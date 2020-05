22 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?

İkizleriniz tam 22 aydır hayatınızdalar! Ve tam da şu sıralar yoğun duygular içindeler. Daha hızlı öfkeleniyorlar, üzülüyorlar, hayal kırıklığına uğruyorlar. Başarmak için uğraştıkları onca şeyin içinde ayakkabılarını tek başına giymek bile o kadar zor ki saçma gibi görünse de ayakkabıya öfkelenip kendilerini yerlere atmak konusunda haklı olabilirler. Şu sıralar dikkatlerini dağıtmak ve konuyu hızlıca değiştirmek inatlaşmaktan yada ğitmen rolü üstlenmekten daha kolay ve yapıcı olabilir.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 22 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

22 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

• Zıplayabilirler.

• El, yüz yıkama işini kendi başlarına yapabilirler.

• Sizin desteğinizle dişlerini fırçalayabilirler.

• Merdivenleri çıkabilirler.

• Küpleri üst üste dizerek denge oyunu oynayabilirler.

• Kendi aralarında, bilmediğiniz bir dilde konuşabilirler.

• İki kelimeyi yan yana anlamlı biçimde getirebilirler.

22 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bebeklerinizin 24. aya gelene kadar herhangi bir aşısı bulunmuyor.

22 aylık ikiz bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Gündüz 1,5 saat, gece 11,5 saat uyumalarının yeterli olduğu bir dönemdesiniz. Ancak gündüz uykularını reddetmek bu aylarda sık görülür. Genel olarak her şeyi reddeden bu iki küçük insan, uyku rutininizi de bozmak için ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır. Yine inatlaşmadan, uyku öncesi rutinlerini onların da hoşuna gidecek biçimde yeniden düzenleyerek uykuya ikna etmek, çözüme daha hızlı kavuşmanızı sağlayabilir. Uyku konusunda ödün vermektense sakince çabalamak, uykusuzlukla daha da hırçınlaşmış ikizlerinizle aranızı iyi tutmanızı sağlayabilir.

22 aylık ikiz bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bu aylarda bebekler yiyecekler konusunda daha seçici olurlar, bu genellikle seçme arzuları nedeniyle olur. Yani asıl mesele yemeğin tadından ziyade seçip seçmeme özgürlüğüyle ilgilidir. Tek tip beslenmeyi tercih ediyor olabilirler, burada önemli olan sürekli köfte patates yemek isteyen çocuklarınızın önüne inatla ıspanak koymak yerine köfte patates tabağının yanına garnitür ekleyip yavaş yavaş fikirlerini değiştirmeye çabalamaktır. 2 yaş öncesi ikizlerinizle inatlaşmak istemezsiniz. 3 ana, 2 ara öğün sistemini uygulamaya devam etmek ve ne kadar reddedilirse reddedilsin, bir münakaşaya dönüştürmeden sağlıklı yiyecekler sunmaya devam etmek iyi bir fikirdir.

22 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Zihinsel karmaşalarının en iyi ilacı aktivite olan çocuklarınızla fiziksel olarak aktif olacakları oynayabilirsiniz. Basit kurgulu oyunlar hoşlarına gidecektir. Örneğin yere dizdiğiniz birkaç yastığın üstünden zıplaya zıplaya bir ödüle kavuşmak çok hoşlarına gidecektir.

Onlara kitap okumanız ve bu okuma serüvenine aktif bir biçimde dahil olmalarına müsaade etmeniz hem dil gelişimleri açısından hem de karşılıklı iletişiminiz açısından çok kıymetlidir.

Ev işerine katılmalarına destek olabilirsiniz, bezleri çöpe atabilirler, kıyafetlerini kirli kutusuna götürebilirler ve masaya tabaklarını taşıyabilirler. Hayata dahil olan çocuklar daha mutlu ve özgüvenli olurlar.

Denge oyunlarından büyük keyif alırlar, bir denge tahtasında tüm bedenlerini dengede tutmaya çalışmak da birkaç küpü üst üste dizip küpleri dengede tutmaya çalışmak da onlara çok keyif verecektir.

Zaman tanıyın; 22 aylık küçük insanlar birey olma savaşı veriyorlar ve bu onları hem yoruyor hem de öfkelendiriyor, üstelik yardım istemeyi de tam olarak öğrenmiş değiller. Bırakın denesinler, sizin işiniz yardıma ihtiyaçları olduğunda buna istekli olduğunuzu belli etmek olsun.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

Referanslar: Carrie Cross. "Twins and their development as toddlers" (2014) Şuradan alındı:

