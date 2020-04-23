23 Nisan şarkıları

22 Nisan Dünya Günü ardından gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı, çocukların saf ve yaşam dolu enerjisi ile bir araya gelince oldukça anlamlı mesajlar içeriyor. Müzik ise yaşam enerjisiyle dolmak için en eşsiz yollardan biri. Büyük-küçük, dünyanın tüm çocukları için en güzel bayram şarkılarını derledik.

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Dünyanın tüm çocukları için en güzel şarkılar

Bugün Bayram – Barış Manço

“Bugün bayram.

Erken kalkın çocuklar.

Giyelim en güzel giysileri.

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi”

 

 

Hey! Günaydın Çocuklar – Barış Manço

“Dün gece düşündüm de

Renkler olmasaydı

Yaşanmazdı bu Dünya’da.

Korktuğum odur ki

Kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda.

Oyun ister bazen büyükler

Tabancalar kılıçlar tüfekler…

Bırakın renkleri çocuklara”

“Herşeyin bir rengi var.

Değişmez doğanın dengesi”

 

 

23 Nisan Şarkısı - Miniyo

“Çocuk demek ışık demek.

Renk demek, gelecek demek.

Çocuk demek, tohum demek, fidan demek, gelecek demek.

Çocuğum ben, benim bayramım.

Gökyüzüne uçtu balonlarım.

Şarkımı söyler alkışlarım.

23 Nisan’ı kutlarım.”

 

 

23 Nisan Şarkısı - Şebnem Öğretmen

Haydi eller birleşsin

Kardeşlikle barışla

23 Nisan ruhu

Yayılsın tüm dünyaya”

 

 

23 Nisan Bizim – Ezo Sunal

“23 Nisan bugün

En neşeli mutlu gün

23 Nisan bugün

Atatürk’ten armağan” 

 

 

23 Nisan Kutlu Olsun – Halil Bedii Yönetken

“23 Nisan kutlu olsun

Sevinin küçükler, övünün büyükler

23 Nisan kutlu olsun.

En büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

En büyük bayram bu bayram”

 

 

Bir Dünya Bırakın

“Oynaya oynaya

Gelin çocuklar

El ele el ele

Verin çocuklar”

 

 

Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün

“Sanki her tarafta var bir düğün

Çünkü en şerefli en kutlu gün

Bugün 23 Nisan

Hep neşeyle doluyor insan”

 

 

Kids for Saving Earth - Promise Song

“The earth is my home

I promise to keep it healthy and beautiful”

 

 

I love my planet – The Earth Song

“I love my beautiful planet

All of the animals... For the sky and the mountains...

For many many reasons

But above all of them

I love the earth because this planet is my home”

 

 

Earth Day  - Save the Earth Song

“Turn off the lights

Don’t waste water

We can save the earth

Reduse, reuse, recycle”

 

 

ÇOCUKLARIN DA HAKLARI VAR!

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