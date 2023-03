Agatha Christie'nin romanları yeniden yazıldı

On Küçük Zenci Issız bir ada ve kişisel sırlar içeren, okurken yerinizde hop oturup hop kalkacağınız, katili bulmak için kitabın sayfalarını su içer gibi çevireceğiniz güzel bir eser. Eserin orijinal ismi "Ten Little Niggers"iken "nigger" kelimesinin Amerika'da aşağılayıcı ve ırkçı bir karşılık bulması nedeniyle ismi "And Then There Were None" olarak değiştirilmiştir. Bir grup insan, iş görüşmesi nedeniyle ıssız bir adada bulunan büyük bir malikaneye çağırılır. Karanlık sırlarını da beraberinde getiren bu insanlar adada mahsur kalırlar. Teker teker öldürülmeye başladıklarında akıllarındaki tek soru, katilin grubun içinden biri mi, yoksa tanımadıkları ve adada gizlenen biri mi olduğudur. BBC bu kitabın dizisini başarılı bir şekilde ekrana uyarlamış olsa da bu, asla kitabın yerini tutamamaktadır.