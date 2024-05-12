Anne sağlığını etkileyen faktörler

Anneler çok şey yaşıyor. Vücutları da öyle. Onlar Anneler Günü’nde çiçekten çok daha fazlasını hak ediyor. Özellikle de bazıları… Fonksiyonel Tıp Hekimi Dr. Mark Hyman, tüm annelerin sağlığını önemli olarak nitelendirse de bazı annelerin ekstra bir ilgiye ihtiyaç duyduğunu söylüyor ve bu anneleri şöyle sıralıyor;

Yeni anneler

Bunları yaşarlar;

Uykusuz gecelerle baş etmek Yenidoğan bebek bakımı üstlenmek

Bedenin toparlanma sürecini yaşamakYeni hayata adapte olurken günlük sorumlulukları yürütmeye çalışmak

Bedenlerinde bunlar olur;

Dalgalanmakta olan östradiol gibi doğum sonrası hormonlarının yeniden ayarlanması

Doğum sonrası tiroid iltihabı riski

Stres ve bozulan uyku düzeni sebebiyle salgılanan kortizol

Demir ve D vitamini gibi önemli vitaminlerin eksikliği

Magnezyum, sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin emzirme ile birlikte azalması

Programları aşırı yoğun olan anneler

Bunları yaşarlar;

Annelik sorumlulukları ile yetişkin ilişkilerini dengelemeye çalışmak

Doktor randevuları, ev işleri, alışveriş, sosyal aktiviteler gibi programları planlamak ve uygulamak

Hastalık zamanları artan fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları karşılamak

Tüm bunlarla birlikte iş hayatının sorumluluklarını yerine getirmek

Bedenlerinde bunlar olur;

Kronik stres, kortizol seviyesini yükseltir.

Bozuk uyku düzeni metabolizmayı ve bağışıklık tepkilerini etkileyebilir.

Tiroid fonksiyonları olumsuz etkilenebilir.

fonksiyonları olumsuz etkilenebilir. Adrenalin seviyesi riskli düzeye yükselebilir.

Deneyimli anneler

Bunları yaşarlar;

Çocukları büyüdüğü için kendine daha fazla zaman ayırabilir.

Bu yeni özgürlük alanı, bedeninde olan değişikliklere yönelik daha fazla farkındalık ve belirsizlik duygusu getirir.

Bedenlerinde bunlar olur;

Menopoza geçiş süreci olan perimenopoz boyunca dalgalanan hormonlar FSH, LH, Estradiol, AMH, DHEA-Sulfat ve Östrojen, ruh hali ve enerji düzeylerini etkiler.

geçiş süreci olan perimenopoz boyunca dalgalanan hormonlar FSH, LH, Estradiol, AMH, DHEA-Sulfat ve Östrojen, ruh hali ve enerji düzeylerini etkiler. Tiroid (TSH, T3 ve T4) fonksiyonlarında bozulma ihtimali doğar.

Hormonal değişiklikler Apoprotein B (ApoB), LP (a), LDL, HDL ve Trigliserid düzeylerini etkiler.

Olgun anneler

Bunları yaşarlar;

Çocuklar evden ayrılıp ve kendi hayatlarını kurduktan sonra kendini keşfetmenin yeni bir aşamasına geçer. Sıcak basmalarıyla birlikte…

Bedenlerinde bunlar olur; Menopozla birlikte FSH, LH, AMH, DHEA-Sülfat ve Estradoil gibi hormon düzeylerindeki değişimler ruh halinde ve enerjide değişikliklere yol açar.

Bu geçiş aynı zamanda TSH, T3 ve T4 aracılığıyla tiroid fonksiyonlarına da darbe vurur.

Hormonal değişimler kolesterol üzerinde etkilidir. Kalp sağlığı için Apoprotein B (ApoB), LP (a), LDL, HDL ve Trigliserid düzeylerinin takip edilmesi gerekir.

Kronik enflamasyon uzun vadede olumsuz etkilere sebep olabilir.

Osteoporoz riskini azaltmak için kalsiyum ve D vitamini kritik hale gelir.

Yaşlı anneler

Bunları yaşarlar;

Büyükanne olmanın tadını çıkarırken doğal yaşlanma süreçlerini yönetirler.Parçası olduğu topluluğa bilgeliklerini sunarlar.

Bedenlerinde bunlar olur;

İyice gelişen enflamasyon, yaşlanmayla birlikte beden sağlığının ana konularından biri olur.

Böbrek ve karaciğer sağlığı için Kreatinin, BUN, AST ve ALT önemli hale gelir.

Kemik sağlığı için Kalsiyum ve D Vitamini düzeyleri kritiktir.

Metabolik değişimleri izlemek için TSH ve T4 testleri önerilir.

Kalp sağlığı kontrollerinin düzenli hale gelmesi gerekir.

Anne adayları

Bunları yaşarlar;

Annelik ufukta görünmüştür ve anne olmak için bedenen ve ruhen hazırlanmaları gerekir.

gerekir. Doğurganlıkla ilgili gerçekler vardır ve hesaba katmaları gereken birçok faktör vardır.

Bedenlerinde bunlar olur;