27 Şubat - 5 Mart 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta önemli astrolojik etkiler yaşayacağız. Merkür Satürn ile kavuştuktan sonra Balık burcuna geçecek. Jüpiter de Venüs ile kavuşacak. Merkür Satürn kavuşumu düşünsel anlamda pesimist fakat ciddi, odaklı, sistemli, disiplinli bir zihin hali verir. Bu hafta önemli projelerde önemli yollar kat edebilirsiniz. Sonrasında Merkür çok da güçlü olmadığı Balık burcuna geçecek. Balık burcunda güçlü olmamasının sebebi balık burcunun sistemli, gerçekçi, analitik bir yapıda olmamasından kaynaklanıyor. Fakat bu etki zihinsel yaratıcılık gerektiren konularda oldukça iyi çalışır. Kelimeleri etkileyici kullanırız, duygulara hitap edebiliriz.

Merkür Satürn biraz kötümser bir açı olsa da iki iyicilin harika kavuşumuna da sahne olacak bu hafta. Venüs ve Jüpiter Koç burcunda kavuşacaklar. Bu sosyal açıdan, ikili ilişkiler açısından, genel şans konuları açısından, girişim yapmak, atılım yapmak, belki bir süredir konuşamadığımız, açılamadığımız kişilere açılmak konusunda inanılmaz derecede şanslı bir etki. Kelimenin tam anlamıyla kısmet açısı. Bu haftayı bu anlamda iyi değerlendirmeliyiz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay İkizler burcunda başlıyoruz. Birbirine yakınlaşan Venüs ve Jüpiter ile uyumlu bir açıda olacak ay bugün bize kendimizi iyi hissettiriyor ve sosyal ilişkilerimizde başarı vadediyor.

Salı

İkizler burcunda ilerlemeye devam eden ay bugün dünden biraz daha farklı. Gün içerisinde Mars ile gergin bir kavuşum yapacak ve günü kazalara, tartışmalara açık bir hale getirecek. Ayrıca Neptün karesi ile de dalgınlık ve dikkatsizlik verebilir, bugüne çok dikkat.

Çarşamba

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Bugün yine birbirine yakılaşmakta olan Merkür ve Satürn ile uyumlu açıda olacak ve günü önemli anlaşmalar, proje başlangıçları, konuşmalar için uygun hale getirecek. Mental disiplinimiz yüksek.

Perşembe

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün daha çok sevdiklerimize, ailemize odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Venüs ve Jüpiter ile zorlayıcı bir açıya girecek olan Ay sosyal ilişkilerde alınganlık gibi durumlar ortaya çıkarabilir. Fakat kendimizi ifademiz de yeterince güçlü. Ay Güneş ile uyumlu açıda. Bugün yine de oldukça iyi hissediyoruz.

Cuma

Ay Yengeç burcunda güne başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Neptün ve Plüton ile etkileşime giriyor. Neptün ile yumuşak etkileşimde sezgi ve yardımseverliğimiz, yaratıcılığımız yüksek. Plüton karşıtlığı biraz kriz yaratabilir, nahoş hissettirebilir. Ay ilerleyen saatlerde Aslan burcuna geçecek.

Cumartesi

Ay Aslan burcuna geçiyor. Özgüvenimizin yükseldiği bir gün. Gün içerisinde ay fazla açı yapmayacak. Aslan burcunun neşesi ve özgüvenini hissettiğimiz eğlenceli bir gün geçirebiliriz.

Pazar

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sahnede olmaya devam ediyoruz. Bu günü dışarı aktiviteleri için kullanabiliriz zira Ay Mars ile uyumlu açıda, fiziksel enerjimiz ve girişkenliğimiz yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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