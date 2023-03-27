Agatha Christie'nin romanları yeniden yazıldı

Polisiye kitaplarının sevilen ismi Agatha Christie'nin romanlarındaki bazı ifadeler değiştirildi ya da tamemen kaldırıldı.

1920 ile 1976 yılları arasında yazılan Poirot ve Miss Marple, kurgusal karakteri olan kitaplar, HarperCollins Yayınevi tarafından yayınlanan yeni baskılarda, Christie'nin kahramanlarının Birleşik Krallık dışında karşılaştığı karakterlerin rahatsız edici bulduğu dil ve pasajlar yeniden düzenlendi ya da kaldırıldı.

Yayınevi, karakterlerin fiziksel özelliklerini açıklarken, 'etnik kökene hakaret veya referanslar' içeren metinlerin kaldırıldığını bildirdi. Güncellemeler, Roald Dahl ve Ian Fleming'in kitaplarında modern okuyucular için cinsiyet ve ırka yönelik saldırgan referansları kaldırmak için yapılan düzenlemeleri de takip ediyor.

Gazete, düzenlemelerin, bir karakteri siyah, Yahudi veya Çingene olarak veya bir kadın karakterin gövdesini "siyah mermerden" ve bir yargıcın "Hint mizacı" olarak tanımlaması gibi etnik kökene yapılan atıfları kestiğini ve "Doğulu" gibi terimleri kaldırdığını bildirdi.

1937 tarihli Poirot romanı "Nil'de Ölüm" romanı karakteri Bayan Allerton'ın diyaloğunu da değiştirdi. Orijinal metinde şöyle yazıyordu: "Geri dönüp bakıyorlar ve bakıyorlar. Gözleri tek kelimeyle iğrenç, burunları da öyle. Çocukları gerçekten sevdiğime inanmıyorum". Yenilenen metinde, ifade şöyle değiştirildi: "Geri dönüp bakıyorlar ve bakıyorlar. Çocukları gerçekten sevdiğime inanmıyorum".

Miss Marple'ın 1964 tarihli A Caribbean Mystery adlı romanının yeni baskısında, amatör dedektifin kendisine gülümseyen bir otel çalışanının "çok güzel beyaz dişleri" olduğu düşüncesi yerine "güzel dişler" ifadeler kullanıldı.

Christie's'in romanlarının içeriği ilk kez değiştirilse de 1939 tarihli Ve Sonra Yoktu romanı daha önce ırkçı bir terim içeren farklı bir başlıkla yayınlanmış ve en son 1977'de kullanılmıştı.

* Haberin manşet fotoğrafı DHA ajansı tarafından servis edilmiştir.