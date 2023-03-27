Agatha Christie'nin romanları yeniden yazıldı

Ünlü İngiliz yazar Agatha Christie'nin romanları, etnik kökene yapılan ifadeleri ortadan kaldırmak için yeniden yazıldı.

Agatha Christie'nin romanları yeniden yazıldı
Yaşam
Giriş: 27 Mart 2023 15:23 Güncelleme: 27 Mart 2023 15:24
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Polisiye kitaplarının sevilen ismi Agatha Christie'nin romanlarındaki bazı ifadeler değiştirildi ya da tamemen kaldırıldı.


1920 ile 1976 yılları arasında yazılan Poirot ve Miss Marple, kurgusal karakteri olan kitaplar, HarperCollins Yayınevi tarafından yayınlanan yeni baskılarda, Christie'nin kahramanlarının Birleşik Krallık dışında karşılaştığı karakterlerin rahatsız edici bulduğu dil ve pasajlar yeniden düzenlendi ya da kaldırıldı.


Yayınevi, karakterlerin fiziksel özelliklerini açıklarken, 'etnik kökene hakaret veya referanslar' içeren metinlerin kaldırıldığını bildirdi. Güncellemeler, Roald Dahl ve Ian Fleming'in kitaplarında modern okuyucular için cinsiyet ve ırka yönelik saldırgan referansları kaldırmak için yapılan düzenlemeleri de takip ediyor.


Gazete, düzenlemelerin, bir karakteri siyah, Yahudi veya Çingene olarak veya bir kadın karakterin gövdesini "siyah mermerden" ve bir yargıcın "Hint mizacı" olarak tanımlaması gibi etnik kökene yapılan atıfları kestiğini ve "Doğulu" gibi terimleri kaldırdığını bildirdi.


1937 tarihli Poirot romanı "Nil'de Ölüm" romanı karakteri Bayan Allerton'ın diyaloğunu da değiştirdi. Orijinal metinde şöyle yazıyordu: "Geri dönüp bakıyorlar ve bakıyorlar. Gözleri tek kelimeyle iğrenç, burunları da öyle. Çocukları gerçekten sevdiğime inanmıyorum". Yenilenen metinde, ifade şöyle değiştirildi: "Geri dönüp bakıyorlar ve bakıyorlar. Çocukları gerçekten sevdiğime inanmıyorum".


Miss Marple'ın 1964 tarihli A Caribbean Mystery adlı romanının yeni baskısında, amatör dedektifin kendisine gülümseyen bir otel çalışanının "çok güzel beyaz dişleri" olduğu düşüncesi yerine "güzel dişler" ifadeler kullanıldı.


Christie's'in romanlarının içeriği ilk kez değiştirilse de 1939 tarihli Ve Sonra Yoktu romanı daha önce ırkçı bir terim içeren farklı bir başlıkla yayınlanmış ve en son 1977'de kullanılmıştı.


* Haberin manşet fotoğrafı DHA ajansı tarafından servis edilmiştir.


En iyi 5 Agatha Christie romanı

Agatha Christie, polisiye türüne enfes eserler kazandırmış nadide bir yazardır. Kendisine “Polisiye ve dedektif türünün kraliçesi” denilmektedir.

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Agatha Christie, polisiye türüne enfes eserler kazandırmış nadide bir yazardır. Kendisine "Polisiye ve dedektif türünün kraliçesi" denilmektedir. 86 yıllık hayatına seksen adet eşsiz eser sığdıran yazarın 6 adet de aşk romanı mevcuttur. Dedektif Hercule Poirot ve Jane Marple karakterlerini hayatımıza kazandırmıştır. Türkçe çevirileri eskiden belli bir sayfa kısıtıyla yapılmış olsa da günümüzde tam çevirilere ulaşmanız mümkün. İşte mutlaka okumanız gereken 5 Agatha Christie eseri:
On Küçük Zenci Issız bir ada ve kişisel sırlar içeren, okurken yerinizde hop oturup hop kalkacağınız, katili bulmak için kitabın sayfalarını su içer gibi çevireceğiniz güzel bir eser. Eserin orijinal ismi "Ten Little Niggers"iken "nigger" kelimesinin Amerika'da aşağılayıcı ve ırkçı bir karşılık bulması nedeniyle ismi "And Then There Were None" olarak değiştirilmiştir. Bir grup insan, iş görüşmesi nedeniyle ıssız bir adada bulunan büyük bir malikaneye çağırılır. Karanlık sırlarını da beraberinde getiren bu insanlar adada mahsur kalırlar. Teker teker öldürülmeye başladıklarında akıllarındaki tek soru, katilin grubun içinden biri mi, yoksa tanımadıkları ve adada gizlenen biri mi olduğudur. BBC bu kitabın dizisini başarılı bir şekilde ekrana uyarlamış olsa da bu, asla kitabın yerini tutamamaktadır.
Doğu Ekspresinde Cinayet Polisiye okumaya yeni başlayanlar için okunması gereken ilk kitaplar arasında yer almaktadır. Klostrofobik bir atmosfere sahiptir, trenin kar nedeniyle yolda kalması üzerine olaylar gelişir. Adalet anlayışınızı sorgulayacağınız, bunun yanında, yasalar ve adalet arasındaki ilişkiyi yeniden gözden geçirmenizi sağlayacak nadide bir roman. Bu romanda Agatha Christie'nin Hercule Poirot'u karşımıza çıkmakta. İstanbul'dan bindiği Doğu Ekspresi treni şiddetli bir tipi nedeniyle yolda kalır. Yapılan kontroller sonucu tüm yolcuların sağ salim oldukları, ancak Amerikalı bir yolcunun kompartımanının kapısının içeriden kilitli olduğu fark edilir. Kapı açıldığında Amerikalı yolcu defalarca bıçaklanmış bir şekilde ölü bulunur. Son derece zeki ve deneyimli bir dedektif olan Hercule Poirot, bazı yolcuların dikkat dağıtmak için girişimde bulunmalarına rağmen olayı çözer. Roman, 2017 yılında sinemaya uyarlanmıştır.
Dersimiz Cinayet Agatha Christie'nin en iyi eserlerinden biridir. İçinde gizem kadar mizah da barındırır. Bir çırpıda okuyabileceğiniz, heyecanlı bir kitaptır. Dedektifimiz Hercule Poirot, ünlü milyoner Mösyö Renaud'dan "Tanrı aşkına hemen gelin!" diye başlayan bir yardım çağrısı alır. Poirot çağrıya cevap vermek için soluğu ünlü milyonerin köşkünde alsa da geç kalmıştır, Mösyö Renaud çoktan sırtından hançerlenerek öldürülmüştür. Öldürüldüğü yer de bir o kadar manidardır, malikanesinin golf sahasında yeni kazılmış bir mezarın hemen yanı...
Ölüm Meleği Orijinal ismi "Nemesis" olan bu romanın kahramanı ise Jane Marple'dır. Jane Marple, düzgün giyimli, bahçesiyle ilgilenen ve sakince örgü ören sıradan bir kadın gibi görünse de amatör olarak dedektiflik ile ilgilenmektedir. Bir gün bir mektup alır. Bir yolculuk sırasında tanıştığı Jason Rafiel'den gelen bu mektupta Rafiel, Miss Maple'ın adalet duygusuna çok güvendiğinden ve bir cinayeti çözmesini istediğinden bahsetmektedir. Miss Maple'ınsa bu şaşırtıcı mektuptan ziyade kafasını karıştıran iki soru vardır: Birincisi bu cinayeti kim, ikincisi ise nerede ve ne zaman işlemiştir?
Nil'de Ölüm Nil'de Ölüm, olağanüstü bir atmosfer, kendine has görkemli karakterler ve akıllara durgunluk veren bir kurguya sahip bir romandır. Yine zeki Hercule Poirot ve ağzı açık bırakan bir cinayet planı ile karşımıza çıkar Agatha Christie. Okuması son derece akıcı, içinde aşk, tutku ve cinayeti bir arada barındıran bir eser olan Nil'de Ölüm'ün başarılı bir ekran uyarlaması bulunsa da önceliği kitaba vermenizi tavsiye ederiz.



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