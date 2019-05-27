27 Mayıs - 2 Haziran 2019 haftası nasıl geçecek?

Bengü Kadakal, haftalık burç yorumunuzu yazdı.

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27 Mayıs - 2 Haziran haftası nasıl geçecek?

Güney Ay Düğümü Satürn kavuşumda: Hafta boyunca odaklanma, çalışma ve üretim ön planda. Uzun süredir devam eden yorucu işler, stresli koşullar ve baskı artarken alternatif yaratma arzusu pekişiyor. Değişime direnirsek, baskının yarattığı alana hapsolur, korku, endişe ve yılgınlık, zihinsel yorgunluk yaşarız. Süreçle akarsak tutkuyla bağlı olduğumuz bizi sınırlayan tutumlarımızın ve alışkanlıklarımızın farkına varabiliriz. Oğlak burcunun açığa çıkardığı olgunlaşma, sabır ve sadeleşme ihtiyacı belirginleşiyor. Bu hafta statükocu, baskıcı tutumlar açığa çıksa da toplum için çalışma, sevecenlik ve koruyup gözetme vasıfları değer kazanıyor.

 

Kuzey Ay Düğümü Satürn karşıtlığı: Kuzey Ay Düğümü yengeçte ilerlerken uzun vadeli strateji üretmek,  güvenlik ve korunma önem kazanır. Bu görünüm kişinin iç dünyasına döneceği, duygularının farkına varıp ifade edeceği koşulları yaratıyor. Sağlıklı strateji üretmek, güvenli alan yaratmak adına sorumluluklarımızın farkına varıyoruz.  Milli duygular, ev yuva ve aile konuları, güvenli alan arayışları artıyor.

 

Bu hafta dogmatik tutumlar, fanatizm, aşırı cesaretten doğan riskler açığa çıkabilir. Aşırıya kaçtığımız baskıcı tavırlar,  acımasız, kaba, çıkarcı,  materyalist tutumlarımızla yüzleşebiliriz. Güç savaşları, gerginlikler, ayrışma ve tolerans düşüklüğü yaşanabilir. Hafta boyunca empati, destekleme, koruma, gözetme vasıflarımıza yoğunlaşmalıyız.

 

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