27 Şubat - 5 Mart 2023 haftalık burç yorumları

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yapılacaklar listenizdeki en büyük şeyi bir an önce ortadan kaldırmak, sizi rahatlayabilmeniz için serbest bırakabilir. Gün yine de güç mücadelelerine ve suçluluk duygusuna yol açabilir ancak muhtemelen dramayı bir kenara bırakıp ilerlemek mümkün. Hissedilen tüm duyguların duyulması gerekir, ancak bu konuşmayı manipülatif değil de dürüstçe yapmak, üretken bir sonuca ulaşmanın anahtarıdır.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güç mücadeleleri şu anda yakın bir ilişkiyi zorlaştırabilir, özellikle de bir kişinin favori olma eğiliminde olduğunu açıkça kabul etmek istemiyorsanız konu uzayabilir. Ortaklığınızı topluluk normlarına uygun hale getirmek mutlaka çözüm olmasa da, benzer durumlarda başkaları için ortak olan şeyleri araştırmak size yararlı bir bakış açısı sağlayabilir. Bazen yapıcı bir şekilde onları yıkmak için kabul edilen kuralları öğrenmeniz gerekir. Aranızdaki bağın şüphesiz kendine has özellikleri var ama gerçekliğin sınırları yine de herkesi etkiliyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakınlık şu anda sizin için boğucu olabilir. Bunun size kendiniz olmanız için yeterli alanı vermediğini düşünüyorsanız, bağlantı kurmaktan geri çekilebilirsiniz. Sağlıklı bir ilişki için neyin gerekli olduğuna dair inançlarınızın güncelliğini yitirmiş olması muhtemeldir. Her kişiye daha fazla nefes alma alanı vermek, nihayetinde bağınızı güçlendirebilir, bu yüzden birisini gölgede bırakmak yerine bunu açıkça istemeye çalışın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda hayatınızdaki başka biriyle bir ebeveyn dinamiği oynamak mümkün. Onları size yakın tutmanın veya üzerlerinde kontrolü sürdürmenin bir yolu olarak sorumluluklarını yerine getiriyor olabilirsiniz. İlişkinizi her bir kişinin bağımsızlığını tanıyacak şekilde yeniden başlatma fırsatını yakalayın. Özgürce seçilen bir bağlantı, nihayetinde suçluluk ve yükümlülük duygularıyla kurulandan daha güçlü olacaktır.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda her şeyi hallettiğiniz izlenimini vermek isteyebilirsiniz, ancak savunmasız duygularınız yine de varlıklarını belli edebilir. Gerçeği inkar etmeye çalışmak yerine, endişelerinizin en azından bir kısmını çevrenizdeki insanlarla paylaşmayı seçmeniz daha iyi olabilir. Kasıtlı bir açıklama yapmak, siz patlayana kadar gerilimin artmasına izin vermek yerine, kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Duygulara sahip olmaktan kaçınamazsınız ama yarattıkları karmaşayı en aza indirebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Konuşmanızdan her an önemli bir sır sızabilir. Bugün sessiz tutmak istediğiniz, sizi potansiyel olarak skandal bir eyleme bağlayan bilgileri ağzınızdan kaçırabilirsiniz. Yaptığınız her şeyden gerçekten pişman değilseniz, belki bunu bilmek o kadar da kötü olmaz! Kendi değerleriniz doğrultusunda yaşamak, size başkalarını da dengeleyen bir güvenlik duygusu verebilir.