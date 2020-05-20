24 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?

24 aylık olan yani artık 2 yaşına gelen ikizlerinizin gelişimi, uyku düzeni, beslenmesi hakkında ihtiyacınız olan temel bilgiler bu yazımızda...

24 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?
Anne - Baba
20 Mayıs 2020 Çarşamba

Hoş geldin 2 yaş! Hoş geldin 2 yaş sendromu! Bebekleriniz 24 aylık oldular, uzun ve yorucu bir yoldan, yine epeyce yorulacağınız başka bir yolculuğa geldiniz. Bebekleriniz artık bebekten ziyade çocuk gibi görünüyor, yürüyor ve koşuyorlar. Gerçekten “çocuk” demek için biraz vakte ihtiyaçları olsa da bu minik insanlar neredeyse ergen çocuklar kadar gergin ve kriz çıkarmaya müsaitler. Sakince arkanıza yaslanmanız ve bugünlerin geçeceği bilgisiyle avunmanız tavsiye edilir. Bir yandan da özgürlüklerini ilan etmek konusunda çok hevesli olan çocuklarınızın bağımsızlıklarını ne kadar desteklerseniz uzun vadede o kadar rahat edeceğinizi aklınızdan çıkartmayın.


Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

2 yaş doktor kontrolü detaylı bir kontroldür. Bu kontrole giderken iki ayrı çocuğunuz olduğunu ve her ikisi için de ayrı ayrı bilgi vermeniz gerektiğini aklınızda tutarak ve buna hazırlıklı olarak gitmeniz iyi olacaktır. İkizler birlikte büyürler ancak aynı şekilde ve yönde gelişmeyebilirler. Onları bir bütün gibi görmek gelişimlerindeki önemli ayrıntıları kaçırmanıza neden olabilir.



Doktorunuz bebekleriniz hakkında gelişimlerine dair sorular soracaktır. Bu sorular için hazır olmanız önemlidir. Bu sorular bebeklerinizi iletişi, dil becerileri, yeme-içme ritimleri, göz temasları, ilişki kurma biçimleri vb. konularda olacaktır. Önceden bunlara dair minik notlarınızı hazırlayarak gitmekte fayda vardır.



Aynı zamanda bu kontrolde her zaman olduğu gibi bebeklerinizin boy ve kilosu ölçülecek, persentil tablosundaki yerleri saptanacaktır.


24 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

• Kelime kartlarına bakarak kelimeleri tekrar edebilir.

• Yüzünün, bedeninin kısımlarını isimleriyle bilir.

• 2-3 kelimeyle cümle kurabilir.

• Giysilerinin bir parçasını giyip, çıkartabilir.

• Cisimleri kategorize edebilir, sıralayabilir.

• Oyuncakları işlevi dışında kullanarak oyun kurabilir.

• 6-8 küple kule yapabilir.

• Topu hem el hem de ayağıyla fırlatabilir.

• Atılan topu tutmak için harekete geçebilir.

• İtiraz edebilir.

• İstediği şey için aşırı ısrarlı olabilir.


24 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bu ay sadece bir sene önce almış olduğu Hepatit A aşısının ikinci dozu uygulanır.


24 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

24 aylık bebekleriniz günde toplamda 13-13,5 saat uyuyacaklardır. Bu uykunun 1.5 -2 saatinin gündüz uykusu olması beklenir. Tüm rutinleri bozmak isteyen ve her konuda direten 2 yaş bebeklerine karşı uyku konusunda ne kadar tutarlı olursanız hayatınız o kadar kolaylaşır. Eğer yataklarında olmaları gereken zamanlar konusunda net olursanız, uzun bile sürerse, sizin sözünüz geçecektir. Yeterli uyku, en az yeterli gıda ve temiz hava kadar önemlidir.


24 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz artık her şeyi yiyebilirler, sizinle sofrada oturabilir ve sizin beslendiğiniz gibi beslenebilirler. Önemli olan sizin onlara sağlıklı seçenekler sunmanızdır. 2 yaş bebeklerinin yemek konusundaki en önemli birkaç sıkıntısı şu şekilde sıralanabilir; mama sandalyesinde oturmak istemeyebilirler, sadece abur cuburla beslenmek isteyebilirler, kreş ya da oyun grubunda yemek yemeyi reddedebilirler.


Burada önemli olan sizin tutarlı olmanızdır. Mama sandalyesinden sofraya geçiş yapmak işleri değiştirebilir, masada oturmaları sağlayacak sohbetler kurulabilir, devamlı göz teması ve iletişimle süre uzatılabilir. Abur cubur konusu ise tamamen sizin elinizdedir. Henüz markete gidemediklerini unutmayın. Kreş ya da oyun gurubunda yemek yemiyorlarsa, tok bir şekilde bırakmak ve zaman içinde bu tavırlarının –zorlamaksızın- değişmesini beklemek en iyisi olacaktır.


24 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Güvenin ve destekleyin; bebekleriniz merdiven inip çıkabilirler, yemeklerini yiyebilirler, ayakkabılarını çıkartabilirler, dişlerini fırçalayabilirler, ellerini yıkayabilirler. Eğer yapamıyorlarsa, yapmalarına müsaade edin ve ne kadar zamana ihtiyaç duyarlarsa onlara bu zamanı verin. Kendi korkularınız ya da zamansızlığınız çocuklarınızın gelişimine ket vurmasın.


Dinleyin ve konuşun. Bir yetişkini dinlediğiniz saygıyla onları dinleyin, tüm o gevelemeleri birleştirerek anlamaya çalışın. Dinlenildiklerini fark ettikçe daha çok konuşacaklar, yeni kelimler için daha çok çabalayacaklardır. Konuşun, dedikleriniz kelime kelime anlamasalar bile sezgileriyle neler olup bittiğini mimiklerinizden, duruşunuzdan çok iyi anlıyorlar. Sizi taklit ederek büyüyeceklerini unutmayın.


Güvenli alanlar yaratarak biraz başıboş kalmalarına izin verin. Onları izlemeye ve görmeye devam edin ama onlar daha özgür hissetsinler. Bu hem sizinle hem de ikizleriyle kuracakları bağ açısından çok önemli bir alan olacaktır.



Birlikte kitap okumayı, mutfağa girmeyi, müzik dinlemeyi ve oyun oynamayı ihmal etmeyin ve sizi yönlendirmelerine müsaade edin.



*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.




Referanslar: Carrie Cross. "Twins and their development as toddlers" (2014) Şuradan alındı: https://www.hellomotherhood.com/twins-development-toddlers-15174.htmlTwintrust.org


Bir ikiz annesinden 2 yaş sendromu notları
Bir ikiz annesinden 2 yaş sendromu notları

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Evdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu çeşitli araçlarla çocuklu hayatınızı daha kolay ve eğlenceli hale getirebilirsiniz!

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Çocuğunuzun parmaklarını kapıya sıkıştırmasından endişeleniyorsanız, yüzme süngerinin bir parçasını kapıya takabilirsiniz
Siz kahvenizi içerken bir de dondurması üzerine damladı mı diye endişelenmeyin... Kahve bardağınızın kapağını ters bir şekilde dondurmanın altına takın, her yere bulaşmasını engelleyin
Soğuk havalarda başı ve boğazı korumak önemli... Miğfer şeklinde öreceğiniz bu şapka ile...
Ağzını ve boynunu kapatmak istemeyen çocuğunuza eğlenceli bir alternatif sunmanız mümkün.
Üzerinde telefon numaranızın yazılı olduğu bir bileklik, kalabalık yerlerde içinizi daha rahat ettirebilir.
Çocuğunuz tuvalet kağıdını yeterince kullanması gerektiğini öğrenirken küçük bir uyarıcı işaret faydalı olabilir...
Lavaboya uzanamayan minik eller için plastik kutudan musluk-geliştiricinizi kendiniz yapabilirsiniz.
Ayakkabısının sağını solunu karıştırmayan çocuk gördünüz mü? İkiye böldüğünüz bu rehber sticker'larla çocukların kafası karışmayacak...
Açık alanlarda bebeğinizi sinek-böcek sokmalarından korumak için basitçe açık beşiğinin üzerine lastikli bir çarşaf geçirebilirsiniz.
Çocuğunuzun ayaklarının ölçüsünü bir kağıda çizin; böylece her ayakkabı alışverişine birlikte gitmenize gerek kalmayacak!
Küvet çok büyük ve oyuncaklar ellerinden kayıp uzaklara mı gidiyor? Çocuğunuzu çamaşır sepetinin içine oturtun, suyun içinde küçük bir oyun havuzu yaratın!
Beşiğe sığmayacak kadar büyüdüğünde emektar yatak bir masa olarak hizmet vermeye devam edebilir.
Yine yüzme süngeriyle yapacağınız basit bir numara: Herhangi bir yataktan düşmesinden korkuyorsanız, bu süngerlerden ona doğal ve yumuşak bir bariyer oluşturabilirsiniz.
Şifonyerin yanlarına çakacağınız birkaç raf sayesinde çocukların dergileri, kitapları daha düzenli olabilir.
Su savaşı zamanı geldi mi? Balonları suyla doldurmanın en kolay yolu sıvı sabun kutularını kullanmak olabilir.
Oturduğunuz yerden salıncağı sallamanız elbette mümkün...
Canavarlardan korkan çocuğunuza eğlenceli bir 'canavar-kovar' sprey hazırlayabilirsiniz.
Beşik ve bebek sallama konusunda neredeyse uzman bir toplum sayılırız ama çarşaf-salıncağı masaya bağlamayı kaçımız akıl edebilmişti?
Eski bir DVD kutusunu boya kalemi ve kağıt paketine çevirebilirsiniz.
Yerleri süpürmeyi eğlenceli hale getirin
Çocukların içeride kapalı kalmasını istemiyorsanız basit bir lastikle kapının üzerine kapanmasını engelleyebilirsiniz
Bebeğinizi emzirirken "en son hangi memede kalmıştık?" diye hatırlayamıyor olmanız çok normal, ne de olsa annelerin kafası kolayca karışabilir de... Sütyeninize takacağınız bu küçük işaret size yol gösterecek.
Suluğunu sağa sola atmaya bayılıyor mu? Mama sandalyesine bağlayın gitsin!
Ne çabuk büyüyorlar değil mi? O minik zıbınlar artık bebeğinize olmuyorsa, bu küçük parçaları çıtçıtlı kısma ilave ederek kıyafetin ömrünü uzatabilirsiniz. Muhtemelen sadece birkaç ay sonra yine aşırı büyümüş olacaklar ama, olsun...
Bebek koltuğunun aşırı ısınmasını engellemek için...
Arabalarıyla daha uzun süre oyalanabilmesi için renkli bantlarla eğlenceli araba yolları tasarlayabilirsiniz.
Eski banyo perdelerini çöpe atmadan önce çocuklarınıza bir danışın, biraz resim yapmak isterler mi?
Hulahop ve biraz kumaş ile bu zarif çadırları yapmak çok kolay!

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