paten Partisi düzenlenecek. Kendi patenleriyle gelen katılımcılar, yürütücü ekibin önderliğinde temel hareketler üzerine çalışmalar yapacak.

    Müze Gazhane'de ayrıca, usta tiyatrocuların çocuklar tarafından yapılan siyah beyaz portreleri "Tiyatro Bana Gülümsedi" adıyla sergileniyor. Sergi, 13 Nisan 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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  • Lunapark Gezegeni

    Müzik, dans ve birçok sanatı bünyesinde barındırarak bir müzikal atmosferinde geçen çocuk oyunu "Lunapark Gezegeni" ara tatil boyunca Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi'nde sergilenecek.

    Tarihler: 10, 11, 12, 13 Nisan 2022

    Saat: 12:00

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  • İnanılmaz selfieler çekmek için: Museum of Selfies

    Selfie'nin aslında yüzyıllar öncesine dayanan tarihine ışık tutan Museum of Selfies "Sadece hayalini kurabildiğiniz mekanlarda akıllara durgunluk veren fotoğraflarınızı çekin" mottosuyla Trump AVM'de. Museum of Selfies, her yaştan ziyaretçisine dünyaya tersinden bakmak, altın banyosunda keyif yapmak, emoji havuzunda yüzmek, Game of Thrones tahtında oturmak gibi birçok eğlenceli selfie deneyimi vadediyor. Pazartesi kapalı olan mekân, diğer günler 12:00-20:00 arasında hizmet veriyor. Biletler gişeden temin ediliyor.

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  • İllüzyon ve oyuncaklar bir arada

    WOX İllüzyon ve Oyuncak Müzesi, birkaç eğlenceyi bir arada sunuyor. Mall of İstanbul Başakşehir ve Lens İstanbul AVM Kurtköy-Pendik'de iki şubesiyle Avrupa'nın en büyük Ropeplay oyun alanı parkuru, ters oda, dijital sonsuz oda, üç ışık odası gibi 10 farklı deneyimin yaşandığı illüzyon alanları ve nostaljik oyuncaklar bir arada bulunuyor.

    Haftanın her günü 11:30-21:00 arasında açık.

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  • Kahramanlarla buluşma: Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi

    Trump AVM'de çocukların çok sevdiği Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi bir sahne şovuyla sergilenecek. Etkinlik Ara tatil boyunca her gün ücretsiz olarak gerçekleşecek.

    9-17 Nisan 2022

    Her gün 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 saatlerinde, günde toplam dört seans

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  • Çocuklara özel tasarlanmış sanat atölyeleri

    İstanbul Modern'de 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında 4-7 yaş grubu çocuklu aileler ve 8-12 yaş grubu çocuklar için çevrimiçi sanat atölyeleri düzenlenecek. Etkinlikler, Çocuklara Çevrimiçi Ara Tatil Sanat Okulu adı altında farklı kavramlara odaklanan beş atölye çalışması şeklinde gerçekleşecek. Katılım ücretli ve kayıt gerekiyor.

    Tarihler: 11, 12, 13, 14, 15 Nisan 2022

    4-5-6-7 yaş için saat 10.00-11.00

    8-9-10-11-12 yaş için saat 11.30-12.30

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  • Astronomi bilgisini geliştirmek için: Usturlap Yapımı Atölyesi

    Pera Müzesi'nde öğrenciler, rehber eşliğinde Ağırlık ve Ölçü Sanatı Sergisi'ni gezecek ve mekanik saatlerin henüz yaygın olmadığı dönemlerde vakit ve yön belirlemenin yanı sıra astronomide kullanılan aletler arasında yer alan usturlap tasarımını basit malzemelerle gerçekleştirecek.

    Tarih; 14 Nisan 2022

    Saat: 14:00

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  • Çocuklar ve gençler için Okuma Tiyatrosu Yarışması

    Macar Kültür Merkezi ve DasDas, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik çevrimiçi okuma tiyatrosu yarışması düzenliyor. Macar yazarların çocuk tiyatrosu için kaleme aldığı oyunlardan birini seçerek yarışmaya katılan çocuklar, metinleri ezberlemek zorunda kalmadan, eline alarak okuyacak, oyunu mimiklerini ve seslerini kullanarak oynayacaklar. Başvurular 7 Nisan-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında olacak.

    DasDas'ın programında ayrıca ara tatile özel olarak "Uyku Nereye Kaçar?", "Benim Adım Leonardo", "Pi Hanım'ın Tarifsiz Kurabiyeleri", "Beceriksiz Kralın Öyküsü", "Prens Olmayan Prens" gibi birçok tiyatro oyunu da yer alıyor.

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  • Sihirbazlık gösterisi heyecanı

    Küçük büyük herkesin şaşkınlık ve büyük keyifle izleyebileceği, İllüzyonist Enver Ertaş'ın gözlerinize inanamayacağınız "The Illusionist" adlı gösterisi Watergarden Performans Merkezi'nde gerçekleşecek.

    Tarih: 17 Nisan Pazar

    Saat: 13.00 ve 15.00 matineleri

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  • Tiyatrosever küçükler için Ankara'da çocuk oyunları

    ANKAmall tarafından hayata geçirilen Çocukça İşler Sahnesi kapsamında, ara tatil süresince haftanın her günü oyunlar sergilenecek. Ramazan ayı boyunca da her hafta sonu farklı bir çocuk oyunu sunulacak. Oyunlar haftanın her günü saat 15.00'da ANKAmall Cinemaximum'da sergilenecek. 9 -10 -12 Nisan'da Bay Mikrop, 11 Nisan'da Huysuz Tavşan, 13 - 14 Nisan'da Mitsi ile Kitsi, 15 Nisan'da Üç Ayı ve Kız Çocuğu, 16 - 17 Nisan Huysuz Tavşan oyunları çocuklarla buluşacak.

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