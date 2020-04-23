Dünyanın tüm çocukları için en güzel şarkılar

Bugün Bayram – Barış Manço
“Bugün bayram.
Erken kalkın çocuklar.
Giyelim en güzel giysileri.
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi”
Hey! Günaydın Çocuklar – Barış Manço
“Dün gece düşündüm de
Renkler olmasaydı
Yaşanmazdı bu Dünya’da.
Korktuğum odur ki
Kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda.
Oyun ister bazen büyükler
Tabancalar kılıçlar tüfekler…
Bırakın renkleri çocuklara”
“Herşeyin bir rengi var.
Değişmez doğanın dengesi”
23 Nisan Şarkısı - Miniyo
“Çocuk demek ışık demek.
Renk demek, gelecek demek.
Çocuk demek, tohum demek, fidan demek, gelecek demek.
Çocuğum ben, benim bayramım.
Gökyüzüne uçtu balonlarım.
Şarkımı söyler alkışlarım.
23 Nisan’ı kutlarım.”
23 Nisan Şarkısı - Şebnem Öğretmen
Haydi eller birleşsin
Kardeşlikle barışla
23 Nisan ruhu
Yayılsın tüm dünyaya”
23 Nisan Bizim – Ezo Sunal
“23 Nisan bugün
En neşeli mutlu gün
23 Nisan bugün
Atatürk’ten armağan”
23 Nisan Kutlu Olsun – Halil Bedii Yönetken
“23 Nisan kutlu olsun
Sevinin küçükler, övünün büyükler
23 Nisan kutlu olsun.
En büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
En büyük bayram bu bayram”
Bir Dünya Bırakın
“Oynaya oynaya
Gelin çocuklar
El ele el ele
Verin çocuklar”
Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün
“Sanki her tarafta var bir düğün
Çünkü en şerefli en kutlu gün
Bugün 23 Nisan
Hep neşeyle doluyor insan”
Kids for Saving Earth - Promise Song
“The earth is my home
I promise to keep it healthy and beautiful”
I love my planet – The Earth Song
“I love my beautiful planet
All of the animals... For the sky and the mountains...
For many many reasons
But above all of them
I love the earth because this planet is my home”
Earth Day - Save the Earth Song
“Turn off the lights
Don’t waste water
We can save the earth
Reduse, reuse, recycle”