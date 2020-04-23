Dünyanın tüm çocukları için en güzel şarkılar

23 Nisan şarkıları

22 Nisan Dünya Günü ardından gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı, çocukların saf ve yaşam dolu enerjisi ile bir araya gelince oldukça anlamlı mesajlar içeriyor. Müzik ise yaşam enerjisiyle dolmak için en eşsiz yollardan biri. Büyük-küçük, dünyanın tüm çocukları için en güzel bayram şarkılarını derledik.