30 yıldır ormanda yaşayan adam: Oh So Seng

Son 30 yıldır ormanda yaşayan 79 yaşındaki Oh So Seng’in ailesinin bile nerede yaşadığından haberi yok! Kendi yetiştirdiği yiyeceklerle beslenen ve ormandaki gölü su kaynağı olarak kullanan Oh So Seng’in ilginç yaşam hikâyesi…

30 yıldır ormanda yaşayan adam: Oh So Seng
Yaşam
22 Şubat 2022 Salı

Gökdelenleri ve lüks daireleri ile dünya üzerindeki en kentleşmiş ülkelerinden biri olan Singapur’da 79 yaşındaki Oh So Seng ise kendine ev olarak bunlardan çok farklı bir yer olarak ormanları seçti. Son 30 yılını Singapur ormanlarında yaşayarak geçiren Oh So Seng’in ünü artık ülke sınırlarını aştı. Otuz yıldır ormanlarda yaşayan Oh So Seng, geçtiğimiz Noel’de ruhsatsız sebze satışı yapana dek kimse tarafından fark edilmemişti!


Ailesinin bile nerede yaşadığından haberi yok!

Oh So Seng, ailesiyle birlikte Sungei Tengah isimli bir köyde büyüdü. 1980’li yıllarda bu köye yeni binalar yapılması için ev sahipleri konutlarından çıkarıldı ve yeni evlere yerleştirildi. Oh So Seng, ailesine daha fazla yük olmamak için onlarla birlikte yaşamak istemedi ve eski evlerine yakın bir ormanda tahta parçalarından, bambulardan ve brandadan yapılma bir sığınakta yaşamaya başladı.


Sığınağın kapısının önünde Oh So Seng’in üzerinde yemek pişirdiği ateşten kalma küller, sığınağın iç kısmında ise diğer eşyaları ve uyumak için kullandığı bir alan var. Sığınağının yakınlarında Oh So Seng’in kendi yiyeceklerini yetiştirdiği bir bahçe de bulunmakta.


Sığınağının üzerini kaplayan ağacın gölgesi sayesinde Oh So Seng, Sigapur’un tropikal sıcağından ve neminden hiç rahatsız olmamış. Yalnızlığın da onun için hiçbir zaman problem olmadığını da söyleyen Oh So Seng, zamanını bahçesiyle meşgul olarak geçirdiğini belirtti. Ormanda yaşamanın en kötü tarafı sorulduğunda ise “Fareler!” cevabını verdi.


Singapur’daki ailesi gibi eşinin ve şu anda 17 yaşında olan kızının da Oh So Seng’in ormanda yaşadığından haberleri yok. Pandemi başlamadan önce kaldığı yerden feribotlarla Batam’a kızıyla görüşmeye giden Oh So Seng, pandemiden sonra da ailesine maddi olarak destek vermeye devam etmişti.





"Ormandaki özgürlüğü özlüyorum"

30 yılın ardından bu Şubat ayında yeni bir eve yerleştirilen Oh So Seng, yıllar sonra ilk defa televizyon izlediğini belirtirken en çok sıcak su kullanabilmekten memnun olduğunu söyledi. Ormanda yaşadığı dönemde sığınağının yanında bulunan gölü su kaynağı olarak kullanan Oh So Seng, musluk suyunu ise çok soğuk buldu. 1 Şubat yani, Çin Takvimi’ne göre Yeni Yıl’da evine taşınan Oh So Seng, yıllar sonra ilk kez yeni yılı ailesiyle kutlamış oldu. "Uzun yıllardır bu kadar çeşitli yemek yememiştim" şeklinde duygularını ifade etti.


Şu anda şoförlük yapan Oh So Seng, ormandaki özgürlüğü özlese de bir apartman dairesinde yaşamayı tercih ettiğini belirtti. “Şu anda bile ormana her gün gidiyorum. Gece 3’te uyanıyor, hazırlanıyor ve güne başlamadan önce sebzelerimi kontrol etmeye gidiyorum,” dedi.



Çeviren: Dilara Koru


Referans: BBC News. The man who lived in a Singapore forest for 30 years. Şuradan alınmıştır: https://www.bbc.com/news/world-asia-60284352



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