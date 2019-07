Alışkanlıklarımızla yaşamak...

Alışkanlıklarımız, düşünmeden yaptığımız eylemlerdir. İyi alışkanlıklar hayatımıza fayda sağlarken kötü alışkanlıklar da aynı oranda bir şeyler eksiltir bizden. Davranışlarımızın yüzde 50'sini alışkanıklarımız oluşturur. Her sabah kahvaltı etmek, sade kahve içmek, evde oturduğumuz aynı koltuk, yatmadan önce diş fırçalamak, aynı bardakla çay içmek, aynı saatte öğle yemeği yemek vs. farkında olmadan her gün düzenli olarak yaptığımız eylemlerdir. Bugün yaptığımız ve yarın yine yapacağımız...