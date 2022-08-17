Akademi 50 yıl sonra özür diledi!

1. Akademi Ödülleri töreni, 1927 ve 1928'deki en iyi filmler onuruna, 16 Mayıs 1929 tarihinde Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde sahiplerini buldu.

Sessiz film döneminin aranılan oyuncularından olan Janet Gaynor, 1928 yılında ilk Oscar ödülü kazanan aktris oldu.

Emil Jannings 'En İyi Erkek Oyuncu' Ödülü'nü kazanan ilk aktördür. Amerikalı olmadığı halde Oscar kazanan ilk aktör olma ünvanını da elinde bulunduruyor.

1940 yılında 'Rüzgar Gibi Geçti' filminde Hattie McDaniel 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülü ile birlikte, Oscar'ı kazanan ilk siyahi oyuncudur.

1964 yılında Sidney Poitier, 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan ilk siyahi aktördür.

1974 yılında 'Paper Moon' filmi ile Tatum O'Neal, 10 yaşındayken 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Akademi Ödülü'nü kazanmıştır ve tarihte bu ödülü en genç kazanan kişi olmuştur.

Oscar'ın en uzun konuşmasını 5 dakika 30 saniye ile 1942 yılında Greer Garson yaptı.

'Evde Tek Başına' filminden tanıdığımız aktör Joe Pesci, 6 kelimelik, 3 saniye ile Oscar Töreninin en kısa konuşmasını yaptı.

Katharine Hepburn en çok Oscar kazanan oyuncudur. Hepburn 1934, 1968, 1969 ve 1982 yıllarında olmak üzere toplam dört kez 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ına sahip.

James Dean ölümünden sonra iki kez 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı olmuş tek kişidir.

Jessica Tandy, 1989 yılında 'Bayan Daisy'nin Şoförü' filmi ile 80 yaşında 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü'nü kazanmış ve ödülü kazanan en yaşlı insan olmuştur.

Henry Fonda 1976 'On Golden Pond' filmindeki oyunculuğu ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan en yaşlı kişi olmuştur.

Üç film 11 Oscar heykelciği birden almayı başardı. Ben-Hur (1959), Titanic (1997) ve The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) aday gösterildiği tüm dallarda ödül almayı başardı.

En çok Oscar adaylığı olan film 'Titanic'tir. Film 14 kategoride aday olurken 11 ödül kazanmıştır.

Aynı rekoru bu sene 'La La Land' (Aşıklar Şehri) filmi ile 89. Akademi Ödüllerinde 14 adaylığı oldu. Bakalım kaç Oscar kazanacaklar?

Sadece üç film 'Big Five' olarak adlandırılan 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Aktör', 'En İyi Aktris' ve 'En İyi Özgün / Uyarlama Senaryo' ödüllerinin hepsini birden kazandı. Bu filmler; It Happened One Night (1934), One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) ve The Silence of the Lambs (1991).

Oscar'a en çok aday gösterilen oyuncu Meryl Streep'tir. 20 kez Oscar'a aday gösterilen oyunucu, 3 ödül kazanmıştır.

Jennifer Lawrence, 23 yaşındayken 3 defa Oscar'a aday gösterilmiş en genç kişidir. Lawrence aynı zamanda 'En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan en genç ikinci oyuncudur.

2014 yılındaki Oscar Töreni'ne selfie damgasını vurdu. Ellen DeGeneres'in çektiği selfie gümdeme bomba gibi düştü ve 37 milyon kişinin paylaşması sonucu en çok konuşulan fotoğraf olarak tarihe geçti.