Akademi 50 yıl sonra özür diledi!

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (OSCAR), 1973 yılında En İyi Erkek Oyuncu seçilen Marlon Brando yerine ödülü reddetmek üzere çıktığı sahneden indirilen Sacheen Littlefeather’dan özür diledi.

Akademi 50 yıl sonra özür diledi!
Yaşam
17 Ağustos 2022 11:02 Güncelleme: 17 Ağustos 2022 11:03
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Marlon Brando, ‘The Godfather’ (Baba) filmindeki performansıyla Oscar'a layık görülmüştü. Ama ödülü reddetmişti. Ödülü reddetme gerekçesi ise film endüstrisinde Amerikan yerlilerinin temsil edilmemesiydi. Marlon Brando o gece için uzun bir konuşma hazırladı.


Aktivist ve oyuncu Sacheen Littlefeather, 1973 yılında, canlı yayınlanan Oscar ödül törenine ABD’li oyuncu Marlon Brando’nun kazandığı ödülünü reddetmek için sahneye çıktı. Littlefeather, konuşmanın 60 saniyeyi aşmaması konusunda uyarılmış, konuşmayı kısa tutmuştu. Marlon Brando’nun kendi yerine gönderdiği Littlefeather yuhalandı ve salonu güvenlik eşliğinde terk etmek zorunda kaldı.




Akademinin eski başkanı David Rubin, o zaman 26 yaşında olan Littlefeather’ın konuşması sonrasında ‘mazur görülemeyecek ve haksız bir tacize’ uğradığını belirttiği bir mektup yolladı. İçeriği dün açıklanan mektupta, ‘Littlefeather’ın konuşmasının saygı ve insan onurunun gerekliliği ve önemini anımsatmaya devam ettiği’ belirtti.


Oscar'ın enleri

Bu yıl 90.sı düzenlenecek Akademi Ödül Töreni'nin geçmişten bugüne tarih yazanlarını sizler için derledik.

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1. Akademi Ödülleri töreni, 1927 ve 1928'deki en iyi filmler onuruna, 16 Mayıs 1929 tarihinde Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde sahiplerini buldu.
Sessiz film döneminin aranılan oyuncularından olan Janet Gaynor, 1928 yılında ilk Oscar ödülü kazanan aktris oldu.
Emil Jannings 'En İyi Erkek Oyuncu' Ödülü'nü kazanan ilk aktördür. Amerikalı olmadığı halde Oscar kazanan ilk aktör olma ünvanını da elinde bulunduruyor.
1940 yılında 'Rüzgar Gibi Geçti' filminde Hattie McDaniel 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülü ile birlikte, Oscar'ı kazanan ilk siyahi oyuncudur.
1964 yılında Sidney Poitier, 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan ilk siyahi aktördür.
1974 yılında 'Paper Moon' filmi ile Tatum O'Neal, 10 yaşındayken 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Akademi Ödülü'nü kazanmıştır ve tarihte bu ödülü en genç kazanan kişi olmuştur.
Oscar'ın en uzun konuşmasını 5 dakika 30 saniye ile 1942 yılında Greer Garson yaptı.
'Evde Tek Başına' filminden tanıdığımız aktör Joe Pesci, 6 kelimelik, 3 saniye ile Oscar Töreninin en kısa konuşmasını yaptı.
Katharine Hepburn en çok Oscar kazanan oyuncudur. Hepburn 1934, 1968, 1969 ve 1982 yıllarında olmak üzere toplam dört kez 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ına sahip.
James Dean ölümünden sonra iki kez 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı olmuş tek kişidir.
Jessica Tandy, 1989 yılında 'Bayan Daisy'nin Şoförü' filmi ile 80 yaşında 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü'nü kazanmış ve ödülü kazanan en yaşlı insan olmuştur.
Henry Fonda 1976 'On Golden Pond' filmindeki oyunculuğu ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan en yaşlı kişi olmuştur.
Üç film 11 Oscar heykelciği birden almayı başardı. Ben-Hur (1959), Titanic (1997) ve The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) aday gösterildiği tüm dallarda ödül almayı başardı.
En çok Oscar adaylığı olan film 'Titanic'tir. Film 14 kategoride aday olurken 11 ödül kazanmıştır.
Aynı rekoru bu sene 'La La Land' (Aşıklar Şehri) filmi ile 89. Akademi Ödüllerinde 14 adaylığı oldu. Bakalım kaç Oscar kazanacaklar?
Sadece üç film 'Big Five' olarak adlandırılan 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Aktör', 'En İyi Aktris' ve 'En İyi Özgün / Uyarlama Senaryo' ödüllerinin hepsini birden kazandı. Bu filmler; It Happened One Night (1934), One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) ve The Silence of the Lambs (1991).
Oscar'a en çok aday gösterilen oyuncu Meryl Streep'tir. 20 kez Oscar'a aday gösterilen oyunucu, 3 ödül kazanmıştır.
Jennifer Lawrence, 23 yaşındayken 3 defa Oscar'a aday gösterilmiş en genç kişidir. Lawrence aynı zamanda 'En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan en genç ikinci oyuncudur.
2014 yılındaki Oscar Töreni'ne selfie damgasını vurdu. Ellen DeGeneres'in çektiği selfie gümdeme bomba gibi düştü ve 37 milyon kişinin paylaşması sonucu en çok konuşulan fotoğraf olarak tarihe geçti.
Küçük yaşlardan bu yana kamera karşısında olan fakat aday olduğu halde bir türlü Oscar'ı evine getiremeyen Leonardo DiCaprio 'Revenant' (Diriliş) filmi ile 2016 yılında 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü sonunda aldı.

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