Antik anılar Göbeklitepe ve Karahantepe ilhamıyla uyanıyor

II. Babylons & IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi & Lütfi Kırdar Fuar Alanı Rumeli Salonu’nda başladı. 4-7 Kasım 2021 tarihleri boyunca onlarca sanatçıyı ağırlayacak olan fuara “Antik Anılar / Ancient Memories” adını verdiği serisinden örneklerle katılan sanatçı Ece Abay, Göbeklitepe ve Karahantepe’yi yorumladığı eserleriyle dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi’nde lisans, ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde master ve Edinboro Üniversitesi’nde doktora derecelerini güzel sanatların çeşitli dallarında alan Ece Abay, sanatsal çalışmalarını ve yetişkinlere yönelik verdiği eğitimleri bir süredir Hollanda’da yürütüyor. Sanat kariyerinde bugüne kadar ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya başta olmak üzere hem Türkiye hem de yurt dışında çeşitli kişisel ve karma sergilere katılan sanatçının “Antik Anılar” serisi, üzerinde yaşadığımız topraklardan yükselen titreşimlerin vücut bulmuş hali olarak kendini gösteriyor.

Ressam Ece Abay’ın “Antik Anılar” serisinin tamamı, yakın zamanda İtalya’da sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı, 17-19 Eylül’de İtalya’nın Forli kentinde düzenlenen bir diğer sanat buluşması olan 18. Vernice Sanat Fuarı - Euro Expo Art’a "Diaries" adlı serisiyle katılmıştı.

Spring in Stonehenge, Sunset in Göbeklitepe ve Night in Karahantepe adlı eserler, yakından görmek isteyenler için 7 Kasım akşamına kadar Lütfi Kırdar Fuar Alanı Rumeli Salonu 21 numaralı alanda yer alacak.

Ressam Ece Abay, Antik Anılar serisinin doğuşunu İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda sergilediği üç eseri üzerinden anlattı.

Hikâyenin doğuşu

Abay, Antik Anılar serisinin ilhamını şöyle anlatıyor: “Erken dönem çalışmalarım, kişisel hislerim ve etrafımdaki dünyayı algılayış şeklim sonucu hayallerimin yansıması olan düş manzaralarım teması üzerine kuruluydu. Serideki ilham kaynağım kendi kişisel kültürel miras ve geçmişten gelen yolculuğumun yansımaları idi. Antik Anılar serisini yolculuğun ikinci bölümü olarak tanımlayabiliriz. Yolculuğun bu bölümü, kendi deneyimlerimi kadim atalarımızın gözünden betimleyerek insanoğlunun birlikteliğini ve bağlılığını hatırlatma çabası şeklinde özetleyebilirim. Bu özel sebepten dolayı çalışma alanı olarak antik tapınakları seçtim.

İşlerime konu olan tapınaklar, insanlık mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi görerek; aydınlanma ve uyum içerisinde gelişme yolunda bizlere yol gösterici ve ilham kaynağı olan özel alanlar. Seri; kişisel bilinç kavramının doğuşu, gelişmesi ve olgunlaşması döngüsü içerisinde, kişisel deneyimlerin büyüyerek tekil bilinç oluşturmasına kadar devam eden bir sürecin fazlarının hikayesini barındırıyor. Göbeklitepe-Karahantepe ve Stonehenge serideki ilk ilham kaynağı olan ve üzerlerine çalıştığım tapınaklar. Seride şu an toplam 8 eser bulunuyor.”

Yıldızlardan yansıyan hayatın döngüsü

Ece Abay, Antik Anılar / Ancient Memories serisinde yaşamın döngülerini evrensel unsurlarla bir bütün halinde ele alıyor. Sanatçı, serinin kaynağını anlatırken şöyle diyor:

“Serideki işlerin tümü, hayatın doğal akışına ilişkin aynı rehber ilkeyi takip eder; doğum, büyüme, bilincin olgunluğu ve ölüm temaları çerçevesinde mevsimler, güneş döngüleri ve yaşam, parçaların isimlerini oluşturuyor. Nedensel olarak baktığımızda tüm antik tapınaklar aynı amaç çerçevesinde inşa edilmiş ve insanlığa aynı mesajı vermek için işlevlendirilmiştir. Bu ortak amaçları doğrultusunda yapılmış oldukları mekân ve zamandan bağımsız bir şekilde tümü birbiriyle bağlantılı ve etkileşimde kabul edilmelidir.”

Abay, Göbeklitepe’nin keşfiyle insanlık tarihini en baştan ele almaya ilham olan detayları hatırlatıyor: “Başınızı gökyüzüne çevirip baktığınızda hemen hemen tüm antik tapınakların aynı yıldız dizilimlerini işaret ettiğini ve tüm insanlığı kucaklar şekilde bize yol gösterdiklerini görebilirsiniz. Bizler yıldız atalarımızın yeryüzündeki yansımalarıyız.”

Tapınakta ilkbahar: Stonehenge üzerinde ilkbahar renkleri

İngiltere’de bulunan ve hala bazı yönleriyle gizem kaynağı olan Stonehenge, tarih öncesi anıtların adeta sembolü. Dünya mirası kabul edilen antik anıt, insanlık tarihinin sembol yapılarından biri. Ece Abay, Spring in Stonehenge adlı yapıtının nasıl ortaya çıktığını şöyle paylaşıyor; “Spring in Stonehenge, adından da anlaşılacağı üzere ilkbaharda çalıştığım bir eser. Yaşadığım yerde bulunan Japon Kiraz ağaçlarının çiçeklerinden ilham alarak keyifle çalıştığım bir parça. Çiçeklerin tazeliği, ağaçların yapraklarını yıkayan bahar esintileri ve ağacın gövdesinin her hücresine işleyen güneş ışığının yansıması hislerimi betimlememde yol gösterici oldu.”

Tamamlanmışlık ve yeni başlangıçlar

Dünyanın belki de en ünlü tarihi yapıları olan Mısır Piramitleri’nden 7500 yıl öncesine dayanan Göbeklitepe, keşfedildiği günlerden bu yana adından en çok söz ettiren antik yapılar topluluğu oldu. İnsanlık tarihinin sırlarını barındıran ve dinler tarihini değiştiren yapı, yerleşik hayatın başlangıcını işaret eden tüm detaylarıyla heyecan uyandırıyor. Abay, sanatına yansıyan Göbeklitepe için şunları söylüyor: “Serinin ikinci eseri Sunset in Göbeklitepe. İlk eser gün doğumunu, ikincisi ise gün batımını temsil ediyor. Gün batımı, tamamlanmışlık ve yeni başlangıçların habercisi olarak izleyenle buluşmakta. Sıcak tonlar arasında açık renkli bırakılmış monolitler hem güneşin batışını hem de ardından gelecek yeni gün doğumunun müjdecisidir.”

Karahantepe’de gece: Gün ışığı ve doğum

Yaşam döngüsüne dair kadim bilgilerin izlerini tarihin başlangıcından getiren Karahantepe, Göbeklitepe ile birlikte Ece Abay’ın Antik Anılar serisinde yer alıyor. Sanatçı, Night in Karahantepe adlı eserini şöyle anlatıyor; “Gece. Serinin son parçası. Tüm döngülerin; gün doğumu, gün batımı, mevsimler, olgunlaşma, büyüme vs. ardından gün doğumunun habercisidir. Erken dönem çalışmalarımdaki düş manzaraları temasına atıfta bulunarak Gece’deki monolitler hamile kadın rahmi tasviriyle birleştirdiğim köprü olarak tanımlanmıştır. Gecenin karanlığına rağmen gün ışığının ve doğumun habercisidir.”

Haber: Senem Tahmaz