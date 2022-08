Akademi 50 yıl sonra özür diledi!

Üç film 11 Oscar heykelciği birden almayı başardı. Ben-Hur (1959), Titanic (1997) ve The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) aday gösterildiği tüm dallarda ödül almayı başardı.

Sadece üç film 'Big Five' olarak adlandırılan 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Aktör', 'En İyi Aktris' ve 'En İyi Özgün / Uyarlama Senaryo' ödüllerinin hepsini birden kazandı. Bu filmler; It Happened One Night (1934), One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) ve The Silence of the Lambs (1991).