Akademi 50 yıl sonra özür diledi!

Marlon Brando, ‘The Godfather’ (Baba) filmindeki performansıyla Oscar'a layık görülmüştü. Ama ödülü reddetmişti. Ödülü reddetme gerekçesi ise film endüstrisinde Amerikan yerlilerinin temsil edilmemesiydi. Marlon Brando o gece için uzun bir konuşma hazırladı.
Aktivist ve oyuncu Sacheen Littlefeather, 1973 yılında, canlı yayınlanan Oscar ödül törenine ABD’li oyuncu Marlon Brando’nun kazandığı ödülünü reddetmek için sahneye çıktı. Littlefeather, konuşmanın 60 saniyeyi aşmaması konusunda uyarılmış, konuşmayı kısa tutmuştu. Marlon Brando’nun kendi yerine gönderdiği Littlefeather yuhalandı ve salonu güvenlik eşliğinde terk etmek zorunda kaldı.
Akademinin eski başkanı David Rubin, o zaman 26 yaşında olan Littlefeather’ın konuşması sonrasında ‘mazur görülemeyecek ve haksız bir tacize’ uğradığını belirttiği bir mektup yolladı. İçeriği dün açıklanan mektupta, ‘Littlefeather’ın konuşmasının saygı ve insan onurunun gerekliliği ve önemini anımsatmaya devam ettiği’ belirtti.
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Bu yıl 90.sı düzenlenecek Akademi Ödül Töreni'nin geçmişten bugüne tarih yazanlarını sizler için derledik.
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