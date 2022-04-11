Ara tatilde gidilebilecek yerler ve ara tatil etkinlikleri

Atölyeler, sergiler ve paten partisi

Müze Gazhane'de her Pazar gerçekleşen ücretsiz masal atölyesi ile müzik ve origami atölyesi, ara tatilde de yapılacak. Müzik ve origami atölyesi 16 Nisan saat 14:00'te, masal atölyesi ise 17 Nisan 2022 saat 14:00'te, T Atölye tarafından düzenleniyor. Ara tatil etkinliği olarak ise "Gökyüzünde neler oluyor?", "Renklerin maceralı yolculuğu", "Çocuklarla felsefe ve yaratıcı yazarlık", "Çocuklar için atıksız yaşam", "Çocuklar için heykel atölyesi", "Ormanda parti atölyesi", "Sanatla eğleniyoruz" gibi farklı içeriklerde atölyeler 4-14 yaş aralığında farklı yaş grupları için 12:00, 13:00 ve 14:00 gibi farklı saatlerde düzenlenecek. Ücretsiz etkinlikler için kayıt yaptırmak gerekiyor.

Karlar Kralı Norm 2, Süper Köpek ve Turbo Kedi, Maşa ile Koca Ayı 4, Kaptan Pengu ve Arkadaşları ise İstanbul Vakfı tarafından 5-10 yaş için sinema gösterimi olarak sunuluyor. Çocuklar için sinema gösterimleri 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Müze Gazhane'de 15 Nisan Cuma günü saat 16.00 - 18.00 arasında ise 5-18 yaş için Paten Partisi düzenlenecek. Kendi patenleriyle gelen katılımcılar, yürütücü ekibin önderliğinde temel hareketler üzerine çalışmalar yapacak.

Müze Gazhane'de ayrıca, usta tiyatrocuların çocuklar tarafından yapılan siyah beyaz portreleri "Tiyatro Bana Gülümsedi" adıyla sergileniyor. Sergi, 13 Nisan 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.